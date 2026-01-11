De EV9 GT is de krachtigste EV9 die Kia aanbiedt. Hij zit, net als de kleinere EV6 GT, bomvol snufjes die de elektrische SUV ook daadwerkelijk leuk moeten maken om mee te rijden. Maar kan dat wel, als de basis een enorme SUV van 2.550 kilo is? Wij zoeken het uit!

Hoeveel vermogen en prestaties levert de Kia EV9 GT?

De Kia EV9 GT is de krachtigste variant van het model en deelt zijn technische basis met de AWD-versie, waaronder het accupakket van 99,8 kWh. Waar de GT-Line het moet doen met 384 pk, hebben de twee elektromotoren van de GT een flinke vermogenskuur ondergaan. Dit resulteert in een totaalvermogen van maar liefst 508 pk en een koppel van 740 Nm. Daardoor sprint de enorme SUV in minder dan vijf seconden van nul naar honderd kilometer per uur. Hoewel dit cijfermatig zeer snel is, voelt de acceleratie door de enorme massa van bijna 2.550 kilo eerder als ruim voldoende aan, dan als angstaanjagend snel. Om de beleving te vergroten, heeft Kia functies toegevoegd zoals nepgeluid en gesimuleerde versnellingen, technieken die zijn geleend van de Hyundai Ioniq 5 N.

Wat is de actieradius en het verbruik van de Kia EV9 GT in de praktijk?

Het sportieve karakter en de hoekige vormgeving van de Kia EV9 GT hebben een duidelijke invloed op de efficiëntie. De auto nodigt niet direct uit tot zuinig rijden, wat is terug te zien in het verbruik. Tijdens testritten onder frisse omstandigheden blijkt het lastig om onder een verbruik van 25 kWh per 100 kilometer te blijven. Bij hogere snelheden, zoals 130 kilometer per uur, speelt de luchtweerstand een nog grotere rol en kan het verbruik oplopen tot boven de 30 kWh. In de praktijk moet je daarom rekening houden met een actieradius van ongeveer 400 kilometer. Gelukkig heeft de auto 800-volt technologie, waardoor snelladen onder ideale omstandigheden kan met een snelheid tot 210 kW.

Hoe rijdt deze zware elektrische SUV in de bochten?

Ondanks de sportieve GT-badge kan de Kia EV9 zijn gewicht niet volledig verbergen. De auto is uitgerust met brede banden, aangepaste adaptieve dempers en een elektronisch sperdifferentieel, maar het blijft een zwaarlijvig voertuig. Bij het insturen van bochten heeft de techniek even tijd nodig om de massa in de juiste richting te dwingen. De besturing voelt daarbij vrij licht en indirect aan, waardoor je minder snel geneigd bent om een klaverblad agressief aan te vallen. De auto blinkt daarentegen wel uit in comfort en stabiliteit op de snelweg. Zelfs in de sportstand behoudt het onderstel veel souplesse, wat de EV9 GT meer maakt tot een comfortabele langeafstandscruiser dan een pure sportwagen.

Is de Kia EV9 GT een praktische gezinsauto?

Op het gebied van ruimte en praktische bruikbaarheid scoort de EV9 GT bijzonder goed. Het interieur is keurig afgewerkt en voorzien van veel luxe, waaronder suède sportstoelen die goede ondersteuning bieden. De auto is leverbaar als zes- of zevenzitter. De zespersoons uitvoering biedt op de tweede zitrij twee onafhankelijk verstelbare stoelen met daartussen voldoende doorloopruimte naar de derde rij. Achterin kunnen zelfs volwassenen redelijk comfortabel zitten voor ritten van circa een uur. Met alle stoelen in gebruik blijft er nog 333 liter bagageruimte over, wat groeit naar een riante 828 liter als je de derde zitrij inklapt. Daarnaast is er een ruime frunk aan de voorzijde voor laadkabels, waardoor de EV9 zich bewijst als een enorm praktische en ruime gezinsauto.

Wat kost de Kia EV9 GT en is hij het geld waard?

De Kia EV9 GT heeft een prijskaartje van €90.290. Voor dit bedrag krijg je de compleetste uitvoering met vrijwel elke denkbare vorm van luxe en opties, inclusief metallic lak. Hoewel dit veel geld is voor een Kia, is de prijs gezien het formaat en de uitrusting niet exorbitant. Toch is het de vraag of de GT de meerprijs waard is ten opzichte van de GT-Line, die €10.000 goedkoper is. De extra pk’s en sportieve gimmicks van de GT gebruik je in de dagelijkse praktijk zelden, mede omdat de auto niet echt uitnodigt tot scheuren. Voor wie wat wil besparen en toch een luxe, krachtige elektrische SUV wil rijden, lijkt de GT-Line daarom wellicht de verstandigere keuze. En als je die ruimte niet per se nodig hebt, is een Kia EV6 GT een leuker alternatief.