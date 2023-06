De CH-R is zo groot geworden dat er plaats was voor een nieuw model tussen de SUV en de HR-V in. Wij reden met de ZR-V.

Komt deze Honda onder of boven de HR-V en CR-V?

Geen van beide, hij komt er tussen in. Daar was voorheen wellicht geen ruimte, maar de CR-V is zo gegroeid dat er plek is voor een nieuw model, dat zo mooi kan concurreren met modellen als de Nissan Qashqai en de Toyota Corolla Cross. Deze nieuwe ZR-V betekent Z Runabout Vehicle. Een verwijzing naar generatie Z: zeg maar de twintigers van nu. De reden dat de cross-over wat hipper in de markt is gezet dan de andere auto’s van Honda. Het merk mikt desgevraagd evengoed op mensen tussen de 45 en 55 jaar, waarmee het in ieder geval een reëel beeld heeft van zijn klantenkring.

Hij lijkt niet op andere Honda’s …

Nee dat viel ons ook op. Je kan zeggen iets hipper, maar ook meer doorsnee. Er zit een vleugje Ford en wat vleugjes Koreaans (van de vorige generatie) doorheen. Haal het logo eraf en het is lastig raden welk merk het is. En profil valt op hoe laag hij is. Merkbaar meer cross-over dan SUV met een opvallend kort overhang aan de achterkant. Achter het stuur merk je ook meteen hoe laag je in de auto zit.

De binnenkant oogt wel bekend

De cockpit lijkt bijna een-op-een overgenomen uit de huidige Civic, al heeft de middentunnel een andere opzet. De knoppen voor de versnellingen zitten nu in het midden en het geheel zweeft voor extra aflegplek. Maar multimedia en klimaatcontrole kennen weinig verrassingen voor Civic-rijders. De achterbank biedt opvallend veel beenruimte en, omdat je de aflopende daklijn van de hatchback mist, veel meer hoofdruimte. Daarbij is de zit achterin erg goed, prettig na al die testauto’s met accu’s in de bodem. De kofferbak heeft de inhoud van 380 liter, wat opvallend genoeg een stukje minder is dan de Civic die 410 liter meet. Concurrenten in dit segment zitten allemaal een beetje tot heel veel hoger in volume, dus dit is geen sterk punt van de Honda.

Zit er nog interessante techniek onder de kap?

Zeker, al is het ook hier bekende kost. De cockpit gaf al prijs al dat dit eigenlijk ‘gewoon’ een verhoogde Civic is, dus vinden we hier dezelfde hybride aandrijflijn als in de Civic. En ook hier is het de enige motorisering die je kunt bestellen, al is dat op andere continenten anders. De aandrijflijn kent een bijzondere opzet die niet alleen als serie-, maar ook als parallelhybride werkt. Het systeem bestaat uit een tweeliter viercilinder benzinemotor, die werkt met Atkinson-loop. Hij levert 143 pk 186 Nm. Het maximum vermogen komt altijd van een elektromotor, die 184 pk en 315 Nm levert. Een tweede kleinere elektromotor dient als generator, en wordt aangedreven door de verbrandingsmotor die zo altijd op een zo gunstig mogelijk toerental kan draaien. Je rijdt dus altijd op stroom. Of bijna altijd. Op hoge snelheid, zoals op de snelweg, klapt er een koppeling dicht en helpt de benzinemotor rechtstreeks de wielen aandrijven waardoor een parallel hybridesysteem ontstaat. Niet om voor meer kracht te zorgen maar omdat de benzinemotor hier zeer efficiënt kan werken zonder de accu als tussenstation te gebruiken. Opvallend genoeg lijkt de motor wel mee te doen met acceleratieacties omdat Honda schakelmomenten fingeert. Merkwaardig en nep, maar evengoed klinkt het natuurlijker dan de bekende huil in bijvoorbeeld de Toyota Prius die hoog in de toeren blijft hangen. Bedrogen worden is hier dus fijn. De elektromotor is altijd bij de les en dat geeft hem een prettig rijgedrag. De 184 pk zijn prima voor de ZR-V, mede dankzij het meteen leverbare koppel.

En hoe rijdt de auto?

Uitstekend! Honda weet zaken altijd op zo’n gevoelsmatig simpele manier goed te doen dat je je afvraagt waarom het bij andere fabrikanten soms zo lastig is. De auto rijdt gebalanceerd, biedt net wat meer comfort dan de Civic en levert daarvoor slechts iets aan dynamiek in. De besturing is licht, maar communicatief genoeg en de ZR-V helt nauwelijks over in snelle bochten. Ga je wat pushen dan is er soms wat tractieverlies bij de voorwielen, wellicht door de stevige instelling van de stabilisatoren. Maar de totale rijervaring lijdt er niet zonder. Hij voelt kwalitatief hoogwaardiger dan de concurrenten van Nissan en Toyota, met minder windgeruis en een minder blikkig gevoel. Het multimediasysteem zou wel wat moderner kunnen en imponeert geen moment met zijn langzame kaart en simpele opzet. Zeker Honda, dat het altijd graag tegen premium merken opneemt, verwacht je meer. De veiligheidssystemen zijn gelukkig wel up-to-date met een redelijk functionerende autopilot.

Honda’s waren altijd vrij duur

Dat klopt, en op dit moment weten we nog niet of dat ook geldt voor de ZR-V. De Civic-prijzen lopen minder uit de pas dan vroeger, dus wie weet. We verwachten de Nederlandse prijzen echt ieder moment. De auto is er in drie uitvoeringen: Elegance, Sport en Advance. De Sport-uitvoering is te herkennen aan een iets ander design van de grill en voorbumper, de auto rijdt verder niet anders dan de rest. Verder zijn er nog zaken als een dakspoiler, vrij stoere wielen en treeplanken te bestellen om de auto een wat dikker uiterlijk te geven.

Duidelijk is wel dat de ZR-V technisch opnieuw een Honda is die eigenlijk veel beter is dan je beseft, omdat hij alles zo onopvallend goed doet. Het merk lijkt altijd meer problemen te hebben met het aan de man brengen van hun auto’s dan met het ontwikkelen ervan. Zonde, want de ZR-V bewijst weer dat de Japanners het technische deel bijzonder goed onder de knie hebben.