Is de Temerario een beetje spectaculair?

Nog niet, nog niet, nog niet ... nu! We trekken aan de koolstofvezel schakelhendel en de achttraps automaat met dubbele koppeling schakelt vlak voor het maximale toerental van 10.000 naar de volgende versnelling. De digitale snelheidsmeter kan het allemaal nauwelijks bijbenen en aan het einde van het rechte stuk zitten we al bijna op 300 km/h, waarna we flink moeten afremmen. We zitten niet in een raceauto, maar ‘gewoon’ in een straatauto. Om precies te zijn in de nieuwe Lamborghini Temerario, de opvolger van de Huracán. In plaats van diens atmosferische V10 heeft de Temerario een V8-biturbo plus drie elektromotoren. Zo is de Temerario na de Revuelto en de Urus SE de volgende hybride. De naam is niet alleen afkomstig van een Spaanse vechtstier, maar betekent in het Italiaans ook zoiets als ‘moedig’. Of ‘roekeloos’, als je voor de wat negatiever klinkende uitleg kiest.

Hoe snel is hij?

Op het 4,18 kilometer lange circuit in het Portugese Estoril moet de Temerario laten zien wat hij waard is. De droge cijfers - 0-100 km/h in 2,7 seconden, 0-200 in 7,1, een top van 343 km/h – vertellen maar een deel van het verhaal; het rijgevoel en de emoties die hij opwekt zijn minstens zo belangrijk. De V8 met motorcode L411 is compleet nieuw en de Italianen bouwen hem volledig in Sant’Agata Bolognese. Het titanium uitlaatsysteem levert een imposant geluid op. Maar het kippenvel dat de V10 al bij stilstand opwekte, blijft achterwege.

Met zo veel techniek is de Temerario zwaarder, wat merk je daarvan?

Al tijdens de eerste ronde maakt de Temerario in rijmodus ‘Corsa’ een ijzersterke indruk. Hij voelt wendbaar en voorspelbaar aan en stuurt zeer direct, ook al ontbreekt achterassturing. Van het hogere gewicht ten opzichte van de Huracán merk je niet veel. Lamborghini geeft een leeggewicht van 1.690 kilo op, zonder vloeistoffen. Rijklaar en met de bestuurder aan boord hebben we het eerder over 1.800 kilo, wat allesbehalve licht is. De indrukwekkende acceleratie van de Temerario is gezien het systeemvermogen van 920 pk nog niet eens de grootste verrassing. De manier waarop de door drie elektromotoren ondersteunde V8 zijn kracht afgeeft, is niet alleen spectaculair, maar ook ongebruikelijk. De krachtontwikkeling verloopt net zo lineair als bij een atmosferische motor, maar tegelijk is de vermogensafgifte net zo heftig als bij een turbomotor. We merken dat we ons moeten inhouden om niet te vroeg op te schakelen.

Bizar veel toeren voor een turbomotor, meer dan alle andere?

Maar dan kijken we naar de digitale toerenteller, waarvan de schaalverdeling tot maar liefst 12.000 tpm reikt. Twaalfduizend! Zo extreem ver haalt de V8 weliswaar niet door, maar een toerental van 10.000 met een turbomotor hebben we tot nu toe ook nog niet meegemaakt.

Is er echt geen turbogat?

Een turbogat? Dat is er niet, dankzij de elektromotoren (twee op de vooras, één tussen de V8 en de versnellingsbak). Het maximale koppel is al beschikbaar bij 4.000 tpm. Bijzonder is daarbij dat de V8 het maximale vermogen van 800 pk pas levert tussen 9.000 en 9.750 tpm. Het loont dus de moeite om zo ver mogelijk door te halen, niet alleen vanwege het vermogen, maar ook omdat de flatplane-V8 in dit toerentalbereik een heel eigen klankkleur krijgt. Aan het einde van het rechte stuk lezen we 296 km/h voordat we hard moeten remmen. De Temerario deelt zijn carbonkeramische remsysteem met 410-millimeter grote schijven op de vooras met de Revuelto, evenals de elektrische vooras met twee elektromotoren die per stuk goed zijn voor 110 kW en de torque vectoring/koppelverdeling en recuperatie voor hun rekening nemen. Als bestuurder merk je niets daarvan, zoals het hoort. De Temerario is speels en lichtvoetig en de finetuning van alle systemen verdient een pluim. Onze testauto is uitgevoerd in de typische Lamborghini-kleur ‘Giallo’ en heeft het optionele ‘Alleggerita’-pakket. Dat bespaart dankzij het grootschalige gebruik van koolstofvezel circa 25 kilo gewicht. Daarnaast verhoogt het de neerwaartse druk met 67 procent en verbetert het de aerodynamische efficiëntie met 62 procent. De volledige gewichtsbesparing van 25 kilo bereik je alleen in combinatie met de peperdure koolstofvezel wielen, anders levert het pakket slechts een besparing van 12,65 kilo op.

Hoe zit het met driften?

We schakelen over naar de Sport-modus met uitsluitend achterwielaandrijving en activeren het speciaal voor dit doel ontwikkelde driftprogramma met drie niveaus. Anders dan bij sommige concurrenten het geval is, nemen de systemen hier het driften niet over, maar ondersteunen ze de bestuurder alleen. Al bij de eerste poging lukt het ons om te driften met de Lambo, wat geen vanzelfsprekendheid is met een middenmotor-sportwagen met 920 pk. De torque vectoring en de tractiecontrole leveren daarbij de drifthoek. In het laatste gedeelte van de drift helpt negatieve torque vectoring om onaangename tegenbewegingen te voorkomen.

Gaan we de Huracán nu vergeten?

De Temerario, leverbaar vanaf begin 2026, is aanzienlijk levendiger dan Lamborghini’s topmodel Revuelto, en zelfs nog leuker als je hem op de limiet rijdt. Het is een waardige opvolger van de Huracán. Ons enige echte punt van kritiek is het geluid. Ook zonder de vergelijking te maken met de V10 van de Huracán, verwachten we van een Lamborghini meer spektakel op akoestisch gebied.