De Honda E is al weer even op de markt, maar die EV heeft ondanks een gunfactor nooit potten kunnen breken. Met de e:Ny1 probeert Honda het opnieuw en deze auto is meer in lijn met de bekende elektrische knallers. Maar is dat genoeg?

e:Ny1? Is dat een naam of een programeercode?

We hebben door de jaren heen een hoop rare afkortingen en kreten voorbij zien komen, maar met 'e: Ny1' wilde Honda kennelijk Toyota verslaan, dat met bZ4X dacht de vreemdste modelnaam in huis te hebben. Nu dachten we er op de redactie van AutoWeek uit te zijn; het is bij hardop uitspreken natuurlijk Honda e-Anyone of zelfs gewoon Honda Anyone als je de e:N ‘aan elkaar’ zet. Geinig bedacht, toch? Maar nee, dat is dus niet zo. Honda zelf spreekt de vier tekens los uit in het Engels. Fonetisch de 'Honda ie-en-wai-wan' dus. e:N is het platform, de 1 om aan te geven dat dit het eerste elektrische model van een nieuwe generatie is en die Y? Why not … Iets te veel sake gedronken op de marketingafdeling? De uitkomst is in ieder geval een mix tussen een sterk wachtwoord op je computer en de naam van het volgende kind van Elon Musk.

Is de e:Ny1 de eerste elektrische auto van het merk?

Zeker niet, het merk heeft al de compact Honda E. Die oogst veel sympathie met zijn opmerkelijke uiterlijk én interieur, want dat is gedurfd en anders dan anders. Helaas zijn zijn actieradius en laadsnelheid echt nog van een ander tijdperk, terwijl het wel een dure auto is. Met als gevolg dat de E nooit een serieuze speler werd in Nederland, terwijl elektrische auto’s bij ons een aanzienlijke populariteit hebben opgebouwd. Met de e:Ny1 hebben de Japanners een model dat gezien zijn specificaties goed kan meekomen met concurrenten uit de middenklasse. Kort door de bocht is het de elektrische versie van de HR-V en hij concurreert met de Volkswagen ID3, de Renault Megane E-Tech Electric en de Kia e-Niro. Met een accupakket van 69 kWh en een WLTP-bereik van iets meer dan de 400 kilometer gaat hij gelijk op met de genoemde modellen. Ook de Peugeot e-2008 kun je als alternatief beschouwen, al komt de Fransman minder ver op een acculading. De Honda heeft één elektromotor en wel op de vooras, goed voor 204 pk. Laden kan met 3-fasen tot 11 kW en met 78 kW aan de snellader. Die laatste score is matig naast concurrenten als Volkswagen en Renault, al doet Kia het met de Niro niet beter. Honda claimt accuduurzaamheid belangrijker te vinden dan die concurrenten, vandaar de keuze.

Maar de Honda HR-V ken ik al, dus weinig nieuws verder?

Zeker wel, de verschillen zijn legio. Nog los van de dichte neus en de andere achterkant (zonder Honda-logo) heeft hij iets meer overhang voor en achter. De laadopening zit in de neus, wat we vaker zien bij modellen die ook voor ander werelddelen zijn bestemt. Onder meer in de VS parkeert men (soms zelfs verplicht) met de neus naar voren bij winkelcentra en andere plekken, waardoor je dan met de neus naar de paal staat. Goede chauffeurs als wij aan deze kant van de plas menen te zijn, parkeren we hier veelvuldig achteruit, waardoor deze positie dit voor ons niet ideaal is. We zullen het er evenwel mee moeten doen.

In het interieur treffen we een nieuw fors verticaal touchscreen aan, dat bijna alle opties herbergt. Honda heeft het scherm slim in drie delen verdeeld. Wanneer je bijvoorbeeld Apple CarPlay of je navigatie gebruikt, heb je nog steeds alle autofuncties bij de hand én kun je altijd meteen de klimaatcontrole bedienen. Ideaal! Voor je neus zit ook nog een tweede digitaal scherm met cruciale informatie over je snelheid en de staat van de accu. Het is allemaal vrij duidelijk. De zitpositie is matig, vooral omdat het stuur niet ver genoeg naar je toe kan. Hierdoor krijg je al snel een enorm busjesgevoel, en dat is niet echt nodig in een compacte cross-over. De materialen zien er wat meer robuust dan verfijnd uit en dat is in de hele auto het geval, zoals we dat bijvoorbeeld van Subaru kennen. Een prima keuze voor sommigen, maar het past niet bij de premium ambities die Honda nogal eens nastreeft.

Rijdt de e:Ny1 net als de Honda Civic lekker dynamisch?

Nee, het onderstel is niet spannend, maar stiekem wel erg goed. Je merkt het alleen niet meteen omdat de auto vrij comfortabel en braaf is. Maar als we op buitenwegen het tempo opvoeren, wat goed gaat met 204 pk, valt op hoe neutraal en schouderophalend de Honda reageert. Hij ligt echt strak op de weg en heeft nauwelijks onderstuur, terwijl hij comfortabel blijft zonder last te hebben van zijn toch wel forse gewicht van 1.750 kilo. Dit is niet iedere elektrische auto gegeven in dit segment, want de een is te week, en de ander al snel te stug. Honda doet dit precies goed. Zoals wel vaker heeft Honda het technische deel bijzonder goed onder de knie.

Klinkt best goed allemaal!

Helaas is zoals wel vaker bij Honda de prijs een dingetje. De e:Ny1 kost minimaal €47.600 en dat is aanmerkelijk duurder dan de genoemde concurrenten. Zelfs een Tesla Model Y zit als instapper op dit niveau. Dan moet je als autofabrikant die hogere prijs rechtvaardigen met meer dan alleen een goed onderstel. Honda prijst zichzelf niet voor het eerst ietwat ongelukkig uit de markt. Honda claimt evenwel dat het model er op alle vlakken beter voor staat dan veel concurrenten, bij voorbeeld op het gebied van accudegradatie en bouwkwaliteit. Helaas is die claim bij een eerste rijtest lastig mee te nemen in onze beoordeling, al is Honda’s reputatie op dit vlak vrij goed. De klant kan die belofte uiteraard wel meenemen in zijn overwegingen.