Test: Kia Sportage - minder keus, maar meer kracht.

De Kia Sportage is toch heel populair?

Nogal, maar vooral elders. Het is de best verkochte Kia ter wereld. Alleen in Nederland zijn het andere Kia's die de verkooplijsten domineren: de Niro, de Picanto en de EV3. Maar binnen zijn segment doet de Sportage het in Nederland best goed als concurrent van modellen als de Tiguan en de Toyota RAV4. We zitten alweer aan de vijfde generatie van de Sportage, die kwam in 2021. De generatie daarvoor, nummer vier, kwam in 2016 en was een van de meest baanbrekende auto’s van Kia, omdat de kwaliteitssprong ten opzichte van de generatie dáárvoor zo extreem was. Het bleek geen toeval want de Kia-verkopen gingen vanaf dat moment in een streep omhoog. De ingekochte Europese kennis voor zaken als design en onderstel wierpen hun vruchten af. Het leidde tot de huidige realiteit, waarbij drie van de vier bestverkochte auto’s van Nederland een Kia zijn. Wie had dat tien jaar geleden gedacht?

Wat is er nieuw aan de Kia Sportage?

Maar nu dus de facelift van de Sportage en die behelst meer dan alleen een nieuwe neus die meteen in het oog springt. De auto heeft nu een rechthoekige grille en de koplampen zijn anders. Die lopen langs de flanken recht naar beneden, waar ze voorheen wat hoekiger van vorm waren en in een punt naar de grille toe liepen. De onderste grille is nu rechthoekig. De nieuwe design-taal die begon met de EV9 is duidelijk te herkennen. Aan de achterkant minder ingrepen, maar de achterlichten werden wel vernieuwd. Aan de binnenkant zijn de wijzigingen ook fors. De ventilatieroosters zitten lager en meer in één lijn. Het knoppeneiland centraal in het dashboard is anders omlijst en wat opgeschoond. De besmettelijke pianolak op de middentunnel is verdwenen. Opvallend is ook het nieuwe tweespaaks stuurwiel. Standaard zijn er twee 12,3-inch schermen aanwezig, eentje voor het instrumentarium en eentje voor het infotainment. Ook is er een nieuw 10-inch head-up display. Prettig is dat Kia niet alle opties verbergt in het touchscreen, maar ook fysieke knoppen onder de schermen houdt. Gedeeltelijk verborgen in de balk die bediening switcht tussen navigatie en klimaatcontrole, maar dit werkt prima.

De buitenmaten bleven gelijk, en daarmee ook de binnenruimte. Dat betekent een forse 583 liter bagageruimte en een bijzonder prettige achterbank. Hoofd en benen hebben het goed en de zit is bovendien erg comfortabel.

En zijn er nog updates voor de motoren?

Qua aandrijflijnen is er wat gesneden. De mild-hybride komt niet meer naar Nederland, de diesel was er voor de facelift ook al niet. Alleen de full hybride en de PHEV blijven dus op de lijst. Maar die plug-in volgt later pas waardoor er voorlopig dus alleen de hybride beschikbaar is. Deze heeft nog altijd een 1.6 turbomotor met 180 pk en een elektromotor met 87 pk. Opvallend genoeg steeg het maximum gecombineerd vermogen wel van 210 naar 239 pk. Volgens Kia is dat vooral te danken aan een nieuwe starter-generatormotor, die genoeg ondersteuning biedt om de andere motoren langer te laten pieken. Hoe dan ook is het verschil merkbaar. Je hebt net even die extra push bij versnellen en inhaalacties. Iets wat de vorige versie miste op provinciale wegen. Wel jammer er nog steeds geen ‘normal’ stand is tussen de Eco- en de Sportstand in. Het relatief hoge gewicht van de Kia is ook gebleven: met krap 1.800 kilo is hij zomaar 300 kilo zwaarder dan een Niro, en dat merk je wel. Bovendien heeft het natuurlijk effect op je verbruik, hybride of niet.

En hoe rijdt de Kia Sportage nu?

Het onderstel is nog altijd stevig en robuust. De SUV staat op een ander platform dan de Niro en rijdt dan ook beduidend beter. Comfortliefhebbers vinden de Sportage wellicht aan de stevige kant, maar de wegligging is erg goed en tijdens onze natte testkilometers was de tractie fabelachtig. Zelfs als we wat forceerden hielden de banden grip. Wil je vierwielaandrijving dan kan dat trouwens ook, maar dan moet je wel wachten op de PHEV. Voor de facelift had die zelfs altijd 4WD, maar nu kan je kiezen tussen voorwiel- of integrale aandrijving. Er komt bovendien concurrentie aan uit eigen huis: de nieuwe Kia EV5 is een volledig elektrisch alternatief voor de Sportage, die er - anders dan de kleinere Niro - nooit als volledig elektrische auto is geweest. Zo valt er nog meer te kiezen.