Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Test Kia EV5 - Slaat zich dapper door Nederlandse winter, vanaf nu wordt het alleen maar beter

Koude start voor elektrische SUV

12 reacties

Video
Stéphan Vermeulen

Sinds de Kia EV5 in Nederland is, is het koud geweest. AutoWeek reed de elektrische SUV in de koude periode met sneeuw, op winterbanden. Met welke actieradius en welk verbruik moet je dan rekening houden? In deze video gaan we daar op in. Eerder lieten we je in een video al de ruimte zien en vertelden we je over het interieur, en in een andere video testten we de Kia EV5 voor het eerst. Dus voor nu de focus op de EV5 in de Nederlandse winter!

Een slechtere start voor de Kia EV5 was niet denkbaar. Elektrisch rijden in de kou betekent een verbruik dat fors hoger ligt, en een actieradius die bij een auto als de EV5, die voorlopig altijd het 81,4 kWh accupakket heeft, zo maar 100 kilometer lager kan liggen dan in de zomer. We reden met deze nieuwe SUV in de week waarin de omstandigheden voor Nederlandse begrippen echt bar winters waren. Waarmee moet je dan rekening houden qua verbruik en actieradius?

De Kia EV5 laat op de boordcomputer een waarde zien van 22,2 kWh/100 kilometer over 3.200 kilometer. Dan komt hij 350 kilometer ver op een acculading.

De Kia verblijft op de redactie omdat hij in een vergelijkende test zit met de vernieuwde Toyota bZ4X en de nieuwe Citroen e-C5 Aircross, die we binnenkort publiceren. In die vergelijking hebben we uitgebreide prestatiemetingen en lees je ook wat het verbruik aan de paal is.

Signalement

Merk Kia
Model EV5 81.4 kWh GT-PlusLine
Carrosserie 5-deurs, suv
Transmissie automaat
Aandrijving voorwielaandrijving
Nieuwprijs € 50.950

Specificaties

Brandstof elektrisch
Motor 1 elektromotor
Maximaal vermogen 160 kW / 217 pk
Maximaal koppel 295 Nm
Accu capaciteit (bruto) 81 kWh
Lengte / breedte / hoogte 4.610 mm / 1.875 mm / 1.680 mm
Wielbasis 2.750 mm
Massa leeg 1.992 kg
Laadvermogen 588 kg
Aanhangermassa geremd / ongeremd 1.200 kg / 750 kg
Banden235/55R19Prijzen
Topsnelheid 165 km/h
Acceleratie 0-100 km/h 8,4 s
Stroomverbruik (WLTP) 17,8 kWh/100km
CO2-uitstoot (WLTP) 0 g/km
Actieradius (WLTP) 505 km
12 Bekijk reacties
Kia Kia EV5 Elektrische Auto

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Kia EV5 81,4 kWh 217pk 2WD GT-PlusLine | Stoelkoeling | Stoel/Stuurwielverwarming | 360 Camera | Memory | Schuif/Kanteldak |

Kia EV5 81,4 kWh 217pk 2WD GT-PlusLine | Stoelkoeling | Stoel/Stuurwielverwarming | 360 Camera | Memory | Schuif/Kanteldak |

  • 2025
  • 1.299 km
€ 52.890
Kia EV5 81,4 kWh 217pk 2WD Plus Advanced NIEUW - SNEL LEVERBAAR

Kia EV5 81,4 kWh 217pk 2WD Plus Advanced NIEUW - SNEL LEVERBAAR

  • 2026
  • 10 km
€ 46.740
Kia EV5 81,4 kWh 217pk 2WD Plus NIEUW - SNEL LEVERBAAR

Kia EV5 81,4 kWh 217pk 2WD Plus NIEUW - SNEL LEVERBAAR

  • 2026
  • 10 km
€ 44.840

Lees ook

Kia EV5

Test: Kia EV5 - Skoda Enyaq mag zich zorgen maken

Nieuws
Tesla Model Y Standard

Tesla’s ‘Full Self-Driving’ wordt abonnement

Nieuws
Dacia Spring

In Duitsland koop je met een beetje geluk een nieuwe Dacia Spring voor €6.900

Nieuws
BMW M Neue Klasse i3 iM3

BMW M gaat los op Neue Klasse: zelfs de accu is uniek

Nieuws
China straatbeeld Chinees

‘Chinese automarkt stagneert in 2026’, Volkswagen zakt verder in China

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (12)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.