Wat merk je van het Track Pack?

Al mijn instincten schreeuwen dat ik nog even geduld moet hebben. Ik ben zojuist met tegen de 80 km/h een ‘medium’ doordraaier in gestuurd en hoe snel de neus ook is geroteerd, het ­moment om de 280 pk’s weer op de voorwielen los te laten is voor mijn gevoel nog niet daar. Dan zou de auto normaliter té snel weer de buitenkant van de bocht ­opzoeken. Ik zit echter in een Ford Focus ST met een extra aangescherpt onderstel; nieuwsgierig als ik ben naar de grenzen ­ervan, dwing ik mijn rechtervoet naar ­be­neden. In plaats van dat de Focus tractie verliest, zoals mijn instinct me ingeeft, laat het elektronisch aangestuurde sperdifferentieel (dat met hydraulische koppelingen werkt en niet met remingrepen) de voor­banden nóg gretiger in het asfalt klauwen dan bij de reguliere ST. Zelfs met inge­draaide wielen blijft de gifgroene Ford als op rails de ingezette koers volgen – een teken dat ik dus nog niet tegen de limiet aan zit, hoe hard het ook gaat.

Is de motor van de Ford Focus ST ook aangepakt?

Wanneer ik vervolgens bij het uitgaan van de bocht het stuur ‘open’ en daarmee de voorbanden ontlast, voel ik dat de elektronica de handen ervan aftrekt en word ik als een kanonskogel de hoek uitgeschoten. In no time beweegt de ­digitale naald van de toerenteller richting de maximale 6.500 tpm en schiet de snelheid naar dik boven de 100 km/h. Snel en trefzeker is de handbak in het volgende verzet te rammen. Gelukkig maar, als het te lang zou duren of als het toerental te ver terugvalt, heeft de turboviercilinder de neiging even in te zakken en kom je in een turbogat. In zijn ideale werkgebied, vanaf een slordige 3.000 tpm, blijft de 2,3-liter er echter vrolijk aan sleuren.Het overheerlijke motorgevoel en het bij­behorende gebrul plus uitlaatgeknal (in de sportstand soms zelfs een tikkeltje té overheersend) zijn bekend. Het Track Pack ­behelst immers geen veranderingen aan de aandrijflijn. Wel laat het surplus aan grip en scherpte dat het pakket biedt, de motor extra ‘shinen’.

Hoe komt de Ford Focus ST Track Pack dan zo hardcore?

Het recept? Een verstelbare schroefset van KW Automotive met tot 50 procent stijvere veren en een 10 millimeter lagere ­wagenhoogte. Naar wens is de auto met het bijgeleverde gereedschapssetje en enige sleutelvaardigheid nog eens een centimeter dichter naar het asfalt te brengen. Daarnaast zijn de elektronisch aangestuurde, variabele dempers vervangen door robuustere, van de racerij afgeleide exemplaren waarvan de ingaande (bump) en uitgaande slag (rebound) slag handmatig verstelbaar zijn.

Wat heb je aan handmatig verstelbare dempers?

Ook hiervoor is meer tijd nodig dan voor een gemiddelde Formule 1-pitstop. Aan de voorkant moet je onder de motorkap de plastic afdekking boven de veerpoot­koepels verwijderen om bij de 16-voudige reboundverstelling te kunnen, en die zit met tal van lastige klemmetjes bevestigd. Achter moet je het plastic van de wielkasten losmaken. We zouden zeggen, laat al die bekleding thuis als je naar een track day gaat, want het is natuurlijk leuk om een beetje te experimenteren met die dempers. In het handboek staan adviesinstellingen voor normaal gebruik, heuvelachtige ­binnenwegen, reguliere, strak geasfalteerde circuits en de Nordschleife van de Nürburgring. Met wat ‘clicks’ meer of minder kun je het onderstel vervolgens naar eigen smaak finetunen. Meer demping op de ­rebound zorgt bijvoorbeeld voor betere controle van de koetsbewegingen, maar verhoogt wel het risico van gripverlies. De bumpverstelling (12-voudig) zit aan de onderkant van de dempers en is daarmee iets makkelijker te bereiken. Met een ­hardere bump vergroot je de stuurprecisie, maar het maakt de auto potentieel wel nerveuzer. Ook kun je de dynamische balans beïnvloeden. Maak je bijvoorbeeld alleen de achterste dempers harder, dan wordt de kont een fractie ‘losser’. Dat laatste bereik je tevens door de wagenhoogte aan louter de voorzijde te verlagen en daarmee meer druk op de voorwielen te houden.

Is de Track Pack in alles scherper dan de normale Ford Focus ST?

We rijden de opper-Focus in basis-setup op de slingerende, heuvelachtige wegen van de Auvergne. Nog meer dan de genoemde tractie valt op hoe ontzettend nauwkeurig de auto de bocht ín is te mikken. Dat kan in de gewone ST ook, maar het Track Pack gooit er een flinke portie scherpte bovenop. De gripopbouw is prachtig progressief en de stuurrespons ongekend ­lineair - je voelt haast per millimeter input hoe de neus reageert. Waarbij de achterkant keurig volgt en slechts zelden de neiging heeft om de voorkant op onderstuur te drukken. Met minimale polsbewegingen is de ST daardoor op hoog tempo van hoek naar hoek te dirigeren en word je opgezweept om de snelheid steeds verder op te voeren.

Hoe doet de Track Pack het op slecht wegdek?

Blijf daarbij overigens goed bij de les, het onderstel is dusdanig hard dat je op slecht asfalt je kiezen beter een stukje van elkaar houdt als je vullingen je lief zijn. Het blijft gelukkig alleen bij gebonk en gestuiter, want het absorptievermogen van de dempers is nog net voldoende om alle vier de voeten op de vloer te houden. ­Akkoord, af en toe tilt de ST bij het insturen van krappe hairpins het binnenste achterwiel op, dat is echter slechts illustratief voor de hoeveelheid grip aan de voorzijde plus de stevig gedempte rebound. Oppassen is het op slecht wegdek eveneens voor de toegenomen hoeveelheid torque steer, waardoor de voorwielen soms heftig reageren op hobbels en oneffenheden.

Wat kost het Track Pack?

Maar goed, los daarvan verlang je dankzij het Track Pack niet meer naar de RS die niet komt; heftiger dan dit hoeft het wat ons betreft niet, misschien dat gezien de toegenomen kleefkracht alleen een paar extra pk’s welkom zouden zijn. Maar ook zonder dat staat de Ford Focus ST Track Pack samen met de Honda Civic Type R op eenzame hoogte in het uitstervende, voorwiel-aangedreven hot hatch-segment. Dat heeft wel een prijs: het Track Pack wordt af fabriek geleverd voor €3.575.