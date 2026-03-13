Lotus loopt nog niet zo hard sinds de Chinezen er zijn, toch?

Nee, de verkoopcijfers houden nog niet over. Het is ook lastig. Kale specificaties werken niet als je in Europa dikke auto’s wilt verkopen. Hoe duurder ze worden, hoe belangrijker het merk wordt en hoe minder je kunt schermen met zaken als vermogen (zeker bij EV’s), ruimte of value for money. Kijk naar Lexus, dat al decennia worstelt om een beetje marktaandeel van de Duitse top af te snoepen, of naar merken als Infiniti en Cadillac die na veel bravoure weer afdropen. De nieuwe wereld heeft er ook last van. Het inmiddels Chinese Lotus kwam met de gigantische Eletreen Emeya, die op elk vlak veel beter waren dan welke Chinese auto tot op dat moment dan ook: afwerking en rijeigenschappen van dit niveau zagen we nog niet eerder uit China en de EV-techniek was ook bovengemiddeld. Het mocht niet baten, de verkoopaantallen waren laag. Niet verrassend, want als Audi en Porsche al moeite hebben hun elektrische auto’s aan de man te brengen, gaan consumenten niet zomaar €150.000 aftikken voor een EV van een ‘nieuw’ merk.

En nu komt Lotus dus met benzine-auto's?

Min of meer. Het merk maakt de keuze om zijn modellen ook als plug-in hybride te gaan leveren. De Eletre mag eerst, de Emeya volgt later. In China heet het model Eletre For Me, maar in Europa gaat de hybride als Eletre X door het leven. Geen onlogische stap, zeker niet voor Nederland. Plug-in hybrides van onder meer de Range Rover Sport, BMW X5 en Porsche Cayenne zijn mateloos populair, ook omdat ze door bpm-voordeel stukken goedkoper zijn. Maar de opzet van de Lotus is zeer afwijkend. Bij de plug-ins die we kennen zien we inmiddels dat de actieradiusgrens van 100 elektrische kilometers inmiddels is gepasseerd en dat vinden we allemaal heel wat. En áls je dan elektrisch rijdt is dat vooral niet te hard, want het échte vermogen zit in de benzinemotor.

En bij deze Lotus Eletre X gaat dat dus anders?

Die krijgt maar liefst 950 pk aan elektrokracht, dankzij twee elektromotoren. Dat is méér dan de sterkste volledig elektrische Eletre. De stroom krijgt hij van een 70-kWh accu, wat voor een plug-in hybride ongekend is. Net als het WLTP-bereik op stroom van 350 kilometer. De rest van het systeem is net zo uniek, want dat draait op 900 volt. Hierdoor kun je de hybride snelladen met meer dan 400 kW! Op papier dan, want vind maar eens een laadpaal die dit levert. Het zijn voor volledig elektrische auto’s al bijna unieke waarden, maar voor een plug-in hybride is het gewoon waanzinnig. Is er dan ook nog benzinekracht? Zeker, de auto heeft een 2-liter viercilinder-turbomotor in de neus, waarmee de frunk uiteraard is verdwenen. Deze krachtbron levert 204 pk en dient voornamelijk als generator. Maar het is geen elektrische auto met range-extender of REEV, want indien nodig gaat er een koppeling dicht en krijgen de wielen ook direct kracht van de viercilinder. Dit is gezien het enorme elektrische vermogen niet snel nodig, maar als je de accu daadwerkelijk leegrijdt en de motor geen tijd geeft stroom bij te laden kan het dus wel. Vermoedelijk speelt ook mee dat plug-in hybrides niet onder de Europese invoertarieven voor Chinese elektrische auto’s vallen, en EV’s met range-extender wel. De benzinemotor is op Volvo-basis en ligt ook in de Zeekr 7X en 9X. In deze gemoderniseerde vorm zal hij ook zijn weg vinden naar toekomstige Volvo’s.

Ziet de Lotus Eletre er ook anders uit?

Hij is verder grotendeels gelijk aan de elektrische versie die we al kennen. Het design van de neus net even anders voor wat extra koeling en de diffuser achter is veranderd om plaats te maken voor een uitlaat, zo vernemen we van hoofd design Ben Payne. De Engelsman heeft een geschiedenis bij onder meer Bugatti en Aston Martin en is door Lotus binnengehaald toen de Chinezen het merk kochten. “De buitenkant hoeft niet anders, de Eletre onderscheidt zich al extreem van het standaard design dat je bij veel nieuwe merken ziet”, vindt hij. “Wel is de achterspoiler anders omdat de lidar verdwenen is aan deze kant.” Het interieur is volledig gelijk gebleven. Dat betekent zeer hoogwaardig materiaalgebruik en een uitstekende afwerking. Het grote touchscreen domineert, maar er zijn ook fysieke knoppen te vinden. Een groot pluspunt is hoe je met de flippers rondom het stuur zowel de regeneratiestanden als de rijstanden regelt. Alles altijd binnen handbereik: top!

Maar hoe rijdt die Lotus Eletre X als plug-in dan?

Het rijden was tijdens deze eerste korte kennismaking extreem beperkt. We zijn het inmiddels gewend in China: op een afgesloten parkeerterrein mag je een slalomproef doen en een keer hard remmen en dat is het dan wel. Evengoed valt op dat de auto iets minder hard is dan voorheen. En nog belangrijker: hij is speelser. Waar de Eletre-EV zeker sportief reed maar wellicht wat klinisch was, is de Eletre X niet bang om een stapje opzij te zetten, ook met alle systemen ingeschakeld. Zetten we de ESP in sportmodus, dan kun je gewoon flink dwars: het systeem grijpt pas in als je in de fout dreigt te gaan. Dat is rijgedrag dat we tot op heden echt niet kenden van de Eletre of de Emeya. Of van andere Chinese auto’s. Als we onze bevindingen bespreken met Hoofd Voertuigdynamiek Yok Meng Chong, bevestigt hij de keuzes. “We wisten dat we door het gewicht de Eletre X nooit zo snel konden maken als de snelste Eletre EV. Daarom hebben we meer voor een GT-vibe gekozen en is de auto merkbaar comfortabeler. En ja, in plaats van snaarstrak wilde ik ook rijplezier bieden. Hiermee kunnen we ons onderscheiden.” Het sluit in ieder geval aan bij de visie van zijn baas CEO Feng. Die hamerde er bij de onthulling op dat het nieuwe Lotus tegenwicht moet bieden aan alle 'rijdende huiskamers en focus op autonoom rijden'. “Want Driving is dying”, meent hij. “Het is aan merken als Lotus om de bestuurder weer op de eerste plaats te zetten.”

Het ligt er wellicht allemaal wat dik bovenop, maar in ieder geval probeert Lotus naar het lijkt oprecht iets neer te zetten wat we verder niet kennen van Chinese merken. Dat is alleen maar bewonderenswaardig. Later dit jaar kunnen we de auto op de Europese wegen proberen en dan volgt een uitgebreidere conclusie. Dan weten we hopelijk ook de prijs.

Specificaties: