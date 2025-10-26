Welke rol speelt de Alfa Romeo Tonale binnen het merk?

Bij Alfa Romeo is het de laatste tijd een stuk drukker dan het in jaren geweest is. Vorig jaar maakten we kennis met de fonkelnieuwe Junior en achter de schermen wordt er hard gewerkt aan opvolgers voor de Stelvio en Giulia. Dat worden geheel nieuwe modellen, op een basis die zowel geschikt is voor volledig elektrische aandrijving als brandstofmotoren. Onder bewind van Stellantis ligt de moderne techniek voor het oprapen, zo kun je haast wel stellen. Ondertussen is er echter ook nog een FCA-erfenis die de kar qua verkopen grotendeels moet trekken: de Tonale. Die zijn de Italianen zeer zeker niet vergeten. Zo werd eerder dit jaar al een subtiele modeljaarupdate over de SUV uitgestrooid. Nu is het tijd voor een uitgebreidere opfrisser, die je ook werkelijk aan de auto af kunt zien.

Wat is er veranderd aan het uiterlijk van de Alfa Romeo Tonale?

De wijzigingen zijn subtiel van aard en beperken zich vrijwel geheel tot de voorzijde van de auto. Daar zien we een nieuwe grille, nu met lamellen erin én de Scudetto loopt een stukje minder verder door naar beneden. Aan weerskanten van de grille lopen nu bredere zwarte roosters richting de koplampen. Ook zijn er enkele openingen bij gekomen naast de grille. De bumper is bovendien anders ingevuld, met grotere luchtinlaten op de hoeken. Die zitten overigens potdicht. De misschien nog wel meest bijzondere verandering is dat de kentekenplaat voortaan zijn plek heeft centraal onderaan het front. De voor Alfa’s zo kenmerkende asymmetrisch geplaatste kentekenplaat moet verhuizen vanwege EU-regels op het gebied van voetgangersveiligheid.

Een niet direct opvallende maar zeer relevante verandering is verder dat de Tonale voortaan een grotere spoorbreedte heeft. In het persbericht zweeg men in alle talen over een precieze maat, maar in Italië horen we dat er een centimeter bij is gekomen. Niet veel, maar wel net genoeg om de Tonale optisch wat meer in balans te brengen op dit vlak. Eerder was er nog wel eens de kritiek dat hij wat ‘iel’ op zijn pootjes stond. In het interieur lijkt weinig te veranderen op wat nieuwe kleurencombinaties en Alcantara-bekleding na. Toch is er meer. Zo is er sinds de modeljaarupdate bijvoorbeeld een draaiknop voor de automaat. We ontdekken alleen wel dat die beide kanten op tot in lengte van dagen door te draaien is. Dat maakt het een stukje lastiger om ‘m op de tast te bedienen, omdat je niet voelt wanneer je uiterst links (in R) of uiterst rechts (in D) zit. Alfa Romeo heeft bovendien het instrumentarium wat aangescherpt en je bedient nu met het scrollwieltje rechts op het stuur het volume. Opnieuw: subtiel, maar wel verbeteringen. Bovendien blijft de zitpositie in de Tonale erg goed en kun je het allemaal goed naar je zin instellen.

Zijn er grote technische wijzigingen?

Op technisch vlak is Alfa Romeo uiterst behoudend te werk gegaan. Dit is, zo zeggen ze, een auto die je niet verleidt met moderne snufjes zoals een AI-spraakassistent, maar met zijn lijnenspel en rijgedrag. Oké, maar op sommige vlakken was een technische sprong welkom geweest. Vooralsnog krijgen we hier in Nederland enkel de plug-in hybride en die heeft nog altijd een elektrisch rijbereik van ruim 60 km, is bij te laden met 7,4 kW en mag tot 1.250 kilo trekken. Dat zijn geen waarden waar de concurrentie van wakker ligt. Het vermogen is ook nog wat achteruit gegaan, van 280 pk naar 270 pk systeemvermogen, omdat de 1.3 bijgeschaafd is om aan de Euro6e Bis-uitstootnorm te voldoen. Dat mindere vermogen merk je echter niet, dus dat is positief. Bovendien is het samenspel tussen de viercilinder en de op de achterwielen aangesloten elektromotor harmonieuzer dan voorheen. We hadden wat kritiek op de af en toe merkbaar inschakelende brandstofmotor, maar nu gaat het een slagje subtieler.

Kan de Tonale verder overtuigen met zijn rijgedrag?

Ja en nee. Je kunt er nog altijd wel loeihard mee een bocht door en je moet van goeden huize komen om ‘m uit zijn koers te duwen. Dat is onder meer te danken aan een verbeterde verdeling van het vermogen tussen de voor en achterwielen. Als je de bocht uit accelereert, doet de elektromotor achteraan het werk, waardoor het in wezen een achterwielaandrijver wordt. Dat is lekker. Ook is de automaat voldoende bij de les, zijn de remmen lekker bijterig en met de DNA-knop kun je het onderstel nog wat naar je smaak afregelen. Heel comfortabel wordt het met dat laatste alleen nooit, want in elke modus geeft de Tonale aardig wat van de hobbels in de weg door. In ‘Dynamic’ kun je overigens nog wel voor een zachte en harde demperafstelling gaan en ook dan zouden wij voor de zachte gaan. Zo hard als hij anders is, is niet per se nodig. Het stugge veergedrag past wel bij een sportief rijdende auto, alleen geeft het stuurwiel nog altijd juist niet het gevoel dat je een auto rijdt die voor bochten gemaakt is. Het ontbreekt aan heldere communicatie tussen de voorwielen en het stuurwiel en dat is jammer, want in potentie is de Tonale oprecht een heel leuke auto om te rijden. Jammer dat dit puntje bij de facelift niet (of te weinig) is aangepakt.

Wat moet de Alfa Romeo Tonale kosten?

Waarschijnlijk moet de Alfa Romeo Tonale het vooral hebben van een scherpere prijs om wat populairder te worden. Precieze prijzen hebben we op dit moment nog niet, maar Alfa Romeo belooft dat hij wat scherper in de markt komt te staan. De Ti, straks het middelste uitrustingsniveau, komt waarschijnlijk onder de €50.000 uit, de topuitvoering Veloce lijkt onder de €55.000 te blijven. Het begint straks bij een naamloze instapper die waarschijnlijk ruwweg tussen de €45.000 en €47.000 kost.