Mercedes-Benz CLA

In de zomer van 2022 waren we te gast op het testcircuit van Mercedes in Immendingen om daar te rijden met de Vision EQXX, een elektrisch studiemodel. Efficiency en daarmee actieradius vormden de speerpunten. Veel van de techniek en de opgedane ervaring is terug te vinden in de nieuwe Mercedes CLA, die daarmee nu een vaandeldrager is van het merk. Een rol die voorheen was weggelegd voor de S. De CLA is er niet alleen als EV, er volgt ook een versie met verbrandingsmotor.

De Vision EQXX haalde dat jaar maar liefst 1.202 kilometer op een acculading (100 kWh), wat grotendeels is toe te schrijven aan de extreem gestroomlijnde koets met een Cw-waarde van 0,17. De nieuwe CLA komt daar met zijn 0,21 redelijk dicht bij in de buurt, waar de eerste generatie in 2013 al een indrukwekkende 0,22 liet noteren voor de CLA 180 Blue Efficiency. Dat een lage luchtweerstand alles is, bewijst Tesla als geen ander. Mercedes paste dit principe ook toe op de EQE en EQS, maar die twee kilometerkanonnen blijken toch iets te extreem te zijn vormgegeven voor de klassieke Mercedes-rijder. De nieuwe CLA blijft met zijn lijnenspel trouw aan zijn voorgangers, zo leert een eerste blik. De trend voor een vierdeurs coupé zette het merk meer dan twintig jaar geleden met de CLS. Tegelijk met deze CLA maakt een nieuw platform zijn debuut: MMA, een afkorting die staat voor Mercedes-Benz Modular Architecture. Dat dient als basis voor meer toekomstige modellen, zoals een nieuwe EQA en EQB. Het modulaire karakter komt niet alleen in verschillende voertuigsoorten tot uiting, maar ook in twee typen aandrijflijn: benzine en elektrisch. Een strategie die meer merken toepassen, het is gokken op twee paarden, slim en noodzakelijk.

Wat is de actieradius van de Mercedes CLA?

Het hart van de elektrische CLA is de nieuwe, volledig in eigen huis ontwikkelde elektromotor, de 272 pk sterke eATS 2.0, gecombineerd met een 800 Volt-systeem. Deze technologie is ontwikkeld en getest in de Vision EQXX. Het bijzondere van deze aandrijflijn is de geïntegreerde tweetraps automatische transmissie. We kennen dit principe van de Porsche Taycan, waar het is toegepast om de prestaties te optimaliseren. Dat is deels ook het geval in de CLA, maar daar draait het nog meer om de efficiëntie, hoewel ook de acceleratie en het trekgewicht (1.500 of 1.800 kg) profiteren van de twee versnellingen. Zoals een brandstofmotor een toerengebied heeft waarin de werkingsgraad optimaal is - de zogeheten sweet spot - blijkt dat bij een elektromotor eveneens het geval, zo hebben de techneuten van Mercedes uitgedokterd. Met als resultaat een lager verbruik en dus een groter rijbereik. De CLA 350 heeft een tweede motor op de vooras. Geen asynchroon-motor maar een permanent magneet synchroon-motor (PSM) die volledig ontkoppeld kan worden. Alleen de aandrijfassen zorgen dan nog voor extra wrijvingsweerstand, maar de actieradius van 771 km laat een gering verschil zien met de achterwielaangedreven CLA, die goed is voor 792 km.

Hoe snel kan de Mercedes CLA laden?

Over dat 800 Volt-syteem was nogal veel te doen vanaf het moment dat Mercedes de nieuwe CLA aankondigde. Want wat is het geval? De CLA kan niet laden bij een 400 Volt DC-lader, waar merken als Kia, Porsche en Smart een omvormer of andere oplossing bedacht hebben voor hun 800 Volt-platform. Domme zet van Mercedes of bewuste strategie? Zelf lijken ze niet warm of koud te worden van alle kritiek, maar toch is besloten om vanaf volgend voorjaar een omvormer als optie aan te bieden. Voor de goede orde: het gros van de snelladers werkt met 800 Volt, behalve de superchargers van Tesla. Daar kun je dus niet terecht met je elektrische CLA.

Aan de andere kant: dankzij die riante actieradius hoef je niet zo vaak aan de paal. En sta je daar eenmaal aan en zijn de omstandigheden optimaal, dan kun je met 320 kW laden. Dat komt neer op 325 kilometer in tien minuten. De NMC-accu heeft een bruikbare capaciteit van 85 kWh en heeft in vergelijking met de vorige accu een twintig procent hogere energiedichtheid. Het aandeel kobalt is verder teruggedrongen. Volgend jaar komt een kleinere accu beschikbaar. LFP, met een netto capaciteit van 58 kWh. Zelfs daarmee heeft deze auto een heel behoorlijke actieradius, hoewel er nog geen cijfers zijn gecommuniceerd. De CLA is voorbereid op bi-directioneel laden, V2L en V2G.

