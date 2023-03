Mercedes-AMG EQS 53 vs. Porsche Taycan GTS - Dubbeltest

Is de Mercedes EQS 53 AMG de eerste AMG met stekker?

Nee, met de waanzinnig snelle Mercedes-AMG GT 63 S E Performance 4-Door, maakte de tuner al een eerste grote stap, want dit was een plug-in hybride. De eerste AMG met een stekker. Een ontstellend snelle auto, die ondanks zijn overgewicht extreem imponeert, was ons oordeel afgelopen jaar. Een mooie eerste stap naar een nieuw tijdperk voor Duitse toplabels. En hier vandaag dus de volgende stap. De volledig elektrische EQS is inmiddels een dik jaar op de markt en heeft nog wat moeite met zijn rol. Het is een nieuw vlaggenschip van Mercedes, naast de ‘oldschool’ S-klasse, die nog altijd de eerste onder zijn gelijken is. De EQS staat ondanks alle onderhuidse innovatie nog altijd in de schaduw van zijn broer.

Hoeveel vermogen heeft deze AMG?

De 53 AMG is de voorlopige topuitvoering en heeft in principe 658 pk dankzij twee elektromotoren. Vink je een Dynamic Plus-pakket aan, dan krijg je 751 pk, maar helaas heeft onze auto deze optie niet. Aan de buitenkant is hij minder opzienbarend dan zijn benzinebroers. Sowieso ontbreekt de kenmerkende V8-brul, maar ook visueel valt het mee. Geen dikke spoilers of brede schouders. Wel de Panamericana-grill, of liever een soort verticale Panamericana-plakkers die de gewone EQS niet heeft, en zowaar een soort van diffuser achter. Maar het is geen koppendraaier zoals een oude S63 wel was. Nu is dit ‘maar’ een 53, en die staat altijd wat lager in de markt. Of er nog een ‘echte’ 63 komt is onbekend.

Wat voor concurrenten heeft de Mercedes EQS 53?

De andere plek van de enkele snellader bezet de tegenspeler van vandaag. Wie goed op de hoogte is van gamma’s van alle automerken kan het wellicht raden, want de concurrentie in dit elektrische topsegment is dun gezaaid. De BMW i7 is net uit, maar meer een concurrent voor een ‘gewone’ EQS, en Maserati, Audi en Jaguar hebben nog geen elektrische supersport limousine. De gloednieuwe Air van het eveneens gloednieuwe Lucid had er wat betreft vermogen en prijs perfect bij gekund, maar daarvoor kwam deze test helaas net iets te vroeg. Hetzelfde geldt voor de Tesla Model S Plaid. Maar daar is Porsche, wat met zijn Taycan al drie jaar bezig is om de wereld te laten zien dat elektrisch rijden en driving fun prima samengaat. De Turbo-versie zonder S was met zijn vermogen perfect geweest voor vandaag, maar die was helaas niet beschikbaar. Wel had Porsche een krap 600 pk sterke Taycan GTS Hockenheimring Edition, een eerbetoon aan het gelijknamige circuit. Technisch gelijk aan de gewone GTS, maar de speciale uitvoering is te herkennen aan de lakkleur 'Stone Grey' met accenten, zoals het hart van de wielen, in 'Bronzite'. Op de B-stijlen spot je een kleine plaquette met daarop een afbeelding van het circuit en de tekst '90 Hockenheimring Edition', wat ook op de grond wordt geprojecteerd als je de deur opent. In het interieur voert zwart leer de boventoon en zijn de sierstiksels uitgevoerd in 'Island Green'. Ook leuk: naast de speciale kleurstelling krijg je een sleutel in de carrosseriekleur. Het drijft de prijs van de aanwezige Porsche flink op, hij kost met €209.000 zo’n €70.000 meer dan een standaard GTS en ook meer dan de Mercedes, die met zijn €184.000 opvallend veel goedkoper is dan de dikste AMG’s op benzine.

