Test: Mazda CX-60

De nieuwe Mazda CX-60 is de eerste plug-in hybride van het Japanse merk. De grote SUV laat zien dat de combinatie van een benzine- en elektromotor nog altijd een heel aantrekkelijke keuze is, mede doordat de elektrische actieradius van PHEV’s steeds groter wordt. De CX-60 heeft bovendien veel vermogen en een riante uitrusting te bieden. Maar laten we niet vooruitlopen op de conclusie van deze test.

Waar begeeft de Mazda CX-60 zich in het SUV-landschap?

Mazda heeft genoeg zelfvertrouwen om het in Europa een stapje hogerop te zoeken met de CX-60. En waarom niet: het merk bouwt mooie producten, die hoge ogen scoren met hun prettige rijeigenschappen en goede afwerking. Met de nieuwe CX-60 wil Mazda een graantje meepikken van het succes dat SUV’s als de Audi Q5 en BMW X3 hebben. De auto heeft niet alleen hetzelfde formaat, maar ook een vergelijkbare technische lay-out. Zo ligt de motor van de CX-60 in lengterichting, een configuratie die we van de andere Europese Mazda-modellen niet kennen – op de MX-5 na, natuurlijk.

Maar de Mazda CX-60 is toch veel goedkoper dan de Q5 en X3?

Ja, als je kijkt naar de aanschafprijs – die nog onder de 55 mille begint – dan kun je de Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV beter vergelijken met de Toyota RAV4 Plug-In Hybrid. Andere stekker-SUV’s als Ford Kuga, Honda CR-V en Volkswagen Tiguan eHybrid zitten daar met hun prijs echter niet heel ver onder. Maar met zijn motorvermogen heeft de CX-60 meer in huis dan de duurdere PHEV-uitvoeringen van de Audi Q5 en BMW X3. De Volvo XC60 Recharge T6 en T8 vormen op deze regel een uitzondering.

Vertel eens wat meer over de aandrijflijn van de Mazda CX-60?

Op dit moment is de Mazda CX-60 er in een enkele motorvariant, en dat is meteen de eerste plug-in hybride van het Japanse merk. Voorin ligt een 2,5-liter viercilinder met een vermogen van 192 pk, die gekoppeld is aan een automatische transmissie met achter versnellingen. Tussen de motor en de automaat is een elektromotor geplaatst, die op zijn beurt 136 pk levert. Dat brengt het systeemvermogen op 327 pk en een gecombineerd koppel van 500 Nm.

De elektromotor zit aan een accu met een bruto capaciteit van 17,8 kWh. Daarmee rijdt de auto onder gunstige omstandigheden zo’n 60 kilometer volledig elektrisch. Opladen gaat met een maximum vermogen van 7,2 kW (de meeste Nederlandse huizen met 16-ampère aansluiting leveren niet meer dan 3,7 kW). Bovendien kun je zelf kiezen wanneer je tijdens de rit de stroomvoorraad wilt inzetten en de accu weer wilt bijladen met behulp van de benzinemotor, zodat je het laatste stuk van je rit naar huis volledig elektrisch kunt afleggen.

En hoe zit het met de prestaties van de Mazda CX-60?

Met 327 pk en 500 Nm zou je verwachten dat de Mazda CX-60 een rappe auto is. Maar in de praktijk weet hij die belofte niet waar te maken. Doordat de stroomkracht eerst door de automaat moet voordat de vier wielen worden bereikt, komt de auto voor je gevoel aarzelend op gang. Je hebt niet het ‘instant’ maximum koppel dat andere PHEV’s met directe elektrische overbrenging wel hebben. Het hoge vermogen van de Mazda komt er niet uit, waardoor de SUV op de sprint fors langzamer is dan de fabrieksopgave. Nu is 7,1 seconden nog steeds een acceptabele tijd, maar de door Mazda beloofde 5,8 tellen hebben we met geen mogelijkheid weten te benaderen.

Als je de Mazda-motor op toeren jaagt, wordt hij op een onaangename manier lawaaiig. De aandrijflijn mist de verfijning die we van concurrerende plug-in hybrides wel kennen. Als de benzinemotor bijspringt of stopt, gaat dat gepaard met een schok. Voor een auto die aanspraak zegt te maken op het ‘premium’-label, mag het allemaal wel wat soepeler. Van de CX-60 staat nog een uitvoering met een fijne zescilinder lijnmotor op stapel, waarmee Mazda opnieuw een heel andere koers inslaat dat alle merken die voor hoog opgevoerde turbomotoren met een kleine cilinderhoud (downsizing) kiezen.

Hoe gedraagt de Mazda CX-60 zich op de weg?

Mazda gaat er prat op dat het auto’s bouwt die veel rijplezier bieden en dat is bij de CX-60 niet anders. De auto ligt erg strak op de weg en laat zich ondanks zijn formaat en gewicht van 1.956 kilo niet van de wijs brengen als je bochten op hogere snelheid neemt. De dikke stabilisatorstangen houden de koets keurig vlak en een vorm van torque vectoring op de achterwielen helpt je krappe bochten door. Voer je het tempo op, dan beginnen de voorbanden te kermen, zonder dat er iets spannends gebeurt.

