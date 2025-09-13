Waar zou ik KGM van moeten kennen?

De kans is groot dat je nog nooit een Torres in het echt hebt gezien, aangezien in 2024 slechts 49 exemplaren op kenteken zijn gezet. De EVX, zoals de elektrische Torres heet, heeft een actieradius van 462 km en kost iets meer dan 41 mille. Je hebt veel auto voor je geld, dat is een feit, maar in een test moest de Koreaan het onderspit delven in een duel met de BYD Seal. Ondertussen begint KGM stappen te zetten en is de eerste auto die onder eigen beheer is uitgebracht een feit: de Actyon, die in Nederland niet wordt geleverd. En er kwam een nieuw logo, waar in het tot nu toe gebruikte beeldmerk nog de vleugels van SsangYong te zien waren. In 2024 verkocht KGM wereldwijd 164.000 auto’s en dat zijn er in 2015 al meer. Tot 2030 komen er nog zeven modellen bij, waaronder in 2026 een Actyon hybride en een zevenpersoons EV. Op die manier hoopt het merk uit te groeien naar een wereldwijd marktaandeel van 1 procent. Nederland telt momenteel negen dealers, dat moeten er vijftien worden.

Wat zijn de concurrenten van de KGM Torres Hybrid?

Voor onze markt is een hybride onontbeerlijk, gezien de bpm-berekening op basis van CO2-uitstoot. Op andere markten is de Torres leverbaar met louter een benzinemotor, met een uitstoot van 184 gram. Dat zou een duizelingwekkend bedrag aan bpm opleveren, wat deze versie bij voorbaat kansloos maakt. Kortom, een hybride is bittere noodzaak en met name in dit segment hier te lande de populairste aandrijfvorm. KGM noemt auto’s als de Opel Grandland, Renault Austral, Hyundai Tucson en ook de Dacia Bigster als concurrenten van de Torres. In de prijsklasse van veertig tot vijftig mille is er veel keuze, ook in plug in-hybrides. Denk aan de Skoda Kodiaq, Toyota RAV4 en de Kia Sportage.

Waar komt de aandrijflijn vandaan?

Voor de aandrijflijn klopte KGM aan bij het Chinese BYD, die al de bekende blade battery levert voor de elektrische Torres. Het betreft hier een 1,5-liter viercilinder benzinemotor die BYD toepast in de Seal U DM-I en de onlangs geïntroduceerde Seal 6 DM-I, allebei plug-ins. De opzet van het hybridesysteem vertoont overeenkomsten met dat van Mitsubishi. De brandstofmotor drijft een grote generator aan die op zijn beurt energie levert aan een elektromotor die de voorwielen aandrijft. Tot 100 km/h kan de Torres volledig elektrisch rijden, daarna springt de vierpitter bij. Er is geen versnellingsbak, maar slechts een vaste overbrenging. KGM spreekt van e-DHT, wat staat voor efficiency Dual Mode Hybrid Transmission.

Hoe groot is de KGM Torres Hybrid?

Qua vormgeving is de 4,7 meter lange Torres echt een archetypische SUV met stijlkenmerken van Jeep aan de voorkant (zes in plaats van zeven stijlen in de grille) en een Range Rover aan de achterkant. Opvallende stijlelementen zijn de brede, zwarte c-stijl en de reservewielbult op de achterklep, waarvan de handgreep aan de rechterzijde zit. Dat suggereert scharnieren aan de zijkant, maar dat is niet het geval. Alles bij elkaar oogt de Torres robuust en stoer. In het interieur valt het licht gebogen scherm van het met elkaar verbonden instrumentenpaneel en infotainmentsysteem op. Samen met de knoppenclusters op het stuur en de zwevende middenconsole zien we overeenkomsten met onder meer de Kia EV6. Wat vormgeving en materiaalgebruik betreft, slaat deze KGM geen modderfiguur, al is het allemaal van iets mindere kwaliteit dan bij de twee Koreaanse concurrenten. De versie die we meekrijgen voor een testrit is de Titanium, met zelfs echt leren bekleding. Dat komen we niet vaak meer tegen.

Hoe rijdt de KGM Torres Hybrid?

Voor iedereen die van een hoge instap houdt, is de Torres een fijne kameraad. Hij neigt op dit vlak naar een terreinauto. Het stuur is matig verstelbaar, de stoel biedt een goede en vrij hoge zit. Na het indrukken van de startknop slaat er uiteraard geen motor aan. Vrij lang zien we de mededeling ‘EV’ in het instrumentencluster, ten teken dat we elektrisch rijden. Na de de nodige kilometers binnen en buiten de bebouwde kom draaien we de snelweg op. Hoe gedraagt de motor zich tijdens volgas invoegen? Zoals verwacht, klimt hij flink in de toeren, maar niet zo heftig als in een auto met cvt. Accelereer je normaal, dan is de brandstofmotor nauwelijks hoorbaar, op constante snelheden evenmin. Door dit karakter voelt de hybride Torres aan als een volledig elektrische auto.

Maakt de KGM Torres Hybrid een goede kans?

Met flippers aan het stuur kun je de mate van recuperatie instellen, net als bij de Torres EVX. In combinatie met een vooruitziende blik hoef je het rempedaal niet vaak te gebruiken en voorzie je de accu van energie. De besturing maakt weliswaar niet enthousiast, toch heeft het systeem voldoende zwaarte en precisie. De afstemming van het onderstel kunnen we als stevig bestempelen, waardoor de toch best wel hoge Torres niet ernstig overhelt als je eens een afrit snel neemt. Het infotainmentsysteem heeft relatief veel tijd nodig om een smartphone te koppelen en ook de andere functies laten zich niet snel op het scherm toveren. De klimaatregeling gaat eveneens via dat scherm, fysieke knoppen zijn er niet. Wel op het stuur, twaalf stuks om precies te zijn. Het duurt even voordat je er wegwijs in bent. Voor de kampeerders is het goed om te weten dat er 1.300 kg aan de trekhaak mag, een niet al te grote caravan kan dus mee. Als totaalpakket is de hybride Torres een goede aanbieding, maar hij treedt aan als een tamelijk onbekende debutant in een arena vol sterspelers.