Hyundai's performance-afdeling heeft voor het eerst een sportieve afgeleide van een EV ontwikkeld: de Ioniq 5 N. We mochten het nog gecamoufleerde model met 600 pk aan de tand voelen op een bevroren meer in Zweden.

De N staat toch ook voor Nürburgring, hoe zit dat met de Ioniq 5 N?

Klopt helemaal. Daar heeft de Ioniq 5 N al zo’n tienduizend kilometer gereden. Eigenlijk voelen de N-modellen van Hyundai zich meer thuis op de Nürburgring dan in de Zweedse vrieskou. Dat blijft zo, belooft de befaamde ontwikkelingsexpert Albert Biermann, die als adviseur bij de sportievelingen van Hyundais N-divisie betrokken is. Wat dat betreft laten de Koreanen niets aan het toeval over. Vandaag mogen we echter met de volledig elektrische N op pad in Arjeplog, Zweden, op bevroren wegen en meren.

De Hyundai Ioniq 5 N is de neef van de Kia EV6 GT, heeft hij net zoveel vermogen?

Een paar details geeft de fabrikant alvast prijs: de nieuwkomer krijgt vierwielaandrijving en overtreft het vermogen van de Kia EV6 GT, dat op 585 pk ligt. De grotere remschijven op de vooras verwijzen naar het dynamische potentieel. Aan de diameter van 400 millimeter kan menig pizza nog een puntje zuigen. Verder gaan ze bij Hyundai niet te veel in op het sportieve zustermodel. De Kia is vooral een GT, zo stellen ze. De Ioniq 5 N moet zich daarentegen, ondanks zijn gewicht van meer dan twee ton, tevens thuis voelen op een circuit.

Een elektrische auto voor circuitgebruik, wat moet je dan aanpassen?

Om ervoor te zorgen dat de auto daar geen flater slaat, hebben de ingenieurs een aantal maatregelen genomen. Zo wordt de accu gekoeld, zelfs al voor het wegrijden. Als het accupakket bij de start kouder is, kom je er verder mee, zo luidt de theorie. Verder is de accu groter geworden. Niet letterlijk, maar wel in capaciteit. De huidige generatie kan netto maximaal 77,4 kWh stroom herbergen.

Hoe gaat dat met zo veel elektrisch vermogen op het circuit?

De ingenieurs willen ons vooral laten kennismaken met de vele software-features die via het centrale 12,25-inch scherm zijn aan te sturen. Omdat we nog geen foto’s mogen maken van het stuur en het dashboard moeten we het even bij een beschrijving laten. Zo vlakt de ‘N Durance Mode’ de vermogenspieken elektrisch af, voor meer uithoudingsvermogen op het circuit. Ook biedt de recuperatie­functie ondersteuning als je vol in de ankers gaat. Zodoende is 20 minuten Nordschleife geen probleem meer, zo vertelt Biermann trots. En dan is er de functie ‘N Torque Distribution’. Die regelt de vermogensverdeling over de voor- en achteras, van de verhouding 90/10 tot 10/90, afhankelijk van je wensen en je stemming. Tot slot noemen we nog de feature met de welluidende naam ‘N Grin Shift/N Orchestra’. Die simuleert desgewenst versnellingen, waarbij er wordt ‘geschakeld’ door middel van een korte krachtonderbreking. Bij lage toerentallen gaat het vermogen ook daadwerkelijk omlaag.

En zit er nog een beetje ‘kunstmatige’ beleving in de Ioniq 5 N?

Naast deze functies heb je keuze uit drie verschillende kunstmatige motorgeluiden. Een futuristische variant, eentje die aan een verbrandingsmotor doet denken en een derde die ons een mengeling van een PlayStation en een elektronisch orgel voorschotelt. Je kunt alles natuurlijk uitschakelen, de Hyundai gaat er geen steek harder door. Maar geinig is het zonder meer. Als je tegelijkertijd aan beide flippers trekt en ze weer loslaat, kun je zelfs een ‘clutch-kick’ realiseren. Dan laat je virtueel de koppeling slippen, wat vervolgens voor spinnende wielen zorgt.

De Kia EV6 GT kan driften, heeft de Hyundai Ioniq 5 N ook een driftmodus?

Zeker, De Drift-modus is in zoverre interessant dat de Ioniq 5 als eerste N-model niet alleen de voor-, maar tevens de achterwielen aandrijft. Vanzelfsprekend is een bevroren meer de ideale omgeving om daar een beetje mee te spelen. Een rond oppervlak met een diameter van een paar honderd meter, wat wil je nog meer? Daar is het heerlijk spelen met de N. De vierwielaandrijving corrigeert kleine stuurfoutjes met speels gemak. In deze modus gaat het merendeel van het vermogen naar het achterwiel aan de buitenzijde van de bocht. We willen nog geen harde uitspraken doen over het onderstel. Dit is namelijk nog een voorserie-auto en de ondergrond is bijzonder glad.

Voelt de N heel anders aan dan de normale Ioniq 5?

We kunnen concluderen dat de besturing en het rempedaal niet te licht werken en dat de torsiestijfheid van de carrosserie op een aanzienlijk hoger plan lijkt te staan dan bij de reguliere uitvoeringen. Ze hebben bij Hyundai beslist geen half werk geleverd. Het model debuteert in juli tijdens het Goodwood Festival of Speed. De Ioniq 5 N mag dan al ettelijke kilometers op de Nordschleife hebben afgelegd, we kijken ernaar uit om zelf zo’n 20,83 kilometer lang rondje te doen met deze auto. De Ioniq 5 N is een echte pretletter met meer dan genoeg vermogen, waarmee de N-afdeling laat zien dat ze prima uit de voeten kan met elektrische auto’s. Dat belooft veel voor de toekomst.