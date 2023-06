‘Genesis’ betekent ‘oorsprong’, ‘begin’ of, zoals in het gelijknamige Bijbelboek, ‘in het begin’. In het geval van het automerk Genesis laat dat begin voor Nederland nog even op zich wachten, maar wij proeven vast voor met een test van misschien wel de interessantste Genesis: de elektrische G80.

Genesis, Genesis … er was toch ooit een Hyundai Genesis?

Zeker. Acht jaar geleden kondigde Hyundai aan dat ‘Genesis’ verder zou gaan als losstaand luxemerk. De naam werd daarvoor al gebruikt voor grote, luxe producten, maar dan als typenaam op de Hyundai Genesis en Hyundai Genesis Coupé. Die laatste is kortstondig in Nederland geleverd en de Hyundai Genesis sedan was in 2014 op speciale bestelling leverbaar, maar allebei zijn het echte zeldzaamheden. Sinds 2015 is Genesis een merk en is het voor Hyundai wat Lexus voor Toyota, DS voor Citroën en Audi voor Volkswagen is.

Een merk dat ongetwijfeld alleen naar Azië en de VS komt?

Dat valt mee. Op dit moment is Genesis in Nederland nog niet actief, maar Genesis is sinds vorig jaar wel present in het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Duitsland. Opvallende keuzes, aangezien het compacte en overzichtelijke Nederland door veel andere nieuwe merken wel als Europese introductiemarkt gebruiken.

Waarom in dit geval dan niet?

Anders dan nieuwkomers als BYD en Lynk & Co, levert Genesis nog gewoon louter door een verbrandingsmotor aangedreven auto’s. Althans, in de genoemde landen. In Nederland zal dat hoogstwaarschijnlijk anders zijn, fluistert de Duitse PR-man ons in. Hier komen naar alle waarschijnlijkheid alleen volledig elektrische modellen op de markt.

Maar wanneer dan?

Een officieel tijdpad is er nog niet, maar op dezelfde fluistertoon komt het jaar 2024 wel voorbij.

Genoeg achtergrond. Wat is zo’n G80 voor auto?

Een grote sedan in het segment van de BMW 5-serie en Mercedes-Benz E-klasse, al kunnen we het in dit geval wellicht beter over de i5 en EQE hebben. Naast benzineversies is de G80 er ook als volledig elektrische Genesis Electrified G80, de auto waarom het vandaag gaat. De G80 is vrijwel exact vijf meter lang en daarmee nipt langer dan zijn concurrenten. In vergelijking met de genoemde Duitsers ziet de Koreaanse sedan er minder ‘dik’ uit, maar ook eleganter. Zijn ietwat gebogen, naar achteren toe aflopende schouderlijn en ‘hangende’ kont geven hem wat Brits. De lange neus en ver naar voren geplaatste vooras maken duidelijk dat het hier in principe om een achterwielaandrijver gaat, en dat is inderdaad het geval. De G80 staat net als de GV70, GV80 en G90 op een uniek, speciaal voor deze modellen ontwikkeld platform. Dat wordt dus niet gedeeld met bestaande modellen van Hyundai en Kia en laat daarmee mooi zien hoe serieus Hyundai dat hele premiumgebeuren neemt.

Blijft dat premiumgevoel vanbinnen intact?

Gelukkig wel. De G80 heeft niet zomaar een Hyundai-dashboard met wat extra leer, maar trakteert zijn inzittenden op een geheel eigen, veel hoogwaardiger binnenste met een uniek design. De kwaliteitsbeleving in de G80 is dik voor elkaar. Dat zit niet alleen in de mooie materialen en fraaie afwerking, maar ook in ogenschijnlijk onbelangrijke zaken als het subtiele, zachte klikje van de richtingaanwijzer en de zware aanslag van knoppen en schakelaars. Die zijn in de meeste gevallen speciaal voor Genesis ontwikkeld, en dat is bij sommige merken (DS, we kijken naar jou) toch anders. Zelfs het infotainmentsysteem is grotendeels uniek voor Genesis. Aan de gebruikte lettertypes en bepaalde functies is de familieband met Hyundai wel te zien, maar het ziet er allemaal wat rustiger en kent een indeling met meer naast elkaar geplaatste tegels. Dat is een bewuste keuze, want behalve door aanraking van het scherm kun je dit systeem eveneens met een draaiknop bedienen. Het gevoel dat Genesis niet op een euro meer of minder kijkt, wordt versterkt door de vormgeving van het stuurwiel. Dat is bij elk Genesis-model anders en derhalve uniek, terwijl vrijwel ander merk ervoor kiest om één of twee stuurwiel-designs voor de gehele line-up te gebruiken.

