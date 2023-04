Mazda geeft de CX-5 een modeljaarupdate. Vaak gaat het daarbij om klein nieuws, maar in dit geval is er ook wat groter nieuws te melden: de Mazda CX-5 is voortaan altijd voorzien van mild hybrid techniek. Wij gaan op pad met de herziene SUV.

Alweer een nieuwe Mazda CX-5?

Nou, niet helemaal. Het gaat in dit geval om een modeljaarupdate van de CX-5 en die voert Mazda zoals je zou verwachten jaarlijks uit. Vaak gaat het om een nieuwe lakkleur of een ander stiksel in het interieur, maar in dit geval zijn ze iets verder gegaan. Vanaf 2023 is iedere Mazda CX-5 een mild hybrid. En er is een nieuwe lakkleur en er zijn andere stikseltjes.

Dus een Mazda CX-5 rijdt nu zoals een Toyota RAV4?

Nee, want Mild Hybrid is niet hetzelfde als Full Hybrid. Eigenlijk moet je het zo zien: de startmotor en de accu zijn allebei een beetje opgevoerd en in plaats van een getande as, verbindt een riem nu de startmotor met de verbrandingsmotor. Dat heeft een paar voordelen: het starten en stoppen van de motor gaat veel beschaafder, door de opgevoerde accu kan de auto dat trucje vaker achter elkaar en door de opgevoerde startmotor is er voldoende vermogen om een klein beetje te helpen bij het aandrijven, maar weer niet genoeg om het alleen te doen. Merk je niets van, bespaart toch een paar tienden van een liter brandstof voor elke 100 kilometer.

Rijdt het dan ook echt anders dan voorheen?

Helaas niet. Je zou kunnen denken dat de turboloze 2.0 en 2.5 benzinemotoren door dat kleine beetje elektrische ondersteuning net even een beetje meer leven hebben onder in het toerengebied. Dat is jammer genoeg niet het geval. De viercilinders lopen allebei mooi soepel, maar zowel de 165 pk 2.0 als de 194 pk sterke 2.5 moet veel toeren draaien om een beetje vooruit te komen. De CX-5 heeft een behoorlijk trekgewicht (1.800 kilo voor de 2.0 met handbak, 2.000 kilo voor de overige varianten), maar als je daarmee de bergen in gaat zul je in de onderste drie versnellingen moeten blijven. Wel lijkt de zestraps automaat (standaard op de 2.5, optioneel op de 2.0) sinds de modeljaarupdate wat vlotter te werken, al zijn er zat concurrenten die sneller zijn.

Nog wijzigingen aan het onderstel?

Niet dat je het merkt en dat was ook niet nodig. De CX-5 staat bekend als een fijn rijdende SUV en dat blijft het geval. Het onderstel is bovengemiddeld stevig maar niet hard en dat levert een erg fijn compromis op tussen dynamiek en comfort. Standaard heeft de CX-5 voorwielaandrijving, maar op de 2.5 is vierwielaandrijving een optie.

En die nieuwe kleur en de nieuwe stiksels dan?

Dat zijn de detailwijzigingen waar Mazda in grossiert. Vanaf modeljaar 2023 is de wat ruigere Newgrounds-uitvoering niet meer voorzien van groene omlijsting van de uitstroomopeningen van de airco en op alle CX-5’en kun je een nieuwe kleur krijgen: Rhodium White. Verder verandert er weinig aan het uiterlijk en het innerlijk en dat was ook niet direct hard nodig. Dankzij mooie materialen, een smaakvolle vormgeving en een uitstekende ergonomie is de CX-5 nog altijd een fijne auto om in te zitten. En een relatief ruime ook nog, met een goed bruikbare achterbank en een kleine 500 liter bagageruimte, wat voor het segment keurig is. Zoals voorheen beginnen de prijzen bij net geen €40.000.