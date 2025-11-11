Tegen alle trends in blijft Hyundai inzetten op waterstof. Ze houden in Seoul zelfs zoveel vertrouwen in de brandstofcel dat we nu kennis kunnen maken met de compleet nieuwe Hyundai Nexo. Die is sneller, zuiniger en komt nog verder dan zijn voorganger. Hoe die nieuwe H2-SUV rijdt ontdekken we in Zuid-Korea.

Wat is de Hyundai Nexo voor auto?

Na zeven jaar presenteert Hyundai een volledig nieuwe generatie van zijn Nexo, de middenklasse SUV met brandstofceltechniek. Hoewel van voor- tot achterbumper nieuw, is de Nexo nagenoeg even groot als zijn voorganger. Het grote nieuws zit vooral in de techniek.

Wat voor techniek heeft deze waterstofauto?

Het begint bij de waterstoftanks. De Nexo heeft er drie. Daarin kan meer waterstof meegenomen worden dan bij zijn voorganger, 6,69 kg in plaats van 6,33 kg. Mooi, maar de meeste aandacht is besteed aan de brandstofcel-stack, die is zowel efficiënter als potenter geworden en levert voortaan netto 94 kW waar dat eerder nog 85 kW was. Die elektriciteit kan hij direct aan de bij 204 pk (150 kW) piekende elektromotor leveren of deels afstaan aan een 2,64-kWh accupakket. Dat is een bescheiden batterij, vergelijkbaar met die van een hybride, je kunt hem ook niet met een kabel opladen. Hij is vooral bedoeld als buffer voor als de motor meer nodig heeft dan de brandstofcel-stack kan leveren en om snel op het gaspedaal te kunnen reageren. Een brandstofcel is immers een chemisch fabriekje dat – al is het minimaal – even tijd nodig heeft om op gang te komen. Doordat het vermogen wat de accu kan leveren is vergroot van 40 kW naar 80 kW merk je in de praktijk niets van enige vertraging van de brandstofcellen.

Hoe gedraagt de brandstofcel-aandrijflijn zich?

De Nexo rijdt net als een inmiddels gewone batterij-elektrische SUV. In de praktijk blijkt 204 pk meer dan genoeg om bovengemiddeld vlot met het verkeer mee te komen; de respons op het gaspedaal is goed. Een stoplichtsprinter is de voorwielaandrijver echter niet, hij is meer bedacht om comfortabel te cruisen. Ook reageert de motor keurig wanneer je het gas loslaat, de mate van remregeneratie regel je met de flippers aan het stuur. Dat kan in vier standen, van nagenoeg weerstandloos uitrollen tot one-pedal-drive, waarmee je elektriciteit terugwint voor het accupakketje. Je merkt pas dat je met een waterstofauto op pad bent wanneer je moet tanken, en niet aan de laadpaal hoeft.

Hoe ver komt de Nexo op waterstof?

Op een volle tank moet je 826 WLTP-kilometers kunnen afleggen, dat is veel meer dan de vorige generatie Nexo die een actieradius heeft van 665 kilometer. Dat verschil komt niet alleen doordat de nieuwe Nexo een grotere tank heeft, maar ook doordat de nieuwe zuiniger is geworden. Hij heeft volgens opgave 0,81 kg waterstof nodig per 100 kilometer waar dat bij de vorige editie 0,95 kg is. De waterstofnippel zit achter een klepje in het linker achterscherm. Aan de andere kant, in het rechter achterscherm, zit ook een klepje. Hierachter gaat een stopcontact schuil, want deze auto is geschikt voor V2L, vehicle to load. Je kunt zonder tussenkomst van adapters gewoon een stekker in de Nexo steken, handig op de camping of bij klussen buitenshuis.

Is er genoeg ruimte in het interieur?

De nieuwe Nexo is een centimeter korter dan zijn voorganger, maar – maatgevend voor de interieurruimte – de afstand tussen voor- en achteras is ongewijzigd. Dat betekent voorin weer meer dan genoeg ruimte, we wensen daar hoogstens iets langere stoelzittingen. Achterpassagiers hebben genoeg beenruimte, ruim vier centimeter meer dan voorheen. Doordat de waterstoftanks deels onder de achterbank zijn weggestopt, zit je lekker hoog; met je benen echt op de bank en je knieën bijna onder 90 graden. Zeker vergeleken met wat we tegenwoordig kennen van EV’s met hun lage zittingen waardoor je knieën een heel scherpe hoek maken is de zitpositie achter in de Nexo een verademing. Keerzijde van de medaille is dat er weinig hoofdruimte overblijft. Gelukkig kan de rugleuning van de achterbank iets achterover waardoor je iets aan hoofdruimte terugwint. Toegegeven, dat laatste gaat wel iets ten koste van de bagageruimte, maar die is groot genoeg: met een inhoud van 510 liter past er 49 liter meer in dan bij Nexo-generatie 1.

Heeft de waterstof-Hyundai een fatsoenlijk onderstel?

Net als de aandrijflijn en het interieur ligt ook bij het onderstel de focus op comfort, waarbij de Nexo even goed mooi stabiel en solide aanvoelt. Bij Hyundai hebben ze hun best gedaan om ongewenste trillingen en vibraties zoveel mogelijk buiten te sluiten en dat is absoluut gelukt. De stuurinrichting voelt een beetje synthetisch, afstandelijk en weinig communicatief, maar het kost geen enkele moeite om de auto de richting uit te laten gaan die jij wilt.

Hoe werken de ADAS-hulpsystemen?

Als je zelf geen zin hebt om te sturen: de assistentiesystemen reageren naar behoren en mooi gekalibreerd. De rijbaanassistent doet keurig zijn werk, ook bij de ondersteuning om van rijstrook te wisselen. Daarnaast houdt de adaptieve cruisecontrol keurig afstand tot onze voorligger. We hebben onze eerste kennismaking met de Nexo in een exemplaar met Zuid-Koreaanse specificaties. Hierdoor hebben we adaptieve cruisecontrol die niet alleen samenwerkt met het navigatiesysteem om af te remmen voor bochten, maar (wanneer je een te hoge snelheid hebt ingesteld) ook keurig afremt voor snelheidscamera’s, om daarna het tempo weer op te voeren naar de ingestelde snelheid. Ook bij trajectcontroles garandeert hij dat je gemiddelde snelheid niet te hoog is. In het multimediascherm geeft hij zelfs keurig aan wat je gemiddelde tempo is op dat traject. Dit willen we thuis ook!

Is er nog meer innovatie?

De Nexo waarmee we onze eerste kennismaking hebben, is voorzien van camera’s in plaats van spiegels. Dat scheelt in de luchtweerstand. Maar we zijn er niet echt stuk van. Hoewel ze voor hun soort dik in orde zijn, zijn we geen liefhebber van dit concept. Het is nog niet zeker of de Nexo’s die naar Nederland komen die camera’s standaard meekrijgen of dat het een optie wordt die je achterwege kunt laten. De prijs is evenmin bekend. Dus of je waar voor je geld krijgt? Dat durven we nog niet te zeggen. We verwachten dat de nieuwe Hyundai Nexo iets duurder is dan zijn voorganger die vanaf € 69.995 in de prijslijst staat. Hiermee is de nieuwe Nexo vergelijkbaar geprijsd als bijvoorbeeld de volledig elektrische Hyundai Ioniq 9. Maar die elektrische SUV is wel een maatje groter dan de Nexo.