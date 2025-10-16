Leapmotor heeft al de T03 en C10, daar komt nu de B10 bij. De Leapmotor B10 is een EV in het segment van onder meer de Kia EV3 en Skoda Elroq, maar dan duizenden euro's goedkoper. Of de Chinese EV nog meer pluspunten heeft, zoeken we uit in deze review.

Help even, hoe zit het ook alweer met Leapmotor?

De Leapmotor B10 is het nieuwste wapenfeit van het relatief jonge Leapmotor. In tegenstelling tot concurrenten die het alleen proberen (Nio), samenwerken met een lokale importeur (BYD) of een Europees merk overnemen (Geely), kiest Leapmotor voor een diepe samenwerking met megaconcern Stellantis. Stellantis is voor ongeveer 20% eigenaar van Leapmotor en bezit 51% van de dochteronderneming Leapmotor International. Het grote voordeel hiervan is dat Leapmotor direct toegang krijgt tot het uitgebreide en dekkende dealernetwerk van Stellantis, zonder hier zelf eerst in te hoeven investeren.

Wat zijn de belangrijkste technische specificaties van de Leapmotor B10?

De B10 staat op Leapmotor's eigen Leap 3.5 platform met achterwielaandrijving. Er zijn twee batterijopties: een 56,2 kWh-versie met een actieradius van 361 km (WLTP) en een 67,1 kWh-versie die 434 km haalt. Snelladen kan met 140 kW (kleine batterij) of 168 kW (grote batterij). De elektromotor levert in beide gevallen 218 pk en 240 Nm, wat resulteert in een 0-100 km/u sprint in 8 seconden. Deze specificaties worden omschreven als degelijk, maar niet grensverleggend in vergelijking met concurrenten.

Hoe rijdt de Leapmotor B10 en wat zijn de sterke en zwakke punten van het onderstel en de besturing?

Het onderstel, afgesteld door Stellantis op het Balocco-circuit, is extreem comfortabel en zacht afgesteld. Dit maakt de B10 een prettige en stille auto voor rustig rijgedrag. De keerzijde is dat de auto niet sportief is. De grootste minpunten zijn de besturing, die extreem gevoelloos en kunstmatig aanvoelt en niet goed zelfstandig terugkeert naar de middenstand, en de vertraagde werking van het regeneratieve remsysteem.

Hoe praktisch is de Leapmotor B10 en wat valt er op aan het interieur?

Een groot pluspunt van de B10 is de ruimte. De bagageruimte meet 430 liter (1.700 liter met de bank plat), er is een kleine 'frunk' voor de laadkabel en de passagiersstoel kan volledig plat. Ook achterin is er veel hoofd- en beenruimte. Het interieur is typisch voor een moderne Chinese auto: minimalistisch met weinig fysieke knoppen. Bijna alles moet bediend worden via het centrale touchscreen, dat weliswaar snel werkt maar te veel menu-lagen heeft voor eenvoudige bediening tijdens het rijden. De vele piepjes van de niet-verfijnde rijhulpsystemen kunnen bovendien voor ergernis zorgen.

Hoe is de Leapmotor B10 geprijsd en wat krijg je voor je geld?

De prijs is zeer aantrekkelijk. De basisversie kost € 27.995 en is standaard al rijk uitgerust met onder andere een warmtepomp. Opvallend is echter dat essentiële opties als stoel- en stuurverwarming en een regensensor ontbreken. Om die te krijgen, moet je overstappen op de "Design"-uitvoering, die gekoppeld is aan de grotere batterij en € 32.995 kost. Zelfs met die prijs is de B10 nog steeds enkele duizenden euro's goedkoper dan concurrenten als de Kia EV3 of Skoda Elroq.