Recuperatie opnieuw uitgevonden

Mercedes ontwikkelde een nieuw type warmtepomp die op basis van lucht werkt en zijn warmte onttrekt aan de accu, de motor en de omgeving. Deze pomp gebruikt slechts een derde van de energie die een conventioneel verwarmingssysteem nodig heeft. Onder zeer koude omstandigheden springt kortstondig elektrische verwarming bij, daar valt niet aan te ontkomen. Van de recuperatie is ook een studie gemaakt, met als basis een ‘one box’-remsysteem. De rembekrachtiger en de ESP-unit zijn gecombineerd in een compacte module. In de praktijk komt het erop neer dat remmen altijd via recuperatie gaat, zelfs tijdens een noodstop op gladde ondergrond werkt het nog mee, tot maximaal 200 kW. Voor welke modus je ook hebt gekozen. Die bedien je door de selectiehendel van de rijstand aan de stuurkolom naar voren of naar achteren te bewegen. Kies je voor de automatische modus, dan houdt het systeem rekening met het verkeer vóór je en krijg je via een melding op het dashboard het advies om het stroompedaal te liften. Daarnaast is er input vanuit de navigatie en wordt de snelheid automatisch aangepast aan de bocht of rotonde die komt.

Infotainment met Chat GPT

Hoe pakt dat allemaal uit in de praktijk? We stappen achter het stuur van een CLA 250+ en zien meteen al schermen van links naar rechts, waarvan dat aan de passagierskant (het MBUX Superscreen) optioneel is. Het brein van de CLA is het Mercedes-Benz Operating System, kortweg MB.OS, dat volledig over the air up to date wordt gehouden. Voor het infotainmentsysteem is er Mercedes-Benz User Experience, MBUX, en wel van de vierde generatie. Inclusief een virtuele assistent die onder meer Chat GTP en Google gebruikt. Dus mocht je onderweg van Appingedam naar Hellevoetsluis willen weten hoe diep de Marianentrog is of hoeveel inwoners de hoofdstad van Bolivia heeft en wat hun gemiddelde jaarinkomen is; vraag het gerust. Het navigatiesysteem maakt gebruik van Google Maps en berekent lange routes inclusief laadstops en neemt uiteraard alleen maar 800 Volt-laders mee in de calculatie. De afwerking en de gebruikte materialen zijn zoals we die in een Mercedes mogen verwachten, ook al zien we in de onderste regionen hard, zwart plastic en ogen de chromen randen rond de buitenste ventilatieroosters bijna kitsch. Verder zien we dat ook Das Haus de overstap naar slechts twee raamschakelaars heeft gemaakt, met de keuze uit voor of achter.

Hoe rijdt de Mercedes CLA?

De besturing voelt in eerste instantie erg licht aan, maar is gelukkig te configureren. Of je kiest meteen voor de rijmodus sport, dan is er meer zwaarte en een soort van gevoel. Wat je ook duidelijk ervaart tijdens voluit accelereren, is de overschakeling van de eerste naar de tweede versnelling bij 110 km/h. Rijd je in de modus eco of comfort, dan is dat nauwelijks waarneembaar en kan het zijn dat het systeem al bij 60 km/h overschakelt. Ja, alles voor de efficiëntie. Zonder in te boeten op rijplezier, merken we tijdens een heuvelachtige route met veel bochten. De optimale gewichtsverdeling, achterwielaandrijving en het zeer gecultiveerde onderstel zorgen voor rijplezier en comfort, ook al merk je uiteindelijk het hoge gewicht wel. De CLA straalt vooral rust en zelfvertrouwen uit, precies zoals je dat van een Mercedes verwacht. De intelligente recuperatie werkt bijzonder fijn in de praktijk. Op de snelweg rolt de auto lekker uit, in de stad past hij de snelheid aan de voorligger aan als je het gas lift en dat tot aan stilstand. Bovendien voorkomt het onnodig vertragen, ook dat is winst en voorkomt onrust aan boord.

Er komt ook een CLA met benzinemotor

Mercedes geeft een gemiddeld verbruik op van 12,2 kWh/100 km. Dat is zeer laag en daar moeten we een kleine kanttekening bij plaatsen. Want de basisversie staat op 17-inchwielen met gestroomlijnde wieldoppen, we kennen ze van andere merken. Dan heb je op de vooras 205/55/17 en achter 225/55/17. Minder rol- en luchtweerstand dan met de 19-inchbanden onder de testauto (225 voor, 255 achter). Na een rondje over snelwegen, bochtenwegen en door de stad komt we net iets onder de 15 kW/100. Waarbij we aantekenen niet heel erg rustig gereden te hebben op de leuke en uitdagende stukken van de route.

Zoals je in het intro al kunt lezen, komt er ook een CLA met verbrandingsmotor en dan heb je ineens een voorwielaandrijver (4matic is leverbaar). Voor de aandrijving zorgt een 1,5-liter benzine viercilinder met 136, 163 of 190 pk, ontwikkeld in een joint venture net Geely. Die krachtbron zit vast aan een nieuwe achttraps automaat met dubbele koppeling en een geïntegreerde elektromotor met een vermogen van 27 pk. Daarmee is dit een hybride, volledig elektrisch rijden kan in de stad, maar ook op snelheden tot 100 km/h. De hybride CLA volgt, samen met de elektrische 350 begin 2026, waar de 250+ al dit najaar leverbaar is. Nog weer iets later, in de loop van volgend jaar, komt de CLA Shooting Brake op de markt. Of en wanneer de AMG-versies komen, weten we nog niet.

In Nederland is de CLA er in eerste instantie als 250+ Launch Edition, die kost € 58.979. Dat is minder duur dan een BMW i4 40 (€ 64.330), maar een stuk duurder dan een Tesla Model 3 LR RWD (€ 45.990). Je krijgt er wel een auto voor terug die vol zit met innovaties en technische vernuft en natuurlijk die ster op neus. Plus 142 stuks in de grille.