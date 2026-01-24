Dus niet alle nieuwe Kia's zijn elektrisch?

Het ene doen zonder het andere te laten – autofabrikanten die zich een dergelijke aanpak kunnen veroorloven, hanteren tegenwoordig een tweesporenbeleid, waarbij ondanks alle elektrische ambities de modellen met verbrandingsmotor niet worden vergeten. Zoals Kia. Naast elektrische nieuwkomers als de bedrijfswagen PV5 en de personenauto’s EV3, EV4 en EV5, staat nu de hatchback-versie van de K4 in de startblokken. In de VS staat dat model al langer als sedan in de showrooms. De nieuwkomer is overigens wel een maatje groter dan zijn Ceed-voorganger: Kia verlengde het compacte middenklasse-model van 4,32 naar 4,44 meter.

Best een opvallende auto, is hij niet te vooruitstrevend als je hem afzet tegen zijn voorganger?

De Koreanen willen ook de harten gaan veroveren met een heel nieuw design ten opzichte van de Ceed, met als opvallende aspecten de ‘tiger nose’-voorzijde met dagrijlampen die ver doorlopen in de spatborden, sierlijk gelijnde flanken met verborgen handgrepen op de achterportieren en fraaie sierlijsten op de D-stijlen. En laten we de gestroomlijnde achterkant met eendenstaartvorm en opvallende lichtband niet vergeten. Al met al is de K4 zo opvallend vormgegeven dat hij bijvoorbeeld een Volkswagen Golf nog gewoner laat lijken dan hij al is.

En vanbinnen?

Binnenin zien we een dashboard dat gelijkenissen vertoont met dat van de elektrische modellen, met een digitale cockpit die zich uitstrekt tot ver voorbij de middenconsole. Achterin is er lekker veel ruimte voor passagiers en bagage. Dankzij de wielbasis van 2,72 meter zit je ook op de tweede rij uitstekend. De bagageruimte is met 438 liter aanzienlijk groter dan die van bijvoorbeeld de eerdergenoemde Golf en overtreft ook nipt de bagageruimte van elektrische broer EV4.

Hoe rijdt de Kia K4?

Na alle elektrische Kia’s die in de afgelopen maanden op de markt werden gebracht, moeten we weer even wennen aan het geluid van een verbrandingsmotor. En ook aan het feit dat in deze auto nog wordt geschakeld – al gebeurt dat dankzij de transmissie met dubbele koppeling in de testauto vrijwel zonder onderbreking van de trekkracht. In de K4 wordt autorijden weer een analoge ervaring, en dat is stiekem best prettig. Het is een beetje alsof je in de Ziggo Dome naar je favoriete band luistert in plaats van op Spotify. Het is goed te voelen dat Kia bij de in Mexico geproduceerde en vooral voor Amerika ontwikkelde K4 nog zaken heeft aangepast voor ons continent. Waar de sedan-versie bij de eerste kennismaking in de VS wat soft aanvoelde, stuurt de hatchback-variant die voor Europa is ontwikkeld aangenaam direct.

Is de Kia K4 altijd een hybride?

Kia gaat de K4 in ons land aanbieden met twee geëlektrificeerde aandrijflijnen. Aan de basis van het gamma staat een mild-hybrid versie (MHEV), die een 115 pk sterke 1.0 T-GDI-benzinemotor combineert met een elektrische startdynamo. Deze instapper is verkrijgbaar met een handgeschakelde zesversnellingsbak, wat overigens best bijzonder is anno 2026, of de genoemde zeventraps automaat met dubbele koppeling. Eind 2026 volgt een full-hybrid uitvoering (HEV), waarmee je opvallend genoeg niet kunt stekkeren. Het is dus geen PHEV, maar een traditionele hybride. Over het vermogen van deze uitvoering is nog niets bekend.

Hoe zit het met de Kia XCeed?

Kia zwemt met deze K4 dapper in tegen de SUV-trend. Wie meer bodemvrijheid en een beetje avontuurlijke uitstraling wil, kan tot nader order de XCeed kopen, die als laatste variant van zijn voorganger voorlopig leverbaar blijft. En wie nog wat meer ruimte wil, kan wachten op de komst van de stationwagon, die Kia op een later moment aan het gamma toevoegt.

Technische gegevens Kia K4 1.0 T-GDI MHEV DCT7 GT Line Motor 3-cil. in lijn, turbo Cilinderinhoud 998 cc Max. vermogen 85 kW/115 pk bij 6.000 tpm Max. koppel 200 Nm Aantal versnellingen 7, automaat met dubbele koppeling Aandrijving voorwielen Afmetingen (l x b x h) 4,44 x 1,85 x 1,44 m Leeggewicht 1.465 kg 0-100 km/h 12,3 s Topsnelheid 186 km/h Gem. verbruik 5,8 l/100 km (1:17,2) CO2-uitstoot 132 g/km Prijs n.n.b. Alle gegevens volgens fabrieksopgave