Gezien het formaat van de CX-60 ontstaat er eigenlijk ook geen behoefte aan iets spannends. Je mag van de CX-60 niet de lichtvoetigheid van de Mazda CX-30 verwachten. Vooral bij het aanremmen van een bocht voel je soms hoe het hoge gewicht door wil drukken. De besturing is wel weer top, zoals we ook van andere Mazda’s kennen: direct genoeg en niet al te licht.

Dan de praktische kant: hoe zit het met de binnenruimte en het gebruiksgemak?

Wanneer je achter het stuur stapt, valt in eerste instantie op dat Mazda veel werk heeft gemaakt van de afwerking en de materialen. Een niveau dat we van het merk niet eerder hebben gezien. Kijk maar eens naar de middenconsole: de toegepaste materialen zijn top. Maar gelukkig heeft Mazda ook oog gehad voor de functionaliteit. In plaats van een touchscreen, heeft de CX-60 een grote draaiknop op de middentunnel, waarmee je meteen je weg door het menu van het multimediasysteem bladert. Voor de bediening van de airco heeft Mazda gelukkig vastgehouden aan traditionele knoppen.

Voorin zit je erg lekker, alhoewel het verstelbereik van het stuur voor sommige bestuurders net te klein is. Op de achterbank heb je ruim voldoende beenruimte en zelfs wanneer de auto is voorzien van een glazen panoramadak, zit je niet snel met je kruin tegen het dak – alhoewel het verschil hier ten opzichte van de kleinere CX-5 niet heel groot is. De kofferbak biedt ruimte voor 570 liter bagage. Gooi je de bank plat, dan past er maar liefst 1.726 liter in het laadruim. De Mazda mag een geremde aanhanger trekken met een gewicht van 2.500 kilo.

Wat zit er allemaal standaard op de CX-60 en welke uitvoeringen zijn er?

De prijslijst van de Mazda CX-60 begint met de Prime-Line. Deze versie zit al behoorlijk ruim in zijn standaarduitrusting. Je krijgt 18-inch lichtmetaal, ledkoplampen, automatische airco met twee temperatuurzones, een digitaal instrumentarium (12,3 inch), een achterbankleuning in drie delen (40 : 20 : 40), cruisecontrol, een licht- en regensensor, een uitgebreid multimediasysteem met 12,3-inch beeldscherm en navigatie en de keuze uit de rijprogramma’s Normal, Sport, Off-road, Towing en EV.

Tweede model uit de reeks is de Exclusive-Line. Deze staat op 20-inch wielen. Het dashboard is afgewerkt met kunstleer en je krijgt standaard een head-up display, stoel- en stuurverwarming en keyless entry. Tegen meerprijs is het Comfort Pack verkrijgbaar, met zwart leer, elektrische verstelling van de stoelen voorin, een geheugenfunctie met gezichtsherkenning, stoelventilatie en vermoeidheidsdetectie.

Over de veiligheidsuitrusting gesproken: vanaf de Prime-Line heeft de CX-60 al een hele reeks rijhulpsystemen en voorzieningen die de kans op een aanrijding verkleinen. Dodehoekwaarschuwing in combinatie met automatische stuurcorrectie, waarschuwing voor naderend verkeer bij achteruit rijden en op kruisingen en verkeersbordherkenning zijn allemaal bij de prijs inbegrepen. De Exclusive-Line voegt daar nog een grootlichtassistent en een achteruitrijcamera aan toe.

De Homura heeft iets andere bumpers, een grille in honingraatmotief en zwarte sierlijsten, waarmee de CX-60 een wat sportievere uitstraling krijgt. Alle opties die voor de Exclusive-Line bij het Comfort Pack zijn inbegrepen, zitten standaard op de Homura. Meerprijsplichtig is het Driver Assistance Pack. Dit bestaat uit een heel arsenaal aanvullende veiligheidsopties, zoals adaptieve cruisecontrol die gekoppeld is aan de verkeersbordherkenning, led-koplampen met adaptieve lichtbundeling en een file-assistent.

Ten slotte is er de Takumi. Deze versie heeft een wat chiquere uitstraling, met wat meer chroomwerk en elementen in pianolak. Het interieur is afgewerkt met wit leer en esdoornhout.

De keuze van AutoWeek-Testcoördinator Marco Gorter

Bij de aandrijflijn is de keuze vrij simpel: de plug-in hybride dus. Bij de uitvoeringen zijn de Homura en Takumi vooral gericht op de uitstraling van de binnen- en buitenkant, maar de Exclusive Line heeft in principe de meest opties die je zou willen al aan boord. Eventueel kun je gaan voor een van de optiepakketten, maar die zijn ook op de luxere versies een optie.