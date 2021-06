Test: Hyundai Santa Fe Hybrid

Dit artikel is verschenen in AutoWeek 16 2021

Ooit was de Hyundai Santa Fe een grote SUV voor relatief weinig geld. Dat veranderde met de komst van een door CO2-uitstoot gestuurd bpm-stelsel. Met de komst van een hybride versie is de Santa Fe weer terug bij af. Met één verschil: veel andere merken hebben nu ook een grote SUV voor relatief weinig geld.

Hyundai timmerde al een tijdlang aan de weg in ons land toen in 2000 de Santa Fe op de markt kwam en de positie van de Koreanen totaal veranderde. Een grote SUV mét V6 voor de prijs van een dik aangeklede D-segmenter? Dat slikte de Nederlandse consument wel, hoewel de techniek en de afwerking nu niet bepaald om over naar huis te schrijven waren. Het rijgedrag was matig, de V6 niet bijzonder krachtig, de viertraps automaat traag en het verbruik was schrikbarend; 1 op 7 was geen uitzondering. Ach, de prijs was een grote, liefdevolle mantel waarmee veel kon worden bedekt. Met de komst van de CO2-gestuurde bpm viel die mantel echter net zo snel weg als de verkoopcijfers van Hyundais grote SUV. Zeker omdat andere merken inmiddels ook wakker waren geworden en één of meerdere SUV’s aan het gamma hadden toegevoegd.

Om orde op zaken te stellen, heeft Hyundai een nieuwe hybride aandrijflijn in de opmerkelijk gestileerde neus van de grondig gefacelifte Santa Fe geschoenlepeld. Goed voor 230 pk en – hopelijk – een iets gunstiger verbruik. Op papier klopt dat in elk geval, waardoor de vanafprijs van de Santa Fe een flink stuk is gedaald. Een 180 pk sterke 1,6-liter viercilinder turbomotor en een elektromotor van 60 pk drijven de voorwielen aan via een zestraps automaat met koppelomvormer. Die aandrijflijn komt het beste tot zijn recht bij een gematigde rijstijl. Dan heeft de elektromotor voldoende kracht om te maskeren dat er een erg kleine verbrandingsmotor in een erg grote auto hangt en in de stad voelt de Santa Fe dan ook een stuk kwieker dan je zou verwachten. Geef echter kickdown op een buitenweg en je hoort de 1.6 zwoegen om er gang in te krijgen. Het gaat, maar zeker niet van harte. Daar staat tegenover dat het verbruik met dik 1 op 13 keurig is voor zo’n grote auto en dat het in- en uitschakelen van de 1.6 bij een rustige rijstijl keurig schokvrij gebeurt.

Veel massa

De Santa Fe mikt op comfort en dat is gezien zijn grote massa ook eigenlijk de enige juiste keuze. Op de snelweg is de Hyundai dankzij zijn soepele onderstel en dikke beglazing helemaal in zijn element als kruisraket. Als er bochten moeten worden genomen, laat het gewicht zich echter net iets te nadrukkelijk gelden, zodat de auto verhoudingsgewijs log aanvoelt. Bij vlagen voel je je meer schipper van de SS Hyundai dan bestuurder. Het onderstel heeft het er vaak voel- en hoorbaar druk mee, zeker als het wegdek ook nog eens wat minder glad is geasfalteerd. Wat dat betreft kan de Santa Fe niet verhullen dat het model niet primair is ontwikkeld voor de Europese markt.

Dat is ook zichtbaar in het interieur. Veel modellen uit de i-lijn van Hyundai kunnen zich inmiddels keurig voegen tussen de modellen van Europese fabrikanten, maar de Santa Fe voelt minder hoogwaardig aan. Het ziet er allemaal goed uit, maar nadere inspectie leert dat veel plastics toch wat goedkoper zijn dan gangbaar in dit deel van de markt en bijvoorbeeld de rijmodusschakelaar voelt niet buitengewoon solide. Daar staat tegenover dat het allemaal wel voorspelbaar en logisch werkt. Een goede zitpositie is snel gevonden en het infotainmentsysteem is even uitgebreid als goed doordacht. Daarvan kunnen veel merken nog wat leren. Daar komt bij dat de Santa Fe heel veel ruimte biedt. Op de tweede zitrij kun je volleyballen en zelfs de derde zitrij is in noodgevallen toereikend voor een volwassene. Je zult hem niet gebruiken om een hoogwaardigheidsbekleder te vervoeren, maar als vervanger voor de uitstervende MPV doet de Hyundai het prima. Dat het dan allemaal niet echt premium oogt, valt door de vingers te zien.

Niet karig

Hyundai geeft vijf jaar garantie op de Santa Fe en de uitrusting van de auto is ook zeker niet karig. Niet alleen is er een derde zitrij aanwezig, maar ook zaken als stoelventilatie, een head-up display, 360-gradencamera en een uitgebreid assortiment veiligheidssystemen. Die vind je niet bij alle concurrenten, die bovendien minder ruimte bieden. Bij Hyundai krijg je daarmee eindelijk weer een lel van een SUV krijgt voor een concurrerende prijs. Inderdaad terug bij af dus. En dat is een prima beginpunt voor de nieuwe Hyundai Santa Fe.