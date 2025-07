Test: Mazda 6e - Veel EV, weinig Mazda

Met de Mazda 6e heeft Mazda in één klap zowel een nieuwe Mazda 6 als een serieuze EV. De vraag is echter of het ook een serieuze Mazda is, en het antwoord daarop zou je weleens tegen kunnen vallen.

Mazda 6e? Moet ik dat lezen als 'zesde'?

Nee, maar probeer dat maar eens aan Microsoft Word uit te leggen. Het is '6-ee', waarbij de 6 slaat op het type auto en de 'e' op de elektrische aandrijflijn. In de Mazda 6-lijn is dit de vierde generatie, de langverwachte opvolger van de in 2012 verschenen en 2024 verdwenen vorige 6.

Wel bijzonder, zo'n grote middenklasser zonder SUV-koets.

Inderdaad. Mazda ziet er nog een markt voor, maar dat gebeurt natuurlijk wel onder de strikte voorwaarde van een elektrische aandrijflijn. Als volledig elektrische 6e kan de Mazda de strijd aanbinden met auto’s als de Volkswagen ID.7, Hyundai Ioniq 6, BYD Seal en zelfs Tesla Model 3, hoewel laatstgenoemden een slagje kleiner zijn. Met een lengte van 4,92 meter legt de Mazda het op zijn beurt net af tegen de Volkswagen, maar evengoed is dit een lel van een auto.

En het is gewoon een sedan?

Nee! Stiekem heeft de auto net als zo'n ID.7 een grote liftback-achterklep. Dat sluit mooi aan bij de liftbackversies die Mazda in het verleden aanbood van de 6 en de 626. De bagageruimte is met 465 liter net wat kleiner dan bij de vorige 6 sedan, maar dat is een prima ruil met die handige grote klep. Bovendien mag de 6e 1.500 kg trekken en heeft hij een forse ‘frunk’ in de neus, die nog eens 72 liter aan het totaal toevoegt. Anno 2025 is de liftback ook meteen de enige carrosserievorm, waarmee Mazda hoopt voor zowel stationwagon-minnende Europeanen als sedan-liefhebbers in China een goed compromis te bieden.

China?

Ja, China. De Mazda 6e is namelijk veel meer een Chinees dan een Japanner, en kwam in China tot stand in samenwerking met Mazda’s plaatselijke partner Changan. Dat verklaart het nieuwe platform en de gelijkenis met de Deepal L07, waarmee de Mazda heel veel componenten deelt. In China heet dezelfde Mazda EZ-6 en is hij al sinds 2024 leverbaar, ook met een ‘range extender’ op benzine.

En hoe zit het in Europa met de aandrijflijnen van de Mazda 6e?

Hier in Europa is de 6e altijd een achterwielaangedreven BEV (batterij-elektrisch dus), verkrijgbaar met twee accupakketten. De Long Range komt met 552 tegen 479 kilometer inderdaad wat verder dan de standaardversie, maar toch is die goedkopere variant de auto die je moet hebben. De ‘instapper’ heeft namelijk een veel modernere LFP-accu, kan dus straffeloos tot 100 procent worden geladen, biedt alsnog een heel fatsoenlijke actieradius en kan – belangrijk! - veel sneller snelladen. De instapper piekt bij 165 in plaats van 90 kW. Concreet betekent dat volgens Mazda dat opladen van 10 naar 80 procent bij een geschikte snellader met de instapper al in 24 minuten achter de rug is, terwijl je met de Long Range liefst 47 minuten aan de paal staat.

Wat kost de Mazda 6e?

De Mazda 6e is voor jou vanaf €44.990 en omdat de basis-aandrijflijn eigenlijk beter is dan de duurdere en de basisuitrusting al heel riant is, ben je voor dat bedrag ook meteen aardig klaar.

En dan heb je bovendien best een fraaie auto. Hoe zit dat vanbinnen?

Het interieur lijkt in eigenlijk niets op wat we van Mazda gewend zijn. Hier en daar is weliswaar een poging gedaan om de boel designtechnisch wat te laten aansluiten, maar kwalitatief kan dit interieur niet in de schaduw staan van dat van andere Mazda-modellen. Bovendien herkennen we helemaal niets terug van Mazda’s eigenwijze, maar goed doordachte bedieningsaanpak. Waar andere Mazda’s de digitale ‘overload’ tot een minimum proberen te beperken en naar hedendaagse maatstaven doelbewust spaarzaam omgaan met het uitdelen van scherm-inches, instelmogelijkheden en opvallende kleuren, is dit vanbinnen toch vooral een moderne Chinese EV.

Rijdt de auto dan tenminste wel als een echte Mazda?

Helaas: ook tijdens het rijden is het Mazda-gehalte van deze auto teleurstellend laag. De besturing is compleet gevoelloos en het onderstel weinig verfijnd, vooral omdat oneffenheden op luidruchtige wijze worden doorgegeven. Wel kan de Mazda dankzij de achterwielaandrijving zijn vermogen goed kwijt, is er veel grip in bochten en accelereert de auto bovengemiddeld vlot. Ook daarin is de basisversie overigens de duurdere Long Range de baas, want met 258 tegen 245 pk is de goedkoopste variant net wat krachtiger.

Wat is jullie voorlopige conclusie over de Mazda 6e?

Voor dit geld is het heus een prima aanbieding in dit segment, maar het rijgedrag, interieur en daarmee Mazda-gehalte van deze auto vallen ons wel tegen. Het doet best wel pijn om dat te zeggen, want ook wij vinden Mazda als kleine en eigenwijze speler een sympathiek merk. Het zou echter een belediging voor andere Mazda’s zijn om te doen alsof de 6e zich met hen kan meten, want dat is zeker qua rijden, interieur en algehele kwaliteitsindruk simpelweg niet het geval.