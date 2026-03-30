Wat is de Kia EV2 en hoeveel binnenruimte biedt deze compacte elektrische auto?

Na het verkoopsucces van de Kia EV3 in 2025, lanceert het merk nu zijn kleinere broertje: de Kia EV2. Deze compacte elektrische auto is 25 centimeter korter dan de EV3, wat logischerwijs een wat kleinere bagageruimte oplevert. Toch biedt de standaard vijfzitsuitvoering verrassend veel beenruimte op de achterbank voor een gemiddelde volwassene. Voor maximale flexibiliteit kun je kiezen voor een configuratie met twee afzonderlijk verschuifbare stoelen achterin. Hiermee varieer je de kofferbakinhoud soepel tussen de 321 en 403 liter, afhankelijk van of je meer beenruimte of meer bagageruimte nodig hebt. Voorin herken je direct het gebruiksvriendelijke interieur van zijn grotere broer. Het dashboard bevat een fijne balans tussen een overzichtelijk infotainmentsysteem en fysieke knoppen voor de belangrijkste functies. Je herkent hier veel van de Kia EV3 en dat ergonomisch sterke interieur is één van de redenen dat we het model opnamen in onze lijst met beste EV's. De veiligheidswaarschuwingen die veel mensen uitgeschakeld willen zien, zijn met één lange druk op de betreffende knop te dempen. Een klein minpuntje is de bagageruimte onder de motorkap. Deze frunk heeft een inhoud van slechts 15 liter, waardoor het opbergen van een stugge laadkabel een behoorlijke uitdaging is.

Welke batterijen en actieradius heeft de nieuwe Kia EV2?

Je kunt deze nieuwe EV bestellen met twee verschillende batterijpakketten die uniek zijn voor dit model. De instapversie is voorzien van een 42,2-kWh LFP-batterij. Deze efficiënte accu levert een actieradius van ruim 300 kilometer volgens de WLTP-cyclus. Een groot voordeel van deze LFP-techniek is dat je de batterij zonder negatieve gevolgen voor de levensduur dagelijks tot de volle honderd procent mag opladen. Maak je vaker lange ritten, dan is de grotere 61-kWh NMC-batterij de betere keuze. Hiermee haal je een bereik van 413 kilometer, wat oploopt tot 453 kilometer als je voor de efficiëntere 16-inch wielen kiest. Wat snelladen betreft presteren beide varianten met 115 kW competitief in dit segment. Bij reguliere laadpalen laad je standaard met 11 kW wisselstroom, optioneel is een 22 kW lader leverbaar.

Hoe presteert de elektromotor en hoe is het rijcomfort in de praktijk?

De voorwielen van de EV2 worden aangedreven door een enkele elektromotor die ongeacht de batterij 250 Nm koppel levert. Opvallend genoeg levert de kleine batterij een piekvermogen van 147 pk, terwijl de variant met de grotere batterij het door een wat lager voltage bij 135 pk houdt. Tijdens de eerste kilometers blijkt direct dat de auto met 147 pk meer dan vlot genoeg is, dus de iets zwaardere en minder krachtige variant met grote batterij hoef je naar verwachting niet te laten staan om zijn prestaties. Het rijcomfort is van een hoog niveau, mede dankzij de uitstekende geluidsisolatie, waardoor het zelfs op snelwegtempo heerlijk stil blijft in de cabine. Omdat de auto op een relatief korte wielbasis een gewicht van ruim 1.500 kilo meedraagt, heeft de fabrikant gekozen voor een vrij stevige afstelling van het onderstel. Dit pakt heel positief uit. De wegligging is mooi in balans en de auto voelt wendbaar aan, zonder dat oneffenheden in het wegdek vervelend worden doorgegeven aan de inzittenden.

Wat is de vanafprijs van de Kia EV2 en welke uitvoeringen zijn interessant?

De prijzen voor de Kia EV2 beginnen bij €27.585 voor de Essential-uitvoering met het kleinste accupakket. Hoewel dit een scherpe vanafprijs is, mist deze instapversie belangrijke winterse opties zoals stoelverwarming, stuurverwarming en een warmtepomp. Dit heeft op koude dagen een negatieve invloed op je comfort en/of je maximale actieradius. Voor stoel- en stuurverwarming moet je overstappen naar de Air-uitvoering, die verkrijgbaar is vanaf €30.095. Wil je een warmtepomp toevoegen, dan moet je de Plus-uitvoering combineren met het optionele EV Tech Pack. De totaalprijs komt daarmee op €34.090 te liggen. Dit pakket bevat naast de warmtepomp ook direct de snellere 22 kW-boordlader en een handige Vehicle-to-load adapter om externe elektrische apparaten op je auto aan te sluiten.

Kan deze compacte auto opboksen tegen de sterke concurrentie?

Met een prijs van ruim €34.000 voor een rijk uitgeruste versie is de Kia EV2 niet langer de absolute budgetknaller van de markt. Hij speelt daarmee direct in het vaarwater van geduchte concurrenten zoals de Renault 4, de Jeep Avenger en zijn Stellantis-broertjes en aankomende modellen van het Volkswagen-concern. Toch bewijst deze Zuid-Koreaanse nieuwkomer dat puur concurreren op de laagste prijs helemaal niet meer nodig is. Het algehele product is volwassener dan ooit. Het interieur is hoogwaardig afgewerkt, de bediening is intuïtief en het rijgedrag overtuigt op alle vlakken. De auto blinkt uit door simpelweg geen steken te laten vallen en op elk onderdeel minimaal een dikke voldoende te scoren. Dit ijzersterke totaalpakket maakt duidelijk dat Kia helemaal klaar is voor de toekomst.