Hoewel de merknaam synoniem staat voor ‘het begin’, waren wij in Nederland niet van de partij toen Genesis als separaat merk begon. Sterker nog, het heeft best een poos geduurd voordat we aan de beurt waren. Nu is het eindelijk zover. Het begin, als het nog zo mag heten, is gelukkig goed.

Genesis, wat is dat ook alweer?

Zo’n achttien jaar geleden begon Genesis nog gewoon als een model van Hyundai. Een sedan waarmee de Zuid-Koreanen voor het eerst in een wat hogere klasse hun geluk beproefden. Hij ging aan de Nederlandse neuzen voorbij, maar dankzij de Hyundai Genesis Coupé werd Genesis uiteindelijk toch een bekende naam in ons land. Bekend is in dit geval een relatief begrip, want er verlieten in ons land niet meer dan enkele tientallen exemplaren nieuw de showroom. Die tijd ligt ver achter ons; alweer twaalf jaar geleden werd er hier voor het laatst een nieuwe Hyundai Genesis op naam gezet. In de tussentijd is er veel gebeurd met die naam. In 2015 verscheen in Zuid-Korea met de Genesis EQ900 een heuse concurrent voor onder meer de Mercedes-Benz S-klasse en de Audi A8. Daarmee was de geboorte van Genesis als eigen merk binnen de Hyundai Motor Group een feit. Deze auto ging uiteindelijk de internationale markten op als Genesis G90 en kreeg in de vorm van de Hyundai Genesis-opvolger G80 al snel een wat bescheidener broer. Hierna ging het hard, want in 2017 sloot de nog weer een segment lager staande G70 aan. In 2020 kreeg die een SUV-broer die GV70 heette en een stap hoger verscheen rond dezelfde tijd de GV80.

Welke modellen levert Genesis in Nederland?

Met de komst van de puur elektrische Genesis GV60 begon de interesse in ons land duidelijk te groeien. Inmiddels zijn ook de GV70, GV80 en G80 aan elektrische aandrijving geholpen en nu is het moment eindelijk daar: Genesis slaat zijn vleugels uit naar Nederland. Dat doet het slechts met zijn elektrische modellen, al is de elektrische GV80 vooralsnog niet van de partij. Wij heten de GV60, Electrified GV70 en Electrified G80 welkom. Aan ons de eer om tijdens de merklancering in het zuiden van het land alvast de Genesis GV60 een klein rondje mee te nemen. We rijden meteen met het voor de Nederlandse markt interessantste model.

Lijkt de GV60 op Hyundais en Kia's?

De Genesis GV60 gaat zoals gezegd al een poosje mee en dus is het geen grote verrassing meer wat we ervan kunnen verwachten. Als je de Hyundai Ioniq 5 enigszins kent, gaat er nog meer van die verrassing verloren. Daarmee deelt de GV60 zijn basis en als je instapt is het niet te missen dat het een familielid is. We zien hier en daar wat vergelijkbare knoppen en de algehele opzet van het interieur komt ons bekend voor. Wat wel terstond een andere indruk maakt, is hoe het allemaal aanvoelt. Genesis bindt immers de strijd aan met merken als Audi en BMW en daarbij hoort vanzelfsprekend een wat meer luxueuze benadering. Dat begint al als je de auto start, want dan draait een soort kristallen bal in de middentunnel om en komt er een draaiknop voor de rijrichting tevoorschijn. Dat ziet er leuk uit en per definitie kunnen we vaststellen dat Genesis veel werk heeft gemaakt van de luxe beleving. Er zijn mooie materialen gebruikt, tot aan de lagere delen van de portieren aan toe. Het voelt bovendien allemaal solide aan. Je vindt probleemloos een fijne zitpositie en het vlezige stuurwiel ligt prettig in de handen. Je kijkt uit op een paneel met daarin een scherm met een omvang van maar liefst 27 inch. In tegenstelling tot de vergelijkbare opzet bij Hyundai en Kia, betreft het hier echt een scherm in plaats van een verzameling schermen naast elkaar. Voor meer verwennerij is er een geluidsysteem van Bang & Olufsen, evenals een head-up display met augmented reality. Elektrische snufjes genoeg, maar we zijn dolblij dat de digitale zijspiegels waarmee de GV60 werd geïntroduceerd er niet bij zijn.

Hoe rijdt de Genesis GV60?

Het staat als een paal boven water dat deze auto erg plezierig rijdt. Net als vier jaar geleden met de GV60 valt op dat hij voor zijn gewicht van ruim twee ton redelijk dynamisch aanvoelt, met voldoende stuurgevoel en zeker meer dan genoeg vermogen. Wij rijden met de voorlopige topversie: de 490 pk en 700 Nm sterke Sport Plus met vierwielaandrijving. De sprint vanuit stilstand naar 100 km/h is daarmee in 4 seconden gepiept. De GV60 Sport levert 318 pk terwijl de instapper achterwielaangedreven is, met een vermogen van 229 pk. We vermoeden dat je daarmee niet snel iets tekortkomt. Het ‘virtueel schakelen’ dat we van de Hyundai Ioniq 5N kennen, is ook hier van de partij en biedt naar wens nog wat extra beleving, al is dat vooral een gimmick. Wil je het juist rustig aan doen, dan kan dat prima. Het is opvallend stil in de GV60 en het onderstel is heerlijk comfortabel, zonder het weke randje dat we bij EV’s weleens voelen. Hooguit de rijhulpsystemen en waarschuwingspiepjes gooien wat roet in het eten, want die zijn net als bij actuele modellen van Hyundai irritant aanwezig. Achterin is het prima vertoeven: onze fotograaf van 1,90 meter heeft er de hele rit als een directeur gezeten en had ondanks de vrij schuin aflopende daklijn voldoende hoofdruimte. Met 432 liter is de bagageruimte helaas enigszins een tegenvaller. Daar staat tegenover dat de GV60 maximaal 1.600 kilo mag trekken, dus dan kun je in elk geval met een aanhanger nog wat extra spullen meenemen. Opladen gaat aan de laadpaal met maximaal 350 kW en met een volle accu (84 kWh) realiseert de GV60 als RWD een actieradius van 561 km volgens de WLTP-cyclus.

Wat kost de Genesis GV60?

De prijzen beginnen bij €49.990. Dan heb je dus 229 pk vermogen en achterwielaandrijving en het maximale, dus 561 km, rijbereik. De door ons gereden vierwielaangedreven topversie is er vanaf €72.700 en die schopt het tot 501 km. Alle prijzen van de Genesis GV60 vind je hier.