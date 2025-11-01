De Ford Mustang GTD is vanaf nu de alfa-Mustang. Zelfs de ‘Boss’ en de ‘Dark Horse’ zijn slechts makke pony’s in vergelijking met dit apparaat. Als GTD is de Mustang een volwaardige tracktool voor op de openbare weg en het is tevens de extreemste Ford aller tijden.

Wat is de Ford Mustang GTD precies: een straatauto of een racewagen?

Volgens Ford-baas Jim Farley is de GTD "geen opgewaardeerde straatauto, maar een getemde racewagen". Dit is geen marketingpraat. De GTD is een directe afgeleide van de GT3-racewagen. De auto wordt gebouwd door de Canadese specialist Multimatic, die de standaard carrosserie volledig stript en opnieuw opbouwt met koolstofvezel panelen. De aerodynamica is extreem: van de 'neusgaten' in de motorkap en de enorme sleuven in de spatborden tot de gigantische, actieve achterspoiler die zo als vleugel van AirForce One zou kunnen dienen. Dit alles is ontworpen om de auto aan het asfalt te plakken en concurrenten als de Porsche 911 GT3 RS het leven zuur te maken.

Wat maakt deze auto de sterkste Mustang ooit?

Het kloppende hart van de Mustang GTD is een 5,2-liter V8 met een supercharger. Dit blok, aangescherpt vanuit het raceprogramma van Ford, levert een vermogen van 826 pk en een koppel van meer dan 900 Nm. Hiermee is de GTD officieel de sterkste en snelste Mustang voor de openbare weg die Ford ooit heeft gebouwd. Het vermogen wordt via een koolstofvezel aandrijfas naar de achterkant geleid. Daar bevindt zich, voor een perfecte gewichtsbalans een achttraps transmissie met dubbele koppeling. Deze transaxle opstelling vult wel de halve kofferbak, de andere helft wordt in beslag genomen door het koelsysteem.

Hoe vertalen de specificaties zich naar de rijervaring?

De prestaties zijn adembenemend. De Ford Mustang GTD heeft een topsnelheid van 325 km/h en de sprint van 0 naar 100 km/h duurt amper meer dan 3 seconden. Op de Autobahn voelt de auto bij 250 km/h verrassend beheersbaar en bijna relaxed aan. De ware aard komt boven op provinciale wegen, zeker in de Race-modus. In deze stand, die alleen stilstaand te activeren is, zakt de auto 4 centimeter dankzij het hydraulisch geregelde Multimatic-onderstel. De GTD verandert dan in een roofdier dat het asfalt verslindt en hij kleeft aan de weg.

Vergeleken met Europese sportwagens is de GTD meer een sloophamer dan een precisie-instrument, maar hij biedt bakken karakter en een enorme grip. Hij bewees zijn kunnen op de Nürburgring-Nordschleife met een rondetijd van onder de 7 minuten.

Is het interieur van de Ford Mustang GTD op hetzelfde niveau als de prestaties?

Hier laat de Mustang GTD flinke steken vallen. Het interieur is, gezien de prijs, teleurstellend en liefdeloos afgewerkt. Er is veel kunststof in carbonlook en de schakelaars voelen simpel aan. Dit past niet bij een auto in dit segment. Als compensatie heeft Ford wel de achterbank verwijderd, wat ruimte biedt voor een kleine tas. Een uniek detail is een doorzichtige afdekking die zicht biedt op het geanodiseerde, hydraulische onderstel achterin. Tegen een nog onbekende meerprijs zijn er wel upgrades beschikbaar, zoals schakelpaddles en een pookknop van titanium, afkomstig van oude F-22 straaljagers.

Wat is de prijs en beschikbaarheid van de Ford Mustang GTD in Nederland?

De Ford Mustang GTD is extreem exclusief en zeer kostbaar. In Nederland kost de auto bijna €480.000. De productie is zeer beperkt: Ford bouwt nog geen duizend auto's per jaar. Hiervan komt slechts een kwart naar Europa, waarvan het merendeel bestemd is voor de Duitse markt. Om speculatie en 'flipping' tegen te gaan, heeft Ford een clausule opgenomen: eigenaren mogen hun Mustang GTD gedurende de eerste twee jaar niet doorverkopen.