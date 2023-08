Is de grotere Kona ook ruimer?

De nieuwe Hyundai Kona deelt zijn basis met de Kia Niro. Vorige jaar al verscheen de nieuwe Niro, nu is het de beurt aan de Kona. De nieuwe Hyundai is in alle richtingen gegroeid, binnen het gat in het Hyundai-gamma tussen de Bayon en de Tucson is hij dichter naar die laatste toe gegroeid: van B-segment cross-over is het nu welhaast een C-segmenter geworden. De royalere buitenmaten vertalen zich direct in een ruimer interieur. Voorin hebben we in alle richtingen genoeg ruimte en ook achterin houden we het prima uit. Als er al iets te klagen valt, dan is dat over de zittinglengte van de voorstoelen, die is vrij bescheiden. Ook de bagageruimte profiteert van de groeispurt, die is met maar liefst 30 procent gegroeid. Onder de laadvloer zien we ruimte voor losse spulletjes en bij de Kona Electric past daar ook een laadkabel in. Al kun je die laatste in de elektrische versie ook kwijt in een praktisch opbergvak onder de motorkap.

Hoe is de bediening van de nieuwe Hyundai Kona?

Het interieur is strak en zakelijk ingericht, met een nette blend van verschillende soorten kunststof. Mede doordat de rijrichtingkeuzeknop aan de stuurkolom zit, ontstaat er een ruimtelijk effect waardoor de auto nog royaler lijkt dan hij al is geworden. Het instrumentarium en infotainmentscherm - beiden 12,3 inch - zitten samen achter één grote glazen plaat. Alle informatie wordt op een heldere manier weergegeven en het multimediasysteem laat zich eenvoudig bedienen, het werkt snel en de menustructuur is er een van het logischere soort. Overigens zijn er nog genoeg fysieke knoppen overgebleven: behalve voor de hoofdfuncties van de diverse menu’s zijn ze er ook voor de bediening van de airco. Dit vraagt nauwelijks aandacht waardoor je je goed op de weg kunt blijven concentreren.

Welke aandrijflijnen zijn er?

Net als de vorige generatie is de nieuwe Kona verkrijgbaar met drie verschillende soorten aandrijftechniek: een 1,0-liter driecilinder (120 pk) in combinatie met een handgeschakelde zesbak, een hybride (141 pk) met een 1,6-liter viercilinder en een zestrapsautomaat en hij is er elektrisch. De Kona Electric komt met twee accuvarianten: een versie met een 48,4 kWh batterij en eentje met een capaciteit van 65,4 kWh. In het eerste geval beschik je over een WLTP-actieradius van 377 km en in het laatste geval zou je 514 km ver moeten kunnen komen. Dit zijn keurige waarden, zeker voor een auto in dit marktsegment. Met de kleine accu piekt de motor bij 156 pk en bij de grote accu beschik je over 218 pk. Het maximum koppel van beide motoren is overigens gelijk en bedraagt 255 Nm.

Hoe rijdt de nieuwe hybride Hyundai?

De hybride aandrijflijn heeft een maximum vermogen van 141 pk. De benzinemotor en de elektromotor werken bijna naadloos met elkaar samen. Je moet af en toe op het goed afleesbare instrumentarium kijken om te zien welke motor op welk moment aan het werk is. De zestraps automaat draagt daar ook zijn steentje aan bij. Overschakelen van de comfortstand naar de sportstand zorgt niet direct voor een wereld van verschil, wel reageert de aandrijflijn een klein beetje feller op het gaspedaal en voelt de besturing iets zwaarder aan. Niet dat de stuurinrichting nu meteen erg communicatief wordt, het blijft afstandelijk. Dit is helemaal in lijn met het comfortabele maar zeker niet te weke onderstel dat gewoon lekker middle of the road is, het daagt niet uit en het stoot ook niemand voor het hoofd. Het gedrag van het de aandrijflijn en het onderstel lopen keurig in de pas bij de groter gegroeide Kona.