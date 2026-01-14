Sinds de Kia EV5 in Nederland is, is het koud geweest. AutoWeek reed de elektrische SUV in de koude periode met sneeuw, op winterbanden. Met welke actieradius en welk verbruik moet je dan rekening houden? In deze video gaan we daar op in. Eerder lieten we je in een video al de ruimte zien en vertelden we je over het interieur, en in een andere video testten we de Kia EV5 voor het eerst . Dus voor nu de focus op de EV5 in de Nederlandse winter!

Een slechtere start voor de Kia EV5 was niet denkbaar. Elektrisch rijden in de kou betekent een verbruik dat fors hoger ligt, en een actieradius die bij een auto als de EV5, die voorlopig altijd het 81,4 kWh accupakket heeft, zo maar 100 kilometer lager kan liggen dan in de zomer. We reden met deze nieuwe SUV in de week waarin de omstandigheden voor Nederlandse begrippen echt bar winters waren. Waarmee moet je dan rekening houden qua verbruik en actieradius?

De Kia EV5 laat op de boordcomputer een waarde zien van 22,2 kWh/100 kilometer over 3.200 kilometer. Dan komt hij 350 kilometer ver op een acculading.

De Kia verblijft op de redactie omdat hij in een vergelijkende test zit met de vernieuwde Toyota bZ4X en de nieuwe Citroen e-C5 Aircross, die we binnenkort publiceren. In die vergelijking hebben we uitgebreide prestatiemetingen en lees je ook wat het verbruik aan de paal is.