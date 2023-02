Sinds 1969 opereert de Range Rover in zijn eigen universum. De nieuwste generatie van de Britse reus, die in oktober 2021 werd gelanceerd, ontkomt echter niet meer aan elektrificatie. In 2024 verschijnt zelfs een geheel elektrische variant. Maar zover is het nog niet. Voorlopig is de plug-in hybride Range Rover P440e het meest begaan met het milieu. Een test van de stekker-SUV.

Hoe herken ik de nieuwe Range Rover?

Eerste indruk: de nieuwe Range Rover lijkt wel héél erg veel op zijn voorganger. Toch gaat het om een volledig nieuw ontwikkelde auto. Je herkent de nieuwe Range Rover het snelst door naar de achterkant te lopen. Daar vind je nu smalle, rechtop staande achterlichten met donker glas, die via een donkere, horizontale balk met elkaar in verbinding staan. Andere herkenningspunten zijn de gestroomlijnd in de carrosserie verzonken deurgrepen, die uit hun schuilplaats komen wanneer de deuren worden ontgrendeld en weer gladjes terug in de portieren schuiven wanneer de auto in beweging komt.

Ten opzichte van het vorige model is de nieuwe Range Rover in totaal vijf centimeter langer geworden. De wielbasis nam met 7,5 centimeter toe. Het nieuwe model is gebaseerd op het modulaire MLA-Flex platform van Jaguar Land Rover. Dat dient ook als basis voor de nieuwe elektrische Jaguar XJ, maar van dat model is de toekomst nog zeer onzeker. Net als de vorige Range Rover wordt de nieuwe generatie weer in twee lengtevarianten aangeboden. Het onderlinge verschil tussen beide versies is volledig in de wielbasis verwerkt: de LWB biedt 20 centimeter extra beenruimte op de achterbank ten opzichte van de ‘korte’ versie. De versie met lange wielbasis is nu ook als zevenzitter leverbaar.

Wat is er aan boord van de nieuwe Range Rover allemaal te zien en te beleven?

Wat in elk geval niet is veranderd, is de weelderige aankleding van het interieur. Dankzij de materiaalkeuze – met zacht leer en prachtig houtwerk – en het verfijnde afwerkingsniveau lijdt het geen enkele twijfel dat de Range Rover meespeelt aan de bovenkant van de markt. Het grotendeels gedigitaliseerde dashboard is minimalistisch van design: veel is in het logisch en snel werkende infotainmentsysteem weggewerkt. Vergeleken met het vorige model hebben de Britten hier een serieuze stap vooruit gezet.

Zodra je achter het stuur hebt plaatsgenomen, valt op dat je meer óp de stoelen zit dan erin. Dat kan ook makkelijk, want de Range Rover heeft in alle richtingen veel ruimte te bieden. Je zit als een vorst, zowel voorin als achterin, met ruim voldoende hoofd- en beenruimte en een goed overzicht dankzij de grote ramen.

Bij de Range Rover P440e is de accu van het plug-in hybridesysteem onder de vloer weggewerkt. Daardoor hoef je van de enorme bagageruimte van 818 liter niets in te leveren. Met de rugleuning van de achterbank (elektrisch) neergeklapt, dan kan er zelfs 1.841 liter getransporteerd worden. Nog meer ruimte nodig? De Range Rover P440e trekt een geremde aanhangwagen van 2.500 kilo. Daarmee kan er bij deze plug-in hybrideversie trouwens wel 1.000 kilo minder aan de trekhaak dan de benzine- en dieselmodellen met mild hybrid-techniek.

Vertel eens wat meer over de aandrijflijn van de Range Rover P440e?

Voorin ligt een door Jaguar Land Rover zelf ontwikkelde zescilinder lijnmotor met een inhoud van drie liter. Deze benzinedrinker is gekoppeld aan een achttraps automaat van ZF, die bijvoorbeeld ook in de Porsche Cayenne wordt gebruikt. De Range Rover heeft permanente vierwielaandrijving, waarbij de computer voor elke type ondergrond een passende verdeling van de aandrijfkrachten berekent. Een tussenbak met lage gearing is eveneens standaard.

De 400 pk sterke benzinemotor werkt nauw samen met een elektromotor, die een vermogen van 143 pk levert. Gecombineerd wordt er 440 pk losgelaten op de wielen, het systeemkoppel bedraagt 620 Nm. Weliswaar weegt de Range Rover P440e maar liefst 2.695 kilo, maar je zit evengoed in 6,5 seconden op de honderd. Een sprintje van 80 naar 120 km/h neemt slechts 3,8 seconden in beslag.

De elektromotor put zijn energie uit een accu met een capaciteit van 31,8 kWh. Voor een PHEV is dat behoorlijk veel, volgens Land Rover ligt een volledig elektrische actieradius van 113 kilometer binnen bereik. Berekend naar de WLTP-normen heeft de Range Rover P440e een gemiddeld verbruik van 1 op 125, maar daarbij kom je alleen in de buurt als je obsessief stekkert. Wij kwamen aan een gemiddeld testverbruik van 1 op 9,2.

Zijn er nog andere motoren in de Range Rover leverbaar?

Een heleboel zelfs. Land Rover levert de drieliter zescilinder ook met alleen mild hybrid-techniek. Door het hogere benzineverbruik en de daarmee samenhangende CO2-uitstoot, is deze versie alleen wel zo’n 35.000 euro duurder dan de (krachtigere) P440e met plug-in hybridetechniek. Deze stekkerversie is er ook in een vermogensvariant met 510 pk, die een kleine 9.000 euro duurder is dan de hier geteste P440e.

Liefhebbers van ouderwetse, dorstige achtcilinders komen aan hun trekken in de Range Rover P530. Deze wordt aangedreven door een 4,4-liter V8 uit de schappen van BMW. De motor levert een hoogste vermogen van 530 pk, goed voor een 0-100-acceleratie in slechts 4,6 tellen. Voor deze versie betaal je wel een kleine 220.000 euro. Op z’n minst!

Dieselen met een Range Rover kan als vanouds met een drieliter turbodiesel, die is voorzien van mild hybrid-techniek. De motor is er in drie vermogensvarianten: met 249, 300 of 350 pk.

Zoals gezegd wordt in 2024 een volledig elektrische Range Rover aan de reeks toegevoegd.

Met welke andere SUV’s kan de Range Rover het beste worden vergeleken?

De Range Rover is een aantrekkelijk alternatief voor de gebruikelijke grote SUV’s uit Duitsland – Audi Q7, BMW X5, Mercedes GLE en Porsche Cayenne. Maar ook als je liever in een hogere prijsklasse winkelt, en bijvoorbeeld met een schuin oog naar de Bentley Bentayga kijkt, dan is de ‘RaRo’ nog altijd serieus het overwegen waard. Dat geldt ook als je nog meer ruimte nodig hebt en je anders overgeleverd was aan de BMW X7 of Mercedes GLS, dan voel je je misschien beter thuis in de Range Rover LWB met lange wielbasis.

Wat heeft de Range Rover allemaal standaard aan boord?

Het gaat echt te ver om hier alle uitrustingsniveaus tot in detail te bespreken. Zelfs de meeste eenvoudige versie, de SE, zit al royaal in zijn weldadigheden. Denk aan vierwielbesturing, luchtvering, verwarmde voorstoelen die in twintig richtingen elektrisch versteld kunnen worden, een uitgebreid audiosysteem van Meridian met 14 luidsprekers, leren bekleding, 21-inch lichtmetalen wielen, pixel-led koplampen, automatische airco met drie temperatuurzones, een Pivi Pro-infotainmentsysteem …

De HSE beschikt bovendien digitale led-koplampen met adaptieve lichtbundeling, 22-inch lichtmetaal, een ionisatiesysteem voor schone lucht, stoelventilatie voor en achterin en een head-up display. De Autobiography zet zijn inzittenden in het licht met een panoramadak, akoestisch gelaagd glas, een nóg completer audiosysteem, nóg meer verstelmogelijkheden op de stoelen en de SV Bespoke Full Extended Leather Upgrade. En dan is er nog de Range Rover SV. Die heeft voor de ultieme luxebeleving nog wat extra chroom, elektrisch bediende portieren, nog mooiere materialen, actieve noise cancellation, stoelen die 24 kanten op bewegen, Executive Class Comfort Plus Seating achterin en een audiosysteem met 34 (!) speakers.

En hoe ziet de veiligheidsuitrusting van de Range Rover eruit?

Die is al even compleet. Adaptieve cruisecontrol met actieve stuurhulp, spoorassistentie, dodehoekwaarschuwing, vermoeidheidsdetectie, een 360-gradencamera, verkeersbordherkenning en waarschuwing voor achterlangs passerend verkeer zitten standaard op elke Range Rover. Een parkeerassistent en een buitenspiegel met digitale weergave van alles wat er achter je gebeurt, staan op de optieprijslijst.

Hoe rijdt de Range Rover?

Veel beter dan het vorige model. De Range Rover is stabieler en koersvaster dan ooit tevoren. Dat heeft hij vooral te danken aan de achterwielbesturing. Wel merken we bij oplopende snelheid dat er meer beweging in de auto komt. Dit is enigszins te ondervangen door de luchtvering in een dynamischere setting te schakelen. Sportief wordt de Range Rover nooit, comfort blijft de boventoon voeren.

Bochten nemen we in de Range Rover zonder problemen. Het blijft een feest om de machine hoog vanaf je troon te besturen, al besef je wel dat je ver weg bent van het asfalt, in centimeters én in betrokkenheid via de stuurinrichting. Juist dat maakt hem zo comfortabel. De Range Rover P440e die wij testen, is 316 kg zwaarder dan de P400 waarop hij is gebaseerd. In de praktijk merk je daar vrij weinig van. Op een totaal van 2.695 kilo vinden we dat extra gewicht in de luchtgeveerde Range Rover nauwelijks terug.

De keuze van AutoWeek test-coördinator Marco Gorter

Aangezien het verschil in BPM met de andere uitvoeringen minimaal € 40.0000(!) bedraagt, is de PHEV-versie eigenlijk de enige motorisering die nog enigszins te verdedigen is. Maar als je je toch al hebt voorgenomen een Range Rover te kopen, dan kun je daarna alleen nog maar gaan voor de allerdikste. Afschrijven doet hij toch wel.