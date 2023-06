Test: Kia EV9 - Strakker dan een grote Amerikaanse SUV

We weten nog niet wat de nieuwe EV9 gaat kosten, maar een ding is zeker: het wordt een van de duurste modellen die het merk ooit bouwde. Kan de extravagant gelijnde XXL-SUV de verwachtingen die daar bij horen waarmaken?

Wat gaat de Kia EV9 kosten ?

Het is al bekend dat de Kia EV9 een basisprijs van bijna 72.000 euro krijgt. De duurste Kia ooit wordt het daarmee niet, want de Stinger kostte riant meer. Laten we die 70k even in perspectief zetten. We hebben het hier wel over een vijf meter lange SUV met zes of zeven zitplaatsen en hypermoderne elektrotechniek aan boord. Daarmee komt het merk in nieuw vaarwater terecht.

Is de Kia EV9 qua techniek gebaseerd op de EV6?

De EV9 krijgt net als de kleinere EV6 800 volt-techniek mee, die met name voor snel laden zorgt. De nieuwkomer kan in 15 minuten genoeg stroom tappen voor een actieradius van 239 kilometer. Bij een gemiddeld verbruik van 21 kWh per 100 km/h komt dat neer op een laadvermogen van circa 200 kW. In totaal heeft de accu een capaciteit van 99,8 kWh, goed voor een actieradius van respectievelijk 541 km (basisversie) en 497 km voor de geteste vierwielaangedreven versie met 384 pk en een koppel van 600 Nm. Bijzonder genoeg heeft de GT-Line uitvoering nog eens 100 Nm meer te bieden.

Is de Kia EV6 een snelle elektrische auto?

Akkoord, er moet ook minimaal 2,5 ton in beweging worden gebracht, maar de beide motoren (een op elke as) slagen er niettemin in om de passagiers bij het accelereren merkbaar tegen de stoelen te drukken. Hoe goed de 2WD-versie met het gewicht omgaat, moeten latere tests duidelijk maken, maar de getallen vertellen een duidelijk verhaal: de 4x4-versie heeft zes seconden nodig voor de honderdsprint, de achterwielaandrijver 9,4 seconden. De laatstgenoemde versie heeft een topsnelheid van 185 km/h, de AWD tikt de 200 aan. Wat eveneens voor de AWD-versie spreekt: het trekgewicht bedraagt een riante 2,5 ton, waar de EV9 met een motor slechts 950 kilo voort mag slepen.

Is de Kia EV9 niet vooral voor de Amerikaanse markt, zoals de Kia Telluride?

Hoewel de Kia met zijn gespierd ogende carrosserie duidelijk gericht is op de zeer belangrijke Amerikaanse markt, rijdt hij strakker dan veel Amerikaanse SUV’s. Met voldoende comfort, maar tegelijkertijd een straffe vering en een directe besturing, die voldoende feedback en precisie biedt. Wat niet wil zeggen dat je de EV9 vol overgave door bochten kunt smijten, het blijft immers een 1,76 meter hoge en zware kolos. Maar dit is ook geen sportwagen. De stoelen bieden bijvoorbeeld ook niet veel zijdelingse steun. Nee, dit is vooral een comfortabele gezinsvervoerder.

Is de Kia EV9 altijd een zevenzitter?

Standaard krijgt de EV9 een driezits bank mee op de tweede zitrij en twee extra stoelen helemaal achterin, desgewenst kun je in het midden ook twee stoelen laten plaatsen. Die kun je verschuiven en zelfs draaien, bijvoorbeeld om je kind gemakkelijk in het kinderzitje te kunnen zetten. Maar je kunt ze ook 180 graden draaien om met de passagiers helemaal achterin te kunnen keuvelen. Waarbij de derde zitrij overigens alleen geschikt is voor kleinere mensen.

Hoe ruim is de Kia EV9?

Als alle stoelen op hun plek staan, is er nog ruimte voor circa 330 liter bagage. Als je de beide stoelen achterin omklapt (helemaal uitbouwen is niet mogelijk) neemt dat toe naar 823 liter. Meer informatie over de bagageruimte geeft Kia nog niet. De EV9 krijgt voorin ook een ‘frunk’ mee voor je laadkabel, met een bescheiden inhoud van 52 liter bij de vierwielaandrijver en een riantere 90 liter bij de versie met tweewielaandrijving.

Wat zit er allemaal nog meer op de Kia EV9?

En nu we het toch over de stroomvoorziening hebben: vanaf de verkoopstart kan de EV9 met behulp van een adapter worden omgetoverd in een 230 volt-stopcontact op wielen. In een later stadium wordt ook Vehicle-2-Grid laden mogelijk, oftewel de mogelijkheid om stroom weer terug te voeren naar het net en zo indien nodig dienst te doen als energieopslag.

Bij de marktstart in het vierde kwartaal (ook in NL?) is een andere optie ook nog niet beschikbaar: de Highway Driving Pilot, een Level 3-assistentiesysteem dat op dit moment alleen nog door Mercedes-Benz wordt geleverd en die de bestuurder in staat stelt om in bepaalde situaties de handen van het stuur te halen. Alle andere gangbare hulpjes zijn wel per direct beschikbaar. En er zijn nog meer technische snufjes. Zo is het dashboard voorzien van een grote display-unit die bestaat uit twee 12,3 inch beeldschermen voor het instrumentarium en het entertainment alsmede een kleinere touch-unit voor de bediening van de klimaatregeling daartussen. Jammer dat deze unit deels door het stuur wordt afgedekt.

Wel goed: voor het aanpassen van de temperatuur en het geluidsniveau van het audiosysteem kun je de voor Kia kenmerkende grote knoppen in de middenconsole gebruiken.

Heeft de Kia EV9 nog noviteiten ten opzichte van andere Kia’s?

Nieuw zijn ook de directkeuzeknoppen voor het navigatiesysteem, de radio en andere zaken onder het touchscreen. Ze zijn in de houten sierstrip eronder weggewerkt en worden pas zichtbaar als de auto wordt gestart.

Voor het eerst biedt ook Kia nu de mogelijkheid om functies na aanschaf te activeren over the air, zoals de automatische parkeerassistent met afstandsbediening en diverse streaming-functies.

Eveneens nieuw: voortaan kan de smartphone als sleutel worden gebruikt. Daarmee worden de portieren van de auto net als bij conventionele sleutels het geval is bij het naderen ervan ontgrendeld, zonder dat je hem daarvoor uit je zak hoeft te halen. De eigenlijke sleutel voelt veel te licht aan en minder hoogwaardig dan je bij zo’n dure auto mag verwachten. Maar dat hebben ze bij Kia ook al vastgesteld. Hetzelfde geldt voor de niet bijster fraai ogende luidsprekerafdekking in het interieur, dat overigens compleet ledervrij is. Ook dat wordt voor de marktstart nog aangepast.