We zijn weer een nieuw automerk rijker: Firefly. Het valt onder Nio en met deze elektrische auto in het B-segment komt hij in het vaarwater van onder meer Smart, Mini, de Renault 5 en de toekomstige VW ID2. Maar de Firefly wil meer dan alleen maar hip en onderscheidend zijn. Hij moet het beste jongetje van de klas worden. Als de rijeigenschappen net zo overtuigend zijn als de specificaties, dan heeft de concurrentie echt iets te vrezen.

Inderdaad, de Chinese industrie overspoelt ons met nieuwe merken en modellen en wel in een duizelingwekkend tempo. Zelfs wij hebben soms moeite om dat bij te benen. En wie de auto’s uit dat land nog denkt te kunnen bestempelen als inferieur, zit er ver naast. Al meer dan eens won een Chinees een vergelijkende test en eventuele hebbelijkheden worden op basis van onder meer onze feedback snel verholpen. Nio kwam in 2022 naar Nederland met de ET5, ET7 en EL7, daar zijn de EL6 en EL8 bij gekomen en dat wordt in 2026 aangevuld met nóg een dochtermerk: Onvo. Als enige fabrikant van EV’s biedt Nio de mogelijkheid om de accu te wisselen bij een zogeheten ‘swap station’, waarvan er negen in Nederland zijn. Nu we toch op dat onderwerp zijn: de Firefly kan weliswaar wisselen, maar vooralsnog kan dat in Europa niet omdat er een ander type wisselstation voor nodig is. Terwijl dat juist welkom zou zijn, gezien de accucapaciteit.

Is die Firefly echt zo groot?

Hoe plaatsen we de Firefly ten opzichte van de concurrentie? Hij is 8 centimeter langer dan de R5 en met 1,78 meter net zo breed. Met zijn hoogte van 1,56 meter overstijgt hij het elektrische Vijfje met 6 centimeter en daarmee zit de Firefly op het niveau van een Peugeot 2008. En dan de bagageruimte. Die meet 404 liter, dat is meer dan een VW ID3 heeft. En dan is er in het vooronder ook nog een groot opbergvak, beter bekend als frunk. Waar dat vak bij sommige EV’s net genoeg ruimte biedt voor een paar ontbijtkoeken, kun je in de 92 liter grote ruimte van de Firefly gerust een trolleykoffer kwijt. De klep wordt geopend door twee gasveren, wat ook al geen gemeengoed is. Verder zien we opbergruimtes onder de passagiersstoel en onder een deel van de achterbank.

Zwarte grille voor én achter

Het ontwerp (Kris Tomassen, ex-BMW) van de Firefly is allesbehalve alledaags. Dat wil zeggen, het front en de achterkant met de drie ronde lampen aan weerszijden. Ook de zