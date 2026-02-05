De SsangYong Actyon uit 2006 ging de geschiedenisboeken in als de eerste coupé-SUV. Het was daarmee een echte trendsetter, al strijkt de latere BMW X6 meestal met de eer. De nieuwe KGM Actyon is heel wat minder markant, maar moet toch het modieuzere alternatief voor de bestaande Torres zijn.

KGM, KGM... wat was dat ook alweer?

In 2023 werd SsangYong omgedoopt tot KGM. Daarmee leverde het merk wat aan herkenbaarheid in, maar dat wordt deels goedgemaakt door het design van de auto’s die sindsdien zijn gelanceerd. De hoekige Torres is een lekker markante verschijning en de Musso is als elektrische en relatief compacte pick-up zelfs uniek in Europa. Nu is het tijd voor alweer een nieuw model, de Actyon.

Die naam komt me wel bekend voor.

Dat kan kloppen, want 'Actyon' kennen we (net als Musso trouwens) uit het SsangYong-verleden. Toen was het een echte, onvervalste ‘Coupé-SUV’. Een auto met een stevig aflopende daklijn dus, die een jaar voor de soortgelijk vormgegeven BMW X6 op de markt verscheen.

Dus de nieuwe KGM Actyon is ook weer zo'n coupé-SUV?

KGM zou gezien die historie het volste recht hebben om opnieuw met zo’n controversieel gelijnde auto te komen, maar pakt het met de nieuwe KGM Actyon anders aan. De nieuwkomer heeft ‘gewoon’ een vrij recht naar achteren doorlopend dak, maar vervult naast de technisch identieke Torres toch een licht coupé-achtige rol. Zo is de auto lager, langer en breder en is de auto ondanks die toegenomen lengte niet ruimer, maar juist iets krapper dan de Torres.

Hoeveel krapper dan de Torres is de KGM Actyon dan?

Op papier scheelt het niet veel en met 668 liter is de bagageruimte nog altijd fors, maar door de schuiner liggende achterruit en het lagere dak is de Actyon toch net wat minder praktisch. Het design van de auto is rondom anders dan bij de Torres, hoewel KGM voor beide modellen wel dezelfde stijl hanteert. Veel rechte lijnen, scherpe vouwen en bonkige details dus, en daar moet je van houden. Een belangrijk verschil zit aan de achterkant: de Torres is hier duidelijk asymmetrisch en ligt daarmee wat moeilijk op het netvlies, de Actyon heeft een symmetrische en wat strakker ogende kont.

En een opvallend dikke C-stijl.

Dat klopt zeker. Opvallend bij de Actyon is dat er achter de achterdeuren geen zijruit zit. De achterste raamstijl is bijna een meter breed en de dode hoek is dan ook gigantisch, hoewel dat leed tegenwoordig dankzij camera’s wel te overzien is.

Hoe ziet het interieur van de KGM Actyon eruit?

De achterbank is nog altijd riant en wie de zwarte bekleding van ons testexemplaar maar saai vindt, kan het gehele interieur bij de duurste Titanium-versie voor een luttele 300 euro ook in een combinatie van beige en bruin laten uitvoeren. Ook dashboard, stuurwiel en hemelbekleding zijn dan niet meer zwart. Het woord ‘stuurwiel’ is bij deze auto trouwens wel wat vergezocht, want dit stuur is verre van rond en duidelijk anders dan dat van de Torres. Het dashboard is wel nagenoeg identiek aan het exemplaar van die auto, met dit verschil dat de Actyon net wat fraaier en luxueuzer is aangekleed. Het zit goed in elkaar en komt kwalitatief hoogwaardig over, maar is toch te grofstoffelijk voor de premium-kwalificatie die KGM hier zelf aan koppelt. Bovenop prijkt een schermcombinatie die fraai oogt, maar langzaam werkt. De menustructuur oogt lekker strak en overzichtelijk en KGM maakt de bediening makkelijker met slimme drop-down-menu’s, maar door het vrijwel geheel ontbreken van knoppen is de bediening alsnog wat omslachtig. Zo moet je voor climatecontrol en stoelverwarming altijd een menu in een dus een extra stap zetten. Ook is er geen volumeknop, werkt Android Auto alleen bedraad en er zijn wat kleine onhebbelijkheden, zoals het feit dat de radio altijd begint te spelen na het starten van de auto. Wel prettig: irritante veiligheidssystemen staan via zo’n zelfde drop-down-menu in een handomdraai uit.

Hoe is de zitpositie?

De standaard verwarmde en geventileerde stoelen zijn wat vlak en kort, maar staan vooral te hoog in de auto. Daardoor lukt het ons niet om de optimale zitpositie te vinden, al heb je vanaf die hoge positie wel een mooi uitzicht op de stoere, vierkante motorkap.

Hoe rijdt de KGM Actyon Hybrid?

Rijden doet de Actyon prima. Het grote stuur geeft nog best wat informatie door en het onderstel is comfortabel, maar zeker niet te week. Het is juist iets aan de stevige kant, maar betrekt je daarmee ook wat meer bij het rijden dan we van – bijvoorbeeld- veel Chinese nieuwkomers gewend zijn. Over China gesproken: de motor in de neus van deze auto komt van BYD. Het is een 1,5-liter viercilinder die bij het Chinese merk voor plug-inhybrides wordt gebruikt, maar hier onderdeel is van een hybridesysteem zonder oplaadmogelijkheid. De motor drijft alleen op hoge snelheid direct de voorwielen aan en wekt in andere gevallen stroom op voor de elektromotor. Deze 204 pk sterke aandrijfcombinatie krijgt goed gang in de Actyon en werkt soepel en stil, hoewel de je de motor bij bepaalde snelheden wel steeds aan en uit hoort gaan.

Kan ik deze auto ook met andere aandrijflijnen krijgen?

Terwijl de Torres er ook als EV is en KGM deze auto’s in het buitenland ook als pure benzinemodellen levert, is de Actyon in Nederland altijd een hybride. Ook op uitrustingsgebied is er minder keuze dan bij andere KGM’s. De Actyon is altijd erg luxe en beschikbaar als Platinum en Titanium, waarbij laatstgenoemde gek genoeg de duurste en meest luxe versie is. Het prijsverschil met de Torres is tussen de € 1.500 en € 3.500 en daarmee zit de Actyon toch in een benarde positie. Meetbare voordelen biedt de auto immers niet, maar hij is wel krapper en duurder. De Platinum kost € 46.990 en de gereden topversie komt zelfs zonder panoramadak al op € 49.490. Voor dat geld zijn er bij de gevestigde concurrentie zoveel alternatieven, dat we niet verwachten deze auto vaak te gaan zien in Nederland.

