Test: Lexus LS500h

Verbeterpunten zijn er echt wel, zo concludeerden we halverwege 2020 aan het slot van de vorige test met de Lexus LS. We hadden het daarbij over de aandrijflijn die zo nu en dan zenuwachtig was en het touchpad waarmee je de multimedia moest bedienen. We zullen zeker niet beweren dat Lexus naar aanleiding van onze test aan de slag is gegaan met zijn topmodel, maar het is wel opvallend dat juist deze punten – infotainment en aandrijflijn – bij de facelift stevig zijn aangepakt. Aan de buitenkant is trouwens ook het nodige gewijzigd, al is de LS zo’n zeldzaamheid en blijft de uitstraling dusdanig intact dat dit niet eens meteen opvalt. Lexus monteert een compleet andere voorbumper met strakkere, rechtlijnige luchtinlaten aan weerszijden. Ook de koplampen zijn nieuw, waarbij de uitlopers aan de onderzijde zijn verruild voor strakke kijkers uit één stuk. Voor het overige blijft het bij details op het gebied van kleurgebruik, maar de LS is en profil ook zonder grote wijzigingen nog steeds een imposante verschijning. Smaakgevoelig, zeker, maar duidelijk herkenbaar als Lexus en bovenal duidelijk anders dan de Duitse concurrentie in dit segment. Kijk maar eens naar die lange, in het midden iets naar beneden afzakkende zijruitpartij en de relatief korte kont.

Als een vorst

Dat laatste heeft wel gevolgen voor het ruimteaanbod, want de bagageruimte en de zitruimte op de achterbank zijn voor dit segment niet overdreven royaal. Dat komt ook doordat de hybride Lexus een fors accupakket mee moet torsen. Niettemin zit je in de Lexus als een vorst. De President-versie trakteert de achterpassagiers op geventileerde, verwarmde en elektrisch verstelbare massagestoelen en biedt de mogelijkheid om de voorstoel met één druk op de knop bijna ín het dashboard te laten verdwijnen. Wie langer is dan zo’n 1,80 meter komt met de stoel in de ligstand echter wel met de voeten tegen de rug van die passagiersstoel. Voorin biedt de Lexus luxe in traditionele vorm en onderscheidt hij zich met bijzondere vormgeving, prachtige materialen, veel voorzieningen en een onberispelijke bouwkwaliteit. Doordat de bestuurder behoorlijk wordt ingebouwd en de voorruit relatief dichtbij staat, voelt de über-Japanner vanaf hier kleiner dan hij eigenlijk is.

De LS 500h is sinds kort voorzien van een touchscreen. Dat is een wezenlijke verbetering voor de auto, die voorheen werd geplaagd door een infotainmentsysteem dat zich louter met een slecht werkend touchpad liet bedienen. Met de komst van een groter en dichter bij de bestuurder geplaatst aanraakscherm is een heleboel ergernis verleden tijd, al is het infotainmentsysteem zelfs voor een auto in dit segment nog steeds niet al te indrukwekkend. Het werkt prima, maar grensverleggend is ook weer niet. Nog een minpunt: de bediening van de stoelverwarming en -ventilatie is ondergebracht in het scherm. Een misser, al moet gezegd dat de mogelijkheid om de boel automatisch in en uit te schakelen de pijn wel verzacht.

Dikste variant

De Lexus LS is er in Nederland tegenwoordig alleen nog als 500h. In goede Lexus-traditie is dat een volwaardige hybride zonder stekker, maar dan wel in de dikste variant die de Japanners produceren. Het Multi Stage Hybrid-systeem combineert een 3,5-liter V6 met een elektromotor, een planetair tandwielstelsel (cvt) en een viertraps automaat. Er zijn tien ‘versnellingen’, al is de meerderheid daarvan slechts geprogrammeerd voor een natuurlijker acceleratieverloop. Helaas kwam dit tot nu toe niet zo lekker uit de verf en bleek de LS-aandrijflijn gevoelsmatig niet overdadig genoeg voor een auto van dit kaliber. Door een andere afstelling en een grotere taak voor elektromotor en accupakket heeft Lexus daaraan wat gedaan. Het vermogen blijft met 359 pk gelijk, maar inderdaad lijkt de LS nu gemakkelijker te versnellen. Het motorgeluid blijft meestal op de achtergrond en bij deellast klinkt de V6 mooi krachtig, wat bijdraagt aan het luxegevoel. Alleen als de voet stevig op het gas gaat, steekt het amechtige karakter van voorheen nog de kop op.

De Lexus is voorzien van vierwielaandrijving, al kun je ook kiezen voor een achterwielaangedreven variant. Luchtvering is standaard en dat levert dus veel veercomfort op. Ook op dat punt heeft Lexus de LS dus wat verbeterd. De auto is erg stil en werkt oneffenheden buitengewoon fraai weg.