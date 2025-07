Wat is er met de Lexus RZ gebeurd?

Na amper twee jaar komt Lexus al met een update van de RZ, de elektrische cross-over. De auto is technisch flink op de schop gegaan en het gamma opgeschud. De 204 pk 300E FWD en 313 pk 450E AWD zijn komen te vervallen ten faveure van de 224 pk 350e FWD en de 380 pk 500e AWD. Daarnaast is er een 408 pk F Sport-versie toegevoegd.

Bij de eerste generatie waren we niet direct onder de indruk van de elektroprestaties. Klaarblijkelijk Lexus zelf ook niet. De accucapaciteit is bij alle varianten vergroot van 71,4 naar 77 kWh. Dit zorgt in combinatie met efficiëntere aandrijftechniek voor een grotere actieradius. Die is bij de voorwielaangedreven basisversie gegroeid van 480 naar 568 kilometer. Verder kan er dankzij een nieuwe boordlader voortaan met 22 kW wisselstroom worden geladen in plaats van met 11 kW. Door slimmere koeling kan bij de snellader de laadpiek van 150 kW DC langer worden vastgehouden.

Is de 550e F Sport ook echt sportief?

Nu snel door naar meer sensatie: de 550e F Sport. Deze topper van het gamma beschikt over twee 227 pk synchroonmotoren, die samen pieken bij 408 pk. Hiermee sprint de elektrische Lexus in 4,4 seconden van 0 naar 100 km/h. Dat is best rap, maar inmiddels geen reden meer om een sportlabel op een auto te plakken. Voor het sportaccent is de auto voorzien van Interactive Manual Drive, waarbij je met een druk op de knop een virtuele achttraps versnellingsbak activeert, die je kunt bedienen met de flippers achter het stuur (waarmee je normaal de mate van afremmen op de motor regelt). De elektronica stuurt de elektromotoren nu aan alsof je met een conventioneel aangedreven sportwagen op pad bent. Dat hebben ze bij Lexus best aardig geprogrammeerd.

Hoe realistisch is de Interactive Manual Drive?

Het beschikbare koppel lijkt volgens een kromme als van een benzinemotor te verlopen. En je moet ook echt op tijd schakelen, anders blijft de motor in de toerenbegrenzer hangen. Er wordt pas weer verder geaccelereerd nadat je hebt opgeschakeld. Informatie over het virtuele toerental krijg je in het instrumentarium of kun je opmaken uit het aanzwellende (enigszins synthetische) motorgeluid uit de speakers. Het is even wennen, maar al snel lukt het ons feilloos. Wanneer we aan de flippers trekken, vallen er ook echt heel korte schakelpauzes en gaat er even een lichte schok door de auto, waarna de motoren weer vliegensvlug oppakken volgens de geprogrammeerde koppelkromme. Denk niet dat het zomaar een spelletje is: wanneer je in een te hoge versnelling rijdt en plotseling het gaspedaal vloert, reageert de RZ net als een ICE-auto die te weinig toeren maakt: het schiet even niet op. En met kick-down overrule je de virtuele versnellingsbak niet.

Werkt het probleemloos?

De flippers aan het stuur zitten vrij dicht bij de hendel voor de richtingaanwijzer en het grootlicht (links) en die van de ruitensproeier (rechts). Zo gebeurt het ons menigmaal dat bij een sprint niet opschakelen, maar hangend in de toerenbegrenzer de voorruit schoonsproeien. Volgens een Lexus-ingenieur zijn grotere flippers op komst. Overigens weet die ingenieur ons ook te vertellen dat je sneller bent door de Interactive Manual Drive niet te gebruiken, maar de auto gewoon als EV te rijden. Een elektromotor heeft van nature namelijk een gunstiger koppelverloop dan een (virtuele) verbrandingsmotor en verder kosten de kleine schakelpauzes ook tijd. Het is absoluut leuk gedaan, maar onder de streep vinden we de virtuele versnellingsbak net zoiets als de producten van de Vegetarische Slager: het moet iets lijken wat het niet is en het ook nooit zal worden. Maar goed, in de transitiefase moet je soms iets proberen.

Hoe rijdt steer-by-wire?

Een andere, veel serieuzere noviteit is steer-by-wire. De RZ 550e F Sport krijgt dit standaard mee, op de President Line (de meest complete variant van de 500e AWD) wordt dit als optie aangeboden. Hierbij is er geen mechanische verbinding meer tussen het stuur en de wielen, maar bepaalt de elektronica naast de stuurverdraaiing ook op basis van de snelheid hoever de voorwielen moeten insturen. Andersom zorgt de elektronica ervoor dat je in het stuur toch voelt wat er zich tussen de wielen en het wegdek afspeelt. Van tevoren waren we sceptisch, maar in de praktijk blijkt het best goed uit te pakken. De auto volgt net als bij een conventionele stuurinrichting keurig de door ons gewenste richting en ook de feedback die we in het stuur krijgen, komt behoorlijk natuurlijk over. Als je het niet weet, zou je het niet merken. Doordat het systeem snelheidsafhankelijk werkt, wordt manoeuvreren kinderspel: je kunt het stuur maximaal 200 graden naar links en maximaal 200 graden naar rechts draaien. Hierdoor hoef je met je handen nooit over te pakken voor de maximale stuuruitslag. Op hogere snelheid wordt de besturing juist stabieler en krijg je min of meer hetzelfde gevoel als we ervaren met vierwielbesturing.

Wat is het voordeel van steer-by-wire?

Het voordeel van steer-by-wire is dat er tussen het stuur en stuurhuis geen stuurkolom meer zit die bij een frontale botsing naar binnen komt. Verder geeft het de ingenieurs meer vrijheid om hun componenten te plaatsen, met alle voordelen van dien. En niet onbelangrijk: het is een volgende stap naar de autonoom rijdende auto.

Waarom geen rond stuur?

Opmerkelijk is de rare vorm van het stuurwiel. In de F Sport is het best geestig, want het sluit aan bij het PlayStation-gevoel van de virtuele versnellingsbak. Ook wanneer je in de President Line steer-by-wire als optie aanvinkt, krijg je echter het aparte stuurtje. Dat is om mensen er zich van bewust te maken dat ze met een ander soort stuurinrichting op pad zijn. Ach, 50 jaar geleden werd er ook vreemd aangekeken tegen het vierkante stuur van de Austin Allegro. Wie weet hoe we in 2075 op het Lexus-stuurtje terugkijken. Wat niet went, is de grote hoeveelheid knoppen die dicht op elkaar op het stuur zitten. Dat vraagt te veel aandacht. Onhandig.

Hoe rijdt de Lexus RZ?

Alle elektronische gimmicks zijn goed doordacht, maar ook aan het fysieke deel van de auto is aandacht besteed. De bevestigingspunten van de ophanging en het stuurhuis zijn stijver gemaakt, net als de ophangrubbers. Het maakt dat de auto zich strak over het asfalt laat sturen. Geen moment hebben we het gevoel dat de auto de ingeslagen koers wil verlaten, mooi voorspelbaar. Uiteraard is de RZ in F Sport-trim geen hardcore sportwagen, maar een cross-over met nog altijd genoeg comfort voor wanneer je klaar bent met sport en spel en de auto gewoon gebruikt voor ontspannen lange ritten. De prijzen maakt Lexus op een later moment bekend. We kunnen dus helaas nog niet zeggen of Interactive Manual Drive en steer-by-wire van de F Sport een dure exoot maken, maar leuk is hij wel.