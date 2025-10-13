Als de Kia EV5 concurrereert met de Skoda Enyaq, waarvoor is dan de EV6?

Een terechte vraag, want de auto's zitten wel een beetje in hetzelfde segment. Niet voor niets streden de EV6 en Enyaq al eens tegen elkaar. Maar de EV6 is wat dynamischer, zowel qua rijden als qua ontwerp. De EV5 is praktischer en ruimer. En er zijn ook technische verschillen. De EV5 staat op het e-GMP-platform waarop ook de EV6 en EV9 staan, maar toch krijgt hij geen achterwielaandrijving of 800 volt-techniek. In plaats daarvan deelt de auto techniek met de EV3, die op de (in principe) voorwielaangedreven versie van dat platform staat. Hij snellaadt door deze keuze met maar 150 kW. Niet dramatisch, maar zeker niet bovengemiddeld in dit segment. Toch een beetje een gemiste kans omdat de Koreanen de 800-volt techniek (goed voor laadsnelheden richting de 300 kW) wel in huis hebben. De EV5 krijgt in het begin een 218 pk sterke motor op de vooras met een 81-kWh accu, goed voor 530 WLTP-kilometers. Er komt een kleinere accu, maar de Nederlandse importeur gaat die niet leveren. Wel komt er begin volgend jaar ook een vierwielaangedreven versie met 265 pk. Ook verklapte men bij de introductie dat er naast de GT-line ook een echte GT komt met eveneens 4WD, maar dan met 306 pk. Kijk voor alle details ook nog eens naar onze eerste kennismaking.

En het is dus een ruime auto?

Nogal. De kofferbak biedt zo’n 560 liter, wat ruim bovengemiddeld is. Op de achterbank heb je vervolgens ook zeeën aan hoofd- en beenruimte. Bovendien is de zitpositie goed, wat bij elektrische auto’s niet vanzelfsprekend is. Voorin vind je een mix van schermen en knoppen. Het dashboardscherm meet 12,3 inch, aangevuld met een kleiner 5-inch scherm voor de climatecontrol. Gelukkig verwerkt Kia zoals gezegd niet alle opties in de touchscreens, er zijn ook nog enkele fysieke knoppen, waarvan sommige in het dashboardmateriaal zijn verwerkt. Deze druk je soms onbedoeld in, dus de vorm ging iets te veel voor de functie. Dankzij bidirectioneel laden kun je de stroom niet alleen in de accu stoppen, maar er ook weer uithalen. Met de Vehicle-to-Load-functie (V2L) kun je tot 3,6 kW gebruiken, handig op bijvoorbeeld campings. Met een trekgewicht van 1.200 kilo wordt de EV5 sowieso een populaire auto bij campingliefhebbers. Met 4WD gaat dit naar 1.600 kilo!

Het materiaalgebruik is niet overal even bijzonder, maar de afwerking is wel goed. En zeker in de dikke GT-Line die wij konden proberen merk je hoeveel opties en slimmigheden er op de auto zitten. Massa’s opbergruimte, een 220 volt-aansluiting, stoelkoeling voor en stoelverwarming achter, goede bediening van de ADAS-systemen met knoppen op het stuur, én flippers achter het stuur om de mate van regeneratie in te stellen. De strategie van invoeren, luisteren en verbeteren van Kia pakt zoals wel vaker uitstekend uit en maakt van de EV5 een auto met bijzonder weinig ergernissen. Qua functionaliteit lijkt het merk erg op Skoda, met al zijn handige zaken en veelheid aan opbergruimtes.

En hoe rijdt de Kia EV5?

Er is altijd een merkwaardig je ne sais quoi-verschil tussen vlees noch vis en juist een goede balans vinden tussen dynamiek en comfort, en Kia weet het met de SUV uitstekend te treffen. In basis is dit gewoon een comfortabele auto met goede stoelen en een fijne zitpositie waarin je het best even volhoudt. Maar in de heuvels blijft hij vervolgens goed overeind als de bochten elkaar rap opvolgen. Nee, het is verre van een sportieve auto, maar de koets blijft mooi vlak, de besturing is communicerend genoeg en het vermogen van deze ‘basis’-versie is meer dan genoeg voor het type auto. En het feit dat je met de flippers de mate van regeneratie in een seconde kunt aanpassen zonder dat je diep allerlei menu’s in moet helpt bij het rijplezier. Dit lijkt allemaal niet zo heel bijzonder, maar actuele onderstel-ergenissen in meerdere (duurdere) Chinese nieuwkomers laten zien dat er heus wel wat ervaring en kunde nodig is om het allemaal uitgebalanceerd op de weg te brengen. Als we kijken naar de totale uitstraling van de auto dan mikt hij meer op de Skoda Enyaq-rijder dan op die van de Tesla Model Y. De Tesla is net wat meer high tech met zijn snelle multimediasysteem en zijn laadmogelijkheden. De Skoda is wat meer down-to-earth, kijkend naar zijn praktische toepassingen en uitstraling. De EV5 doet hetzelfde, maar op geen enkel vlak slechter. Hiermee zet de strijd die we in de verkooplijsten zien tussen de Skoda Elroq en de Kia EV3 (in onze dubbeltest won de Kia) zich voort op een hoger niveau.