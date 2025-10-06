De personenbus is in Nederland uit het straatbeeld verdwenen door de hoge belastingen. Maar maak ze elektrisch en dat nadeel verdwijnt. Kia duikt met de PV5 in het gat van ruim personenvervoer voor een lage prijs.

Kia PV5? Die auto heette toch PBV?

Nee, maar je bent warm. In januari 2024 onthulden de Koreanen op de CES in Las Vegas hun PBV-conceptauto’s.Platform Beyond Vehicle, betekent het. Van een kleine PV1 tot een enorme PV9. Het idee: een schaalbaar en flexibel elektrische platform, waarbij de indeling van de bedrijfswagens al in de fabriek kan plaatsvinden, zodat de hakbijl er niet nog eens in moet bij de dealer. Werkbusjes, foodtrucks, rolstoelvervoer, gekoeld vervoer: alles was te bestellen. De PV5 is de eerste concrete productieauto die uit dit project voortvloeit. Hij is er als cargo-versie, met vooralsnog zestien mogelijke indelingen, maar ook als ‘Passenger’ met vijf zitplaatsen. Een zevenzitsversie met drie zitrijen staat voor diep in 2026 op de planning.

En hij is dus elektrisch?

Wis en waarachtig. Voor de Passenger-versie is er vooralsnog keuze uit twee accu’s: 51,5 en 72 kWh, beide NMC-accu’s. Je komt er respectievelijk 288 en 400 kilometer ver mee op papier. Het vermogen past zich aan aan de hoeveelheid stroom: 121 en 163 pk. Hoeveel je nodig hebt hangt logischerwijs erg af van het gebruik. Personenvervoer in de stad heeft genoeg aan de instapper, voor je gezin wil je de grotere accu. Beide modellen kunnen tot 150 kW snelladen.

Is het niet gewoon een MPV?

Nee, zeker niet. Het rijden is zoals het interieur: het staat ver af van een grote personenauto als de Kia Sorento. Het onderstel is simpel en zacht gedempt waardoor er veel beweging in de koets zit als je over een drempel rijdt. De wegligging in bochten is goed genoeg, net als het vertrouwen op de snelweg, maar het verschil tussen auto en bus is niet te onderschatten. Comfort is er wel, al zullen mensen op de toekomstige derde zitrij wel merken dat er veel beweging zit in de achteras. De besturing is licht maar afstandelijk en je zit merkbaar op de bok. Je klimt ook echt aan boord. Dit geldt niet voor de achterbank, die juist een opvallend lage vloer heeft. De PV5 profiteert wel van moderne techniek als het gaat om autopilot en multimedia, dit is allemaal dik in orde. Kia maakt bovendien niet de fout om alle opties in het scherm te verbergen. Massa’s fysieke knoppen maken de ergonomie prima. Ook de bekende V2L-techniek van Kia is aanwezig zodat je altijd met een 220-stekker terecht kunt.

Je had het over het interieur?

Oh ja, dat hadden we nog niet beschreven. Ruimte is natuurlijk het toverwoord. Op een van de drie stoelen achterin heb je massa’s hoofd- en beenruimte. De koffer biedt 1.310 liter, wat voor geen enkele personenauto ook maar soort van haalbaar is zonder de tweede zitrij om te klappen. Bij de toekomstige derde zitrij in de PV5 kunnen we ervan uitgaan dat er nog flink wat van die kofferruimte overblijft. Klap je de tweede zitrij om, dan ga je over de 2.300 liter. Jammer genoeg kan je de stoelzittingen niet verder mee naar voren klappen om een volledig vlakke laadvloer te creëren. De cockpit is lekker robuust, en de materialen zodanig dat een gemorste kop koffie weinig paniek veroorzaakt. Het verschil tussen een busje als dit en een MPV is fors.

Op welke auto's mikt de Kia PV5?

Als personenbus is de Volkswagen ID Buzz natuurlijk de geijkte concurrent. Ook elektrisch en ook voor personenvervoer. Die is duurder als je kijkt naar de vanafprijs, maar de VW begint met een grotere accu. Het grote voordeel is natuurlijk het gebrek aan hoge BPM. Dat heeft eerder de personenbus in Nederland van de markt doen verdwijnen. Met kleine accu begint de PV5 al bij 40.000 euro, wat best aantrekkelijk is.