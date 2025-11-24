Test: Jeep Compass - Padvinder tussen de huisvaders

Het merk Jeep, of eigenlijk Willys, droeg 86 jaar geleden stevig bij aan de Amerikaanse successen in de tweede wereldoorlog. Echte Amerikaanse trots, maar, laat Trump het niet horen, nu gaat datzelfde Jeep er prat op dat de nieuwe Compass niet alleen in Europa wordt gebouwd, maar hier ook is ontworpen en ontwikkeld. Dat laatste is natuurlijk niet zo vreemd, want als lid van de Stellantis-clan krijgt de nieuwe generatie Compass het STLA Medium-platform.

Waar komt de Jeep Compass ook weer vandaan?

De Jeep Compass zag het levenslicht de eerste weken van 2006 in, toen nog natuurlijk, Detroit. Toen, ver voor de Avenger, was het nog ‘de kleine Jeep’ en hij stond op het platform van de Dodge Caliber. Ondanks zijn bescheiden positie in de pikorde van Jeep had hij permanente vierwielaandrijving en lage gearing. In 2011 werd de auto gefacelift, om eind 2016 plaats te maken voor de Compass 2, die behalve zijn voorganger ook de Patriot verving. De Compass 2 kreeg in 2021 een opgefrist gezicht en inmiddels is ook dat toe aan vervanging. Begin dit jaar mochten we tijdens de rij-impressie van de nieuwe Avenger al even naar de Compass 3 kijken, nu is het eindelijk zover: we mogen het stuur ter hand nemen.

Hoe maak je van een Stellantis-auto een echte Jeep?

Jeep maakt inmiddels al weer een kleine vijf jaar uit van het Stellantis-concern en de nieuwe Compass staat dan uiteraard ook op Stellantis-techniek. Dat maakt hem hij technisch sterk verwant met onder meer de Peugeot 3008, Citroën C5 Aircross en Opel Grandland. Misschien juist daarom heeft Jeep alles uit de kast getrokken om onderscheid te maken. De zeven hoekige segmenten in de neus maken van de Compass uiterlijk een echte Jeep. Het is de traditionele verwijzing naar de zeven verticale sleuven die de Willys op de slagvelden van koeling voorzagen. Ze worden geflankeerd door vrij platte koplampen, waardoor de Compass wat knijpend de wereld in lijkt te kijken. De hoekige wielkasten geven dankzij dikke zwarte randen de indruk nog groter te zijn en aan de achterkant zijn de markante achterlichten, die het kruispatroon op jerrycans moeten verbeelden, verbonden door een lichtbalk met in het midden de merknaam, verlicht. Robuust ogende bumpers en sideskirts moeten doen vergeten dat deze Jeep slechts voorwielaandrijving heeft. Voor alle zekerheid: Jeep heeft meer gedaan om te voorkomen dat deze auto de historie van Jeep door het slijk te halen, maar daarover later meer.

Hij is gegroeid? Hoe dan?

Voor wie nu al Compass rijdt: de nieuwe is niet alleen van buiten, maar ook van binnen een stuk groter geworden. De wielbasis is met vijftien centimeter gegroeid en datzelfde geldt voor de koets in de lengte. Verder werd de Compass twee centimeter breder en staat hij vijf centimeter dichter bij het wolkendek. Dikke winst voor de inzittenden, want hij is lekker ruim. Achterin zit je riant en je hoeft niet à la Transavia pietluttig te doen over bagage. De kofferruimte groeide met 45 liter en meet nu 550 liter.

Ook voorin zit je prettig. Het kleine, afgeplatte stuur ligt goed in de hand en zit vol met fysieke knoppen die het dashboard ontlasten, zodat het daar rustig blijft. Dat is daardoor overzichtelijk opgezet en ziet er fraai, maar wel wat conservatief uit. Ook komen de materialen hier en daar wat goedkoop over. Dat geldt niet voor de draaiknop van de transmissie en, links daarnaast, de keuzeschakelaar van de rijmodi. Die laten zich prettig bedienen en voelen robuust aan.

Kun je met de Jeep Compass ook Jeep-dingen doen?

Om van de Compass in vergelijking met zijn bravere neven de padvinder te maken, heeft Jeep hem opgehoogd tot twintig centimeter bodemvrijheid. Daarnaast heeft hij een aanrijhoek van twintig graden, een afrijhoek van 26 graden en een doorwadingsdiepte van 47 centimeter. Dat is mooi, maar in de praktijk merken we dat je op losse ondergrond al heel snel wielspin krijgt, zelfs zonder helling. Dat kun je enigszins beteugelen met Selec Terrain. Het systeem controleert de vermogensafgifte, het schakelen, besturing, ESP en de ADAS. Standaard staat het in Auto en dan krijg je maximaal negentig procent vermogen. In Sport krijg je de volle bak en indien nodig nog wat overboost. Bovendien zijn dan besturing, ESP en automaat wat sportiever. Standje Snow beperkt het vermogen tot tachtig procent, maakt de besturing scherper en optimaliseert ESP en voor niet-winterse terreinomstandigheden heb je Mud/Sand, waarbij je weer de volle bak vermogen op de woeste ondergrond los kunt laten. Tenslotte komt er op de plug-in hybride nog een stand Electric, waarmee je de auto (zolang de voorraad stroom strekt) als een EV kunt rijden.

Hoe rijdt de Compass op asfalt?

Jeep zegt het STLA Medium-platform naar eigen smaak te hebben gekruid en we krijgen de indruk dat dit geen loze woorden zijn. De Compass voelt vrij strak en zelfs een tikje sportief aan, zeker voor een auto die over enige terreincapaciteiten zou moeten beschikken. Het stuur is zelfs in Auto redelijk direct en precies, terwijl de koets in snelle bochten weinig overhelt. Wel ligt onderstuur dan op de loer. Ondanks het vrij stevige onderstel weet de auto oneffenheden goed op te vangen. De zestraps automaat met dubbele koppeling doet zijn werk nagenoeg onopgemerkt. Dat geldt niet voor de motor, want wanneer je veel daarvan vraagt, brult de kleine driecilinder het rauw uit. De verbeterde geluidsisolatie die Jeep op de nieuwe Compass zegt te hebben toegepast, is daar niet (voldoende) tegen opgewassen. De Compass heeft standaard niveau twee autonomie, waarbij de adaptieve cruise control ‘predictive’ is. Dat wil zeggen dat het de snelheid aanpast in geval van naderende rotondes, bochten en snelheidslimieten. Jeeps infotainmentsysteem wordt zonder meerkosten tien jaar up to date gehouden en wie de meer uitgebreide versie, Connect Plus, eens wil proberen, krijgt dat er het eerste jaar gratis op proef bij. Dan heb je aan Chat GPT een vaste bijrijder en copiloot, kun je de auto met je smartphone openen en heb je interactieve navigatie.

Wanneer komt de Jeep Compass naar ons land?

Het avontuur van de Jeep Compass begint in de Nederlandse showrooms in februari 2026 met deze 1.2 e-Hybrid met 145 pk, en de lichtste full EV met 213 pk. Beide zijn voorwielaangedreven. Later komt er ook een plug-in hybride met 195 pk. Tenslotte staan er twee krachtigere EV’s in de steigers. Een 230 pk sterke voorwielaandrijver en de 4x-e, die dankzij een extra motor op de achteras de enige 4WD-Compass is en 375 pk op de vier wielen zet.