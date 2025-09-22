Wat voor auto is de Kia EV4?

De EV4 is een compacte middenklasser, een alternatief voor auto’s als de elektrische varianten van de Peugeot 308 en de Opel Astra. Je kunt de EV4 krijgen als vijfdeurs hatchback of als vierdeurs sedan. Die laatste noemen ze bij Kia overigens fastback; de achterkant van het dak en de kofferbak lopen namelijk naadloos in elkaar over. De hatchback is in alle richtingen centimeters groter dan de 308 en Astra, terwijl de sedan nog een keer 30 centimeter langer is dan zijn vijfdeurs broer.

Heb je genoeg ruimte?

De royale buitenafmetingen leveren ook genoeg binnenruimte op. Al betekent dat niet automatisch een prima zitpositie. De stoelen staan vrij laag en hebben korte zittingen. Vooral als je wat langer dan gemiddeld bent, is het een beetje schipperen om een optimale zitpositie te vinden. De stoelrails zijn weliswaar lang genoeg, toch kun je daar als bestuurder slechts in beperkte mate van profiteren; de axiale verstelling van het stuur kan dat namelijk maar ten dele volgen. Je kunt het stuur net niet ver genoeg naar je toe halen. Om niet met gestrekte armen te rijden, moet de stoel dus weer iets naar voren, waardoor je enigszins met opgetrokken benen zit. Met een gemiddelde lengte speelt dit minder en zit je prima. Ongeacht of de voorstoelen helemaal naar achteren zijn geschoven of niet, zelfs voor achterpassagiers met lange benen blijft er genoeg beenruimte over. Als achterpassagier ben je overigens beter af in de hatchback dan in de sedan. Bij die laatste loopt de daklijn sterk af en schuur je daar al heel snel met je kruin langs de hemelbekleding. Ter compensatie staat de achterbankleuning iets verder achterover, maar heel veel winst levert het niet op. Wel is de fastback de betere keuze als het je om bagageruimte gaat. In de sedan kun je 490 liter bagage kwijt, al moet je dat dan wel door een vrij bescheiden achterklep naar binnen tillen. Achterin de hatchback met zijn in hoogte verstelbare vloer past nog altijd een keurige 435 liter. En daar moet ook de laadkabel bij; fastback noch hatchback heeft een frunk.

Hoe is de bediening?

Voor de bediening van de EV4 volgt Kia de lijn van onder andere de EV3. Het dashboard wordt gedomineerd door een breed paneel met daarin recht voor je een 12,3-inch instrumentarium, aan de rechterkant een 12,3-inch multimediasysteem en daartussenin een 5-inch bedieningspaneel voor de airco. Dat laatste wordt voor de bestuurder aan het oog onttrokken door het stuur en je rechterhand (als je je handen op tien voor twee of kwart voor drie houdt). Gelukkig zitten er onder het multimediascherm nog vier fysieke knoppen voor de temperatuurregeling en kun je na een druk op de knop de airco fijn afstellen op het grote infotainmentscherm. Het infotainmentsysteem zelf is nog altijd logisch opgezet en reageert lekker snel. Het vraagt slechts minimale aandacht en is daarmee nog altijd een van de betere systemen die we kennen. Niet in de laatste plaats dankzij een set sneltoetsen onder het touchscreen.

Kom je ver op een volle accu?

De EV4 is er in eerste instantie met één 204 pk elektromotor die de voorwielen aandrijft, maar Kia heeft ook alvast een vierwielaandrijver aangekondigd waarbij een tweede motor de achterwielen aandrijft. Wel kun je nu al kiezen uit twee accuvarianten: eentje met een capaciteit van 58,3 kWh en eentje met 81,4 kWh. Met de kleine moet je volgens opgave 435 km ver kunnen komen, terwijl het bij de grotere pas na dik 600 km ophoudt. Daarmee maakt de nieuwkomer in het C-segment meteen een goede eerste indruk. Aan de wisselstroomlaadpaal kun je beide accu’s opladen met maximaal 11 kW. Aan de snellader kan de kleine accu overweg met 100 kW, de grote accu met 120 kW gelijkstroom. Dit is niet grensverleggend; het heeft ermee te maken dat de EV4 voorzien is van 400-volttechniek, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de EV6 die werkt met 800 volt. Bij 800 volt gaat het allemaal sneller, daar staat tegenover dat de 400-voltinstallatie goedkoper is.

Met de 204 pk-motor komt de EV4 lekker vlot met het verkeer mee; geen moment hebben we het gevoel dat we iets tekortkomen. Sterker nog: bij enthousiast wegrijden op vochtig wegdek hebben de wielen soms even moeite om de krachten gecontroleerd aan de grond te brengen. Met de flippers aan het stuur bepaal je in welke mate er op de motor geremd wordt, van niet of nauwelijks tot one-pedal-drive. De respons op het gaspedaal is in alle gevallen mooi eenparig.

Hoe rijdt de Kia EV4?

De wielophanging bestaat vóór uit McPherson-veerpoten en achter uit een multi-linkconstructie met vier draagarmen per wiel, een opzet waar niets mis mee is. De schroefveren kwijten zich prima van hun taak, zijn stevig maar niet oncomfortabel. Uiteraard is de EV4 niet bedacht als stugge sportwagen, maar de frequentie-afhankelijke schokdempers hebben af en toe moeite om rust in de auto te brengen; op korte oneffenheden – het hoge frequentiedeel – is er weinig aan de hand, maar zeker op lange hobbels deint de auto net even te lang na. Voor wie het steviger wil: er zit een sportievere GT-versie in de pijplijn. Wellicht dat er dan ook een stuurinrichting komt met meer gevoel. In de door ons gereden auto is die behoorlijk afstandelijk en weinig communicatief. In de sportmodus wordt de bekrachtiging wel een fractie minder, maar op het gevoel heeft dat verder geen invloed. Het neemt gelukkig niet weg dat de auto precies die kant uitgaat waar je hem hebben wilt. De Michelin Premacy 5 Energy’s hebben meer dan genoeg grip om de auto mooi koersvast over het asfalt te loodsen.

Wat heb je aan de ADAS-assistentiesystemen?

Afhankelijk van het uitrustingsniveau (er zijn er zes) beschik je over meer of minder ADAS-hulpsystemen. Je kunt ze echter niet los bijbestellen. De auto waarmee we onze eerste kennismaking hebben, is onder andere uitgerust met een keurig gekalibreerde en enigszins vergevingsgezinde snelwegassistent die keurig afstand houdt, de auto strak in het midden van de rijbaan laat rijden en – als het veilig kan – de auto na een tik tegen de richtingaanwijzerhendel een rijbaan opschuift. We zien het bij duurdere auto’s weleens minder. Ook de kruisend-verkeerassistent blijkt prima te werken, ervaren we wanneer we achteruit een uitrit uit willen rijden. Dit geeft vertrouwen in de andere systemen.

Krijg je waar voor je geld?

Met de kleine accu is de EV4 er al vanaf €37.695. Voor €3.500 extra heb je de grotere accu en moet je met de hatchback 625 km ver kunnen komen. Met de iets beter gestroomlijnde fastback kom je zelfs 633 km ver. Maar die is wel iets duurder; hij is er vanaf €44.595. Waarbij moet worden opgemerkt dat je dan ook meteen de Plus-uitvoering hebt, een variant die bij de hatchback €42.995 kost, oftewel de sedan is €1.600 duurder. Ten opzichte van de concurrentie is de Kia EV4 een scherpe aanbieding met volwassen elektrocapaciteiten.