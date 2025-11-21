En ja, we reden weer eens in een nieuw Chinees model. De Jaecoo 5 is een B-segment SUV die als volledig elektrische en een hybride variant op de markt komt, voor prijzen die rond de €30.000 liggen. Daarmee dient hij als alternatief voor zijn technisch identieke maar compleet anders ogende neef, want de Jaecoo 5 en de Omoda 5 zijn onderhuids nagenoeg gelijk. Alleen de uitstraling en het ontwerp zijn compleet anders. Beide merken zijn van het Chinese Chery. Met de Omoda 5 reden we al meerdere keren, al heette hij toen nog E 5 , daarom in dit artikel de focus op de Jaecoo 5.

Omoda en Jaecoo dus, wat zijn de grootste verschillen?

De Jaecoo 5 heeft dezelfde wielbasis en dezelfde elektrische en hybride aandrijflijn als de Omoda 5. Er staat echter een compleet andere auto. Het lijnenspel doet je misschien wat denken aan dat van Land Rover. Nu we de auto in het echt gezien en gereden hebben, zien we de Jaecoo 5 vooral als concurrent van de Suzuki e-Vitara, en dus ook de Toyota Urban Cruiser. Van Stellantis is vooral de Jeep Avenger vergelijkbaar. Die is er net als de Jaecoo 5 ook als volledig elektrische en hybride versie. Een Jaecoo is strakker en cleaner dan een Omoda, die meer uiterlijke tierlantijntjes heeft en meer een cross-over is. Een Jaecoo oogt robuuster, meer als een echte SUV.

Zijn ze vanbinnen wel hetzelfde?

Nee, compleet anders. De Jaecoo 5 is vanbinnen op het saaie af, mede doordat het dashboard volgens de bekende Chinese receptuur is opgebouwd. Een liggend scherm voor je, een staand scherm in het midden. Weinig knoppen, alleen de knop voor de rijmodi trekt de aandacht op de middenconsole. Gelukkig is de menustructuur van het centrale scherm vrij overzichtelijk. De icoontjes zouden iets groter mogen zijn, maar het is beter dan in een BYD Dolphin om nog maar een concurrent te noemen. De onderkant van het dashboard heeft vrij harde kunststoffen, bovenop het dashboard zit echter een zachte laag. Je zit erg rechtop in deze 5, en die zitpositie komt overeen met die van de Omoda 5 die verder wel een compleet ander dashboard heeft.

En is -ie ruim?

Je praat over een auto van iets meer dan 4,30 meter lengte. Toch zit je als je iets langer dan 1,80 meter bent prima achter jezelf. Omdat de voorlopig kleinste Jaecoo - er is ook nog een 7, en er komt nog een 9 - nogal rechttoe rechtaan getekend is heb je een behoorlijk ruime beleving voor het compacte SUV-segment. De bagageruimte is met 372 liter netjes.

Hoe rijdt de Jaecoo 5?

De Chinese merken leren steeds beter wat de Europese smaak is. De demping is wat steviger, van hinderlijk nadeinen heeft de compacte SUV geen last. Het stuur biedt bij lage snelheden echt geen gevoel en je bent flink aan het hoepelen. Gaat het tempo omhoog, dan voelt de besturing iets minder wazig. Op de snelweg krijg je via het stuur wel wat door van het werk dat de voorwielophanging doet en dat wil je dan juist niet. Op het gebied van rijeigenschappen maakt de Jaecoo 5 zoals al die Chinese nieuwkomers niet het verschil. Er zit niet de finesse in het onderstel die bijvoorbeeld een Toyota Yaris Cross wel biedt, en dat is nou typisch zo’n eigenschap waarmee de gerenommeerde Japanse en Europese merken het verschil nu nog maken.

Presteert de elektrische versie goed?

Ja, met 211 pk heb je aan vermogen uiteraard geen gebrek. Op zo’n novemberdag dat het asfalt nooit droog wordt levert het veel wielspin op bij te bruusk het pedaal intrappen. De manier waarop dat door de elektronica de kop wordt ingedrukt valt mee, we hebben wel ergere Chinese elektronica-interventies meegemaakt. Er zijn drie regeneratiestanden die je via twee schermhandelingen kunt aanpassen. Je merkt goed het verschil tussen de mate van energieterugwinning, dus dat is goed. Schakelflippers of een B-stand zijn altijd prettiger wanneer je regelmatig switcht tussen de regeneratiestanden. Meer dan 400 kilometer valt er uit het accupakket 16,1 kWh/100 km te peuren volgens WLTP. Een actueel of gemiddeld verbruik konden we tijdens de korte kennismaking niet ontdekken, wel zie je goed de resterende actieradius in het schermpje voor je. Snelladen kan met een voor deze klasse zeer nette 130 kW.

En de hybride versie?

We moeten nu even zo eerlijk zijn dat we voor het testen van de hybride aandrijflijn de Omoda 5 gepakt hebben, maar die aandrijflijn is exact hetzelfde als bij de Jaecoo, met dezelfde specificaties en dezelfde werking. Bovendien hadden we van de Omoda 5 de afgelopen jaren alleen de elektrische gereden, dus zo slaan we twee vliegen in één klap. Wat het betekent voor de Jaecoo 5 SHS-H, zoals de hybride variant heet? Dat je in de ecomodus een behoorlijk elektrische beleving ervaart van de hybride aandrijflijn. De auto rijdt altijd elektrisch weg en zeker in ‘eco’ duurt het lang eer de 1.5 turbo benzinemotor, een viercilinder van Chery, bijspringt. In Sport gaat hij snel over op een benzineboost bovenop de elektrische krachtafgifte. Je merkt dat de 144 pk sterke verbrandingsmotor voor een full hybrid een bescheiden rol speelt. Ook de elektromotor van de hybride levert namelijk veel vermogen: 150 kW. Hij werkt op verschillende manieren en kan zowel parallel alsin serie hybride werken. Ook de hybride Jaecoo 5 regenereert stevig bij het liften van het gaspedaal, een manier om dat te beïnvloeden is er niet. Gemiddeld zou hij 5,3 liter benzine per 100 kilometer moeten kunnen verbruiken, dat komt neer op een CO2-uitstoot van 120 gram per kilometer. Het systeemvermogen is 224 pk, en ook dat is voor dit segment gewoon erg veel. Vandaar de rappe sprinttijd van 0 naar 100: 7,9 seconden. Da’s tweetienden minder snel dat de EV nodig heeft.

Zitten er nog typisch Chinese gadgets op de Jaecoo 5?

Geen snaren waarmee je kunt tokkelen als op een gitaar zoals in de BYD Atto 3, maar wel een ‘in car karaoke-ervaring’. Functioneel kunnen de camera’s zijn waarmee je ook onder de auto kunt kijken, want, een Jaecoo staat ook altijd voor offroadeigenschappen. Dat is althans de boodschap. Alleen kom je met een voorwielaangedreven auto als deze niet zo ver in het terrein.

Wat kost hij en waar kun je de Jaecoo 5 kopen?

Omoda en Jaecoo zijn nu al bij twintig dealers in Nederland te verkrijgen, dat aantal zal in 2026 verder groeien. Denk aan grote dealerbedrijven zoals de Bochane-groep. Voor de EV houdt Jaecoo het met de 5 overzichtelijk. Er staat één versie in de prijslijst, voor €30.890 koop je de Exclusive FWD. Bij de hybride SHS-H heb je keuze uit twee uitrustingsniveaus: €29.490 kost de Selective. Er zit een Comfort boven voor €32.490 en die biedt dan LED-koplampen, een panoramadak en verwarmbare en geventileerde stoelen.