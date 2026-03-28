Op papier is de nieuwe Leapmotor B10 Hybrid EV een 218 pk plug in hybride met een bereik van dik 80 kilometer voor zo'n € 30.000. Klinkt interessant en dat is het ook. Vooral omdat de Leapmotor B10 Hybrid EV eigenlijk geen plug in hybride is. En omdat-ie meestal geen 218 pk heeft.

Wat is de aandrijving van de Leapmotor B10 Hybrid EV precies?

De automotive branche kent tegenwoordig een woud aan complexe termen, en Leapmotor draagt daar met de B10 Hybrid EV zeker aan bij. Hoewel de naam suggereert dat het om een traditionele hybride gaat, zit de techniek anders in elkaar. De auto is geen standaard hybride en ook geen typische plug-in. Het is in de basis een Range Extender Electric Vehicle, ook wel REEV genoemd. Dit betekent dat de aanwezige 1,5-liter benzinemotor nooit direct de wielen aandrijft. In plaats daarvan fungeert deze motor uitsluitend als een generator die stroom opwekt voor de 218 pk elektromotor op de achteras. Om verwarring bij consumenten te voorkomen, heeft het automerk er als een soort leugentje om bestwil voor gekozen om de meer bekende term Hybrid EV te gebruiken.

Hoe is het weggedrag van de Leapmotor B10 Hybrid EV?

Tegelijk met de introductie van deze nieuwe aandrijflijn heeft de fabrikant enkele belangrijke technische upgrades doorgevoerd die het rijgedrag van de Leapmotor B10 Hybrid EV merkbaar verbeteren. De opvallendste wijziging is de overstap naar betere Hankook banden, die aanzienlijk meer grip en veiligheid bieden wanneer je onverwacht harder een bocht instuurt. Daarnaast is de software voor de stuurbekrachtiging aangepast. Hoewel de besturing nog steeds aan de lichte en vage kant is, is de auto nu wel een stuk voorspelbaarder en blijft het stuur na een bocht niet meer hangen. Ook het lagere gewicht speelt een positieve rol, want deze hybride uitvoering is 75 kilo lichter dan de volledig elektrische variant. Tot slot is de remenergierecuperatie verfijnd, al voelt het afremmen op de motor nog steeds alsof er langzaam een handrem wordt aangetrokken.

Biedt het interieur van de Leapmotor B10 Hybrid EV voldoende ruimte?

Binnenin blijft het ruimteaanbod absoluut een van de sterkste verkoopargumenten van de Leapmotor B10 Hybrid EV. Volwassenen zitten op de achterbank bijzonder riant, wat deze auto perfect maakt voor langere passagiers. In de kofferbak lever je door de complexe hybride techniek iets aan volume in, maar er blijft nog altijd een zeer bruikbare driehonderddertig liter aan bagageruimte over. Voorin kenmerkt het interieur zich door een modern en extreem strak ontwerp met vrijwel geen fysieke knoppen. Dit betekent dat je voor nagenoeg elke handeling bent aangewezen op het centrale touchscreen. Dit scherm blinkt helaas niet uit in overzichtelijkheid. Het vereist behoorlijk wat tikken op het scherm om bijvoorbeeld de vaak hinderlijk ingrijpende rijhulpsystemen uit te schakelen.

Wat is de actieradius en hoe snel laadt de batterij op?

In het dagelijks gebruik functioneert deze SUV voornamelijk als een plug in hybride. Met een volle batterijcapaciteit van 18,8 kWh haal je in de praktijk ruim zeventig kilometer volledig elektrisch. Zodra de batterijcapaciteit onder een kwart daalt, of iets later in de speciale EV+ modus, springt de brandstofmotor aan om het accupakket te voeden. Met zowel een volle accu als een volle tank benzine is een totale actieradius van 900 kilometer haalbaar. Het opladen aan een reguliere publieke laadpaal gaat met maximaal 6,6 kW vrij traag. En dat is als je een 32 Ampère paal te pakken hebt, anders wordt het 3,7 kW. Gelukkig is een snellaadfunctie standaard inbegrepen. Hiermee laad je het accupakket met 46 kilowatt in 20 minuten van 30-80 procent.

Maar hoe zit het nou met die 218 pk van de Leapmotor B10 Hybrid EV?

Op papier belooft de Leapmotor dat de B10 Hybrid EV 218 pk heeft, maar dat is vaker niet dan wel waar. Dit maximale vermogen is namelijk sterk afhankelijk van de actuele acculading. Zodra het batterijpercentage rond de 70% zakt, merk je al direct een afname in kracht. Hoe leger de batterij raakt, hoe minder vermogen er beschikbaar is. Bij een vrijwel lege accu levert het systeem grofweg de helft van die 218 pk. En dat is als de verbrandingsmotor er zin in heeft. Soms geef je namelijk gas en krijg je volgens de auto zelf eerst een tijdje bijvoorbeeld 40 kW en pas als de 1.5 een tijdje later echt begint te draaien wordt het 60, 70 of soms 80 kW. En misschien heb je strikt genomen geen 218 pk nodig. Maar je hebt er wel zo'n € 30.000 voor betaald.