Test: Mercedes-Benz C-klasse

Dat auto’s in Nederland aan de dure kant zijn, is ons allemaal bekend. Des te opvallender is het dat de premiummerken het nog altijd erg goed doen. Ook in de kleinere segmenten weten Mercedes, Audi en BMW veel auto’s te slijten. Wij, Nederlanders, mogen misschien als nuchter te boek staan, maar het feit dat je bij Opel, Ford of Renault veel meer auto voor je geld krijgt dan bij de genoemde Duitsers maakt veel mensen duidelijk niet uit. De komst van een nieuwe Mercedes C-klasse is een mooi moment om te kijken hoe die zich tegenover de concurrentie verhoudt. En duur is dan een relatief begrip. Om de Nederlandse nuchterheid toch nog een beetje naar voren te laten komen, zijn we wel voor de goedkoopste C gegaan: de C180. Die wordt nota bene alleen als sedan geleverd; de Estate begint bij de C200. Evengoed is goedkoop een relatief begrip. De jongste Benz start net onder de halve ton, maar dan krijg je wel 170 pk. Instappen ging weleens met minder vermogen. Het feit dat je dan een 1.5-viercilinder krijgt, zorgt nog wel eens voor afgrijzen, zo merken we op als we kijken naar online­reacties, terwijl dat er eigenlijk niet zoveel toe doet: het daadwerkelijke vermogen en de kwaliteit van de motor tellen veel meer.

Gericht op comfort

Over dat vermogen valt niet zo veel te klagen. In de C180 krijg je 20 pk aan elektrovermogen boven op de 170 pk die de benzinemotor levert. Dat maakt voor het maximumvermogen niet uit, omdat de elektromotor niet tegelijk met de benzinemotor piekt. Bij lage toerentallen laat dat beetje extra kracht zich echter wel gelden en dat speelt merkbaar een rol in de sprint. Van 0 naar 100 heeft de Benz slechts 8,4 tellen nodig. Daar komt nog eens bij dat de Mercedes-motor heel stil en rustig is. De nieuwe C-klasse zet sowieso meer in op comfort dan zijn voorganger. Die had ondanks een comfortabele basis nog altijd een licht dynamisch tintje, maar dat is er bij de nieuwe versie wel uit. Gelukkig laat Mercedes altijd zien dat dat niet hoeft te betekenen dat een auto ook week moet zijn. Dynamische aspiraties zijn er in deze uitvoering totaal niet, maar de wegligging is ook op hoge snelheid uitstekend. Hierdoor is de nieuwe C perfect voor de lange afstand. Ook op hoger tempo weet hij door stilte en comfort goed te onthaasten, zelfs als je haast hebt. De stoelen zijn overigens voortreffelijk.

De kwaliteit van de cockpit laat zien waarom het nog altijd loont om meer geld te betalen voor een premiummodel. Het nieuwe dashboard is zeer stijlvol en leent zichtbaar veel van de nieuwe S-klasse, met het schuin liggende multimediasysteem als eyecatcher. Het touchscreen gebruikt Mercedes’ nieuwste MBUX-systeem, dat zeer modern oogt en prettig te gebruiken is. Ondanks het grote scherm en het digitale scherm voor je neus oogt de Mercedes dankzij de mooie, warme materialen toch netjes klassiek. De C180 heeft een goed head-up display, maar Mercedes voegt daar nog eens augmented reality aan toe, die (bijvoorbeeld) navigatieaanwijzingen projecteert in live videobeelden. Dat is een voorbeeld van technieken waarin Mercedes zonder meer voorop loopt.

Iets gegroeid

Over ruimte valt er niets te klagen. De kofferbak is redelijk fors en ook op de achterbank komen passagiers niets te kort. Doordat die wat hoger is, kunnen ze gemakkelijk een goede plaats vinden. We zijn allang blij dat je sowieso goed kunt zitten, want in het premium-D-segment was het lange tijd vrij krap achterin. Kijken we naar de buitenkant, dan zien we dat de wielbasis in de C-klasse wat groter is geworden, wat verklaart waar de redelijke achterbankruimte vandaan komt. De auto is ook rondom iets gegroeid ten opzichte van zijn voorganger.

De Mercedes oogt misschien wat anoniem. De vele Mercedessen die je op dit moment kunt kopen, lijken sowieso steeds meer op elkaar en de nieuwe C heeft wel erg veel weg van de huidige A-klasse sedan. Hij is verre van lelijk en heeft en profil een mooi strakke lijn, maar de neus oogt wat braaf en de achterkant heeft wat weg van een Alfa Romeo Giulia. De vorige C had wat ons betreft meer karakter als het op design aankomt, maar Mercedes volgt net als BMW en Audi de trend om verschillende modellen steeds meer op elkaar te laten lijken.

De uitrusting van de Benz is nogal bescheiden. De Luxury-line van de C180 heeft als duurste optie het schuifdak, maar verder enkel wat optische zaken, zoals ander lichtmetaal en sierdelen in het interieur. We missen onder meer adaptieve cruisecontrol (laat staan autopilot), stuurverwarming, volledig elektrische stoelbediening en stoelkoeling.