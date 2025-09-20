Ben je in de markt voor een elektrische pick-up, dan wordt het al snel iets groots en Amerikaans, of een Maxus. Maar nu is er nog een keuze, want KGM introduceert de Musso EV op de Europese markt. Het is de eerste elektrische pick-up uit Korea en een auto die feitelijk geen concurrenten kent. Zijn er meer redenen om voor de KGM te kiezen?

Hoe relevant is een pick-up voor Nederland?

Ongemerkt rijden er best veel pick-ups rond in Nederland, denk alleen maar aan agrariërs, Rijkswaterstaat, waterschappen en andere overheidsdiensten. In de VS is het heel anders, daar is de Ford F-150 zelfs de meest verkochte auto. De KGM Musso valt in een ander segment dan die Ford. Denk bijvoorbeeld aan de Toyota Hilux en de Ford Ranger, die er sinds kort als stekkerhybride is. Het zijn zogeheten utilitaire voertuigen, die vrijwel altijd als werkpaarden worden ingezet. De full-size Amerikaanse pick-up is in Nederland populair bij ondernemers, die hun Dodge RAM, Ford F-150 of Toyota Tundra met vette V8 fiscaal vriendelijk op lpg rijden. Dankzij een dubbele cabine is er plek voor vijf personen. Net als in de Musso trouwens.

KGM? Ja, zo heet SsangYong tegenwoordig!

Nog even over het merk: sinds 2022 is de Koreaanse industriereus KG eigenaar van SsangYong en speciaal daarvoor is KG Mobility opgericht. KGM heeft een duidelijk doel voor ogen en streeft naar een wereldwijd marktaandeel van 1 procent in 2030. Om dat doel te bereiken, verschijnen er tot die tijd nog zeven nieuwe modellen. De SUV blijft de belangrijkste pijler van het merk, daarmee begon het voor SsangYong al in 1954. Sinds kort is er een nieuw logo en daarmee verdwijnt het tot nu toe gebruikte beeldmerk met de vleugels. De Musso is er al sinds de jaren 90 en is van oorsprong een vijfdeurs SUV. Later werd de Musso Sports als pick-up aan het gamma toegevoegd, die is ook als Rexton Sports verkocht. De naam Musso ontleent KGM aan de neushoorn, ‘mu-so’ in het Koreaans en het staat voor kracht, uithoudingsvermogen en betrouwbaarheid. Die eigenschappen koppelt de stoere pick-up nu aan een elektrische aandrijflijn.

Zeker wel groot en zwaar?

Dat de Musso is afgeleid van de Torres EVX zie je het best als je hem van opzij bekijkt. De wielbasis bedraagt echter 3,15 meter en de totale lengte 5,16 meter. De 530 kg wegende accu komt van BYD en is van het type blade battery. KGM geeft er maar liefst tien jaar of één miljoen kilometer garantie op en neemt daarmee de zorgen weg bij potentiële kopers. Voor de aandrijving zorgt een 207 pk sterke elektromotor, of twee motoren die samen goed zijn voor 237 pk en alle vier de wielen aandrijven. De Musso oogt krachtig en onverzettelijk en is uiteraard voorzien van alle stijlelementen die dit type auto moet hebben. Hij staat hoog op de poten, met veel zwart kunststof, een bonkig front en stevige bumpers. Alles straalt uit dat de Musso wel tegen een stootje kan. Welke versie je ook kiest, hij staat altijd op 17-inch wielen, groter is niet leverbaar.

Is hij kaal als een bedrijfsauto?

Integendeel, de uitrusting is goed voor elkaar. De tijden van een Spartaans werkpaard met laadbak zijn voorbij, zo bewijst ook de Musso. In de basisversie Bronze zijn adaptieve cruisecontrol, automatische klimaatregeling, parkeersensoren voor en achter, een achteruitrijcamera en ledkoplampen standaard. Vanaf het uitrustingsniveau Platinum heb je onder meer stoelen met verwarming en koeling, een warmtepomp, automatische niveauregeling op de achteras en kunstleren bekleding. Echt leer is er vanaf de Titanium, die bovendien een schuifdak heeft, net als de topversie Blackline. Die laatste heeft onder meer zwarte wielen en zwart leer. Het gewicht (2.165 kg voor de 2WD) van de Musso valt voor een pick-up van dit formaat best mee. De iets langere en vierwielaangedreven Ford Ranger PHEV bijvoorbeeld, weegt bijna 2,5 ton.

Hoe rijdt de Musso?

We rijden de Musso met twee motoren en al na de eerste kilometers valt op hoe stil het is aan boord. Niet alleen omdat er geen zware diesel ligt te ronken, maar ook de afwezigheid van bandengeluid draagt bij aan het lage geluidsniveau. Het feit dat de achterste wielkasten zich niet in het inzittendencompartiment bevinden, is eveneens een akoestisch voordeel. Accelereren gaat vlot en moeiteloos met dit riante koppel en het onderstel blijkt oneffenheden netjes te verwerken. Je zou verwachten dat de onbelaste achteras stug is, maar dat is niet het geval. Achter het stuur van de Musso heb je totaal niet het idee dat je in een pick-up zit. Hooguit kan de beperkte verstelmogelijkheid van het stuur roet in het eten gooien, maar dat weet de stoel dan weer te compenseren. De besturing voelt stevig aan en de voorwielen volgen je commando’s gewillig op. Recupereren is via de flippers aan het stuur instelbaar, van helemaal uit tot nagenoeg one-pedal, zij het dat de Musso niet stopt.

Hoe is het op de achterbank?

Voor het ontwerp van de beeldschermen op het dashboard en de knopjes op het stuur lieten de mensen van KGM zich duidelijk inspireren door een ander Koreaans merk, valt ons op. Niet alleen voorin zit je goed, ook de achterpassagiers hebben voldoende hoofd- en beenruimte. De achterbank is in twee delen te verschuiven en de rugleuning is verstelbaar. Met een bruikbare accucapaciteit van 81 kWh moet je in de praktijk uitgaan van een actieradius die in de buurt van de 300 kilometer ligt. Daar zullen veel gebruikers van dit type voertuig wel mee uit de voeten kunnen. Anders is het gesteld met de maximale aanhangerlast. Vaak moet er een grote tandemasser aan de haak en dat kan in het geval van de Musso tot slechts 1.800 kg, terwijl dat bij de concurrentie 3.500 kg is. Dat laat onverlet dat de Musso EV de enige elektrische pick-up is in zijn klasse, de grotere Maxus is al snel tien mille duurder. Voeg daarbij de prima rijeigenschappen en de rijke uitrusting en de Musso heeft goede kaarten in handen.