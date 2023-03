Kan het zijn dat die nieuwe Lexus RZ 450e me erg bekend voorkomt?

Zeker, de nieuwe Lexus RZ 450e staat namelijk op hetzelfde platform als de bZ4X van moederbedrijf Toyota en ze delen dus veel technologie en ook de wielbasis is identiek. Wel is de Lexus in alle dimensies wat groter en mede daardoor ook wat ruimer. Sowieso valt er met 522 liter bagageruimte en een vrij royale achterbank niet veel te klagen over het ruimteaanbod van de nieuwe elektrische auto van Lexus. Voorin distantieert de RZ zich van de bZ4X met mooiere materialen en een groter touchscreen.

Mooi, maar kom je ook nog een beetje ver op een volle batterij?

Eerlijk gezegd valt de actieradius een klein beetje tegen. Netto is de inhoud van het accupakket 64 kWh en op de kleinste wielen (18 inch) kom je daarmee 440 kilometer ver volgens de WLTP-cyclus. In het prijssegment waarin de RZ speelt (vanaf zo’n € 65.000) is dat tegenwoordig niet echt indrukwekkend meer en ook de snellaadpiek van 150 kW tilt de RZ niet boven de middenmoot uit. Dat is extra jammer, omdat het e-TNGA platform waar de RZ op rust de basis moet worden voor heel veel elektrische producten uit de Toyota-stal.

Dan was je zeker weer enorm aan het trappen?

Nee, valt wel mee. Zelfs bij een normale rijstijl is de RZ niet grensverleggend efficiënt en de prestaties zijn ook weer niet van dien aard dat je er supercars mee pest. Wel heeft de RZ een andere aandrijflijn dan de Toyota. Vierwielaandrijving is hier standaard en je hebt meer vermogen. Voor zit een elektromotor van 150 kW, achter levert de motor 80 kW, genoeg voor 230 kW of 313 pk in totaal. Daarmee gaat de RZ 450e in 5,6 seconde van 0-100 en hij is begrensd op 160 km/h. Keurige prestaties, maar ook daar verlegt de Lexus geen grenzen.

Dus de RZ moet het gaan hebben van andere zaken, zoals gadgets?

Deels wel ja, en op dat vlak heeft de RZ een wereldprimeur. Vanaf modeljaar 2025 is het namelijk de eerste productieauto ter wereld die met een steer-by-wire-systeem op de markt komt dat geen enkele fysieke verbinding meer met de voorwielen heeft. In tegenstelling tot Infiniti eerder, zit er dus ook geen stuurstang als back-up. Het stuur geeft via een sensor informatie door aan computer, die via een elektromotor de voorwielen laat uitslaan. Het bijzondere vlinderstuur kan dus ook maar ongeveer 170 graden naar links en naar rechts draaien en aan de hand van de snelheid en andere omstandigheden bepaalt de computer dan hoeveel de voorwielen uitslaan. Op lage snelheid stuurt de RZ dan hyperdirect, op hogere snelheid wordt de overbrenging meer zoals in een normale auto. Knap dat het kan, maar het maakt de besturing ook wel wat onvoorspelbaar, de vorm van het stuur is bovendien wat onhandig en het wordt erg druk met knopjes en stengeltjes.

En hoe rijdt de RZ dan met ‘normale’ besturing?

Prettig. De inrichting zelf is heel indirect en op de 18-inch wielen heb je vooral enorm veel comfort. Lexus zegt zich te hebben laten inspireren door een aanstormend jachtluipaard, maar de nadruk lag dan waarschijnlijk op ‘lui’, want de RZ is vooral heel comfortabel. Door een laag zwaartepunt ligt de auto degelijk op de weg, maar als je met meer enthousiasme bochten gaat aansnijden, drukt het gewicht van dik 2.000 kilo nadrukkelijk door. Als je rustig rijdt, klopt het plaatje veel beter. Dan veert de RZ met veel souplesse en verwerkt hij hobbels met bovengemiddeld veel gratie voor zo’n zware auto.