En stuurt dat echt fijn?

Rijden in de elektrische G80 is vooral een erg rustgevende ervaring. De auto is werkelijk doodstil vanbinnen. Dat lijkt misschien vanzelfsprekend met zo’n elektrische aandrijflijn, maar is tevens de verdienste van de dikke laag isolatie die windgeruis en bandengeluid buiten moet houden. De besturing is prettig afgewogen en de auto heel stabiel, zelfs op hoge autobahnsnelheden. ‘200’ voelt hier daadwerkelijk als de helft, zowel door die stilte als door de imposante rechtuitstabiliteit. Hij haalt trouwens 225 km/h, niet mals voor een EV.

Nu het daar toch over gaat: wat voor aandrijflijn zit er in de Electrified G80?

Voor- en achteras worden elk bediend door een elektromotor met 185 pk en 350 Nm, een verdeling die we zelden zo eerlijk zien. In totaal is er daarmee altijd meer dan voldoende vermogen voorhanden, al is het in deze comfortabele limousine vooral de souplesse die goed in het plaatje past. Een accupakket van dik 87 kWh zorgt voor een zeer bruikbare actieradius van 520 km, maar heeft zo zijn nadelen.

Een accu met nadelen?

Jazeker. In de eerste plaats dat gewicht. De elektrische G80 weegt 2325 kg en is daarmee flink zwaarder dan een exemplaar op benzine. Luchtvering heeft de G80 niet en is het bijna onvermijdelijk dat de auto soms wat stoterig is op kort oneffenheden, al wordt het nooit echt oncomfortabel. De accu kost eveneens flink ruimte in het interieur. De vloer van de Electrified G80 ligt hoger, zodat ook de stoel hoger staat. De zitpositie is daardoor zowel voor- als achterin niet optimaal. Jammer, want verder is de achterbank van zo’n G80 een uiterst prettige plek. De bagageruimte is alles behalve imposant. Een benzine-G80 is met 424 liter al geen winnaar op dat vlak, maar de elektrische versie moet het doen met 354 liter. Minder dan een i30 hatchback, om maar eens wat te noemen.

Verder nog wat te klagen?

Nu we toch bezig zijn: de laadpoort zit in de neus en dat is zeker met een lange auto in de praktijk vaak onhandig.

Oké, maar belangrijker is het laden zelf.

Dat gaat gelukkig lekker snel. De elektrische G80 leent het 800 Volt-laadsysteem van de Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 en Genesis’ eigen GV60 en haalt daarmee aan de snellader maximaal 240 kW. Ook heeft hij de Vehicle-to-Load-functionaliteiten van de genoemde modellen, zodat je de auto kunt gebruiken om andere apparaten van stroom te voorzien.

Best een goed ding dus, zo’n Genesis G80. Dichten jullie Genesis kansen toe in Nederland?

Als Genesis met het huidige elektrische aanbod naar Nederland zou komen, dan bestaat het gamma uit drie modellen. Naast de gereden G80 zijn dat de Genesis GV60, die zijn platform deelt met de Hyundai Ioniq 5, en de Electrified GV70, een SUV van (i)X3-formaat. De elektrische G80 heeft op dit moment maar een handjevol echte concurrenten. De Tesla Model S is daar één van, maar nog directer vinden we de Mercedes-Benz EQE op zijn pad. BMW heeft de i5 net aangekondigd, Audi’s elektrische A6 laat nog even op zich wachten. Genesis is er snel bij en toont met de elektrische G80 aan dat het zich er niet makkelijk vanaf maakt. De auto zit goed in elkaar, ziet er vanbinnen en vanbuiten daadwerkelijk ‘premium’ uit en heeft de techniek in huis om de hoge verwachtingen in te lossen. Tegelijkertijd moeten we realistisch zijn over de kansen in Europa. Toyota’s Lexus bewijst immers al decennia dat Europese kopers zich maar moeizaam tot wat anders dan een BMW, Mercedes of Audi laten verleiden, hoe goed het product ook is. Hyundai heeft echter vaker laten zien dat het goed naar de wensen van de klant kan luisteren. Dat blijkt nu al uit de G80 en is een houding die Genesis best weleens verder zou kunnen helpen.