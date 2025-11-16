De Hyundai Tucson is er in zijn huidige vorm al sinds 2020 maar de update van vorig jaar moet de levenscyclus nog even rekken tot de volgende generatie . Na de verfrissingsronde hadden we de SUV nog niet gereden. We stapten in de plug-in hybride versie omdat bij de stekker-SUV’s in dit segment zo veel veranderd is. Kan de Tucson 1.6 T-GDI PHEV nog mee komen in het plug-in geweld?

Wat is er precies veranderd aan de Tucson?

Je moet goed kijken naar de bijzondere dagrijverlichting in de neus, dan zie je dat je te maken hebt met een Tucson van na 2024. Je hebt er bijna een studie hogere autospotkunde voor nodig, maar eerlijk gezegd oogde de Tucson al zo bijzonder vóór de facelift dat we de minieme uiterlijke opfrisbeurt snappen. Wel is het nu in de Hyundai-showroom een allegaartje van ontwerpstijlen. Zet je de Tucson naast de huidige Santa Fe dan zie je geen enkele verwantschap. En de Ioniq-modellen zien er ook weer compleet anders uit. De Tucson stamt nog uit de vloeiende lijnentijd, zoals de i20 en de Bayon ook volgens dat stijltje ontworpen zijn.

Maar het dashboard is dus wel compleet nieuw?

Ja, en dat maakt de auto van binnen bijzonder up-to-date. Het nieuwe dashboard bestaat uit een zeer groot scherm, waarbij het instrumentarium voor de bestuurder geïntegreerd is met de rest van het display, zodat je een mooi geheel hebt. Hyundai heeft echter nog voldoende touchknoppen in de middenconsole aangebracht en daarmee vind je snel je ‘weg’ in de bediening. Voor de facelift had de Tucson ook een groot scherm, maar dan alleen centraal en dat zat een beetje vreemd tegen het dashboard geplakt. Nu is het een mooi geheel. Wel zit je erg hoog ten opzichte van het info- en bedieningscentrum. Nu koop je een SUV natuurlijk ook omdat je hoog wilt zitten, maar het valt wel op.

Is er technisch nog iets veranderd?

De plug-in hybride aandrijflijn kreeg een sterkere elektromotor. Die levert nu 72 kW in plaats van 66,9 kW, het systeemvermogen van de 1.6 turbo benzine en de elektromotor komt nu ook door een andere manier van optellen en andere piekmomenten uit op 288 pk. Vóór de wijzigingen had de Tucson plug-in hybride 265 pk volgens de boeken.

Hoe ver komt de plug-in hybride Tucson op een lading stroom?

De fabrikant zegt 65 kilometer, in de korte tijd dat we de vernieuwde Tucson reden haalden we 62 kilometer bij een buitentemperatuur van 14 graden. Dan moet je wel rustig aan doen, bij snelwegkilometers met 130 km/h kom je niet eens in de buurt van de opgegeven elektrische actieradius. Is het veel, die 60 en een beetje? Naar huidige maatstaven niet. Steeds meer plug-in hybrides halen 100 kilometer op een acculading.

Hoe rijdt de Tuscon 1.6 T-GDI PHEV?

Vertrek je met een volledig geladen accupakket, dan merk je dat de 72 kW, dat is gelijk aan 98 pk, net aan is om de Tucson lekker te laten versnellen. Niet te heftig op dat gaspedaal drukken want anders slaat de benzinemotor aan. Rijd je in hybride-modus dan heb je een heerlijk vermogen en ben je meer dan vlot genoeg. We zijn altijd fan van de flippers waarmee je de mate van regeneratie kunt instellen bij elektrische en hybride Hyundai’s. Zet je hem in standje drie dan is de regeneratie fors en kun je de overgang naar het afremmen op de motor om energie te herwinnen flink voelen. Het samenspel tussen elektromotor en benzinemotor verloop vrij soepel via de automaat, als je kickdown doet merk je dat echter wel door het schokje dat door de aandrijflijn gaat.

En hoe stuurt de grote Hyundai?

Het is een N-Line maar dat had je natuurlijk al gezien aan de vele logo’s die daarnaar verwijzen. De Tucson is comfortabel en helt best een beetje om zijn lengte-as, maar als je een bocht inzet heb je via de besturing voldoende feedback en de auto zoekt met zijn neus prima de ingezette koers. Dat N-Line zorgt verder niet voor een toefje dynamiek, het is vooral uitstraling (andere bumpers, andere wielen). Over drempels rijden leert dat de auto prima gedempt is, hij deint niet na.

Dus kan de Tucson nog even mee?

Wie voor een plug-in hybride gaat die echt veel kilometers elektrisch kan afleggen, moet verder shoppen. De concurrentie geeft bovendien volop gas, de plug-in hybride SUV’s van de Volkswagen Group zijn allemaal nieuw en halen dus met gemak die 100 kilometer op een acculading, en ook de nieuwe Toyota RAV4 komt eraan. Die krijgt ook al zo’n enorm accupakket. Bovendien presenteert Mazda binnenkort een verse CX-5 maar die komt niet als plug-in hybride, daarvoor ben je bij Mazda aangewezen op de grotere CX-60 en CX-80 en dan beland je in Santa Fe-territorium. Het antwoord op de vraag boven deze alinea moeten we dus beantwoorden met, ‘nog even dan’ maar de aflossing is in aantocht. Met het nieuwe dashboard daarentegen is niets mis, dat oogt en werkt gewoon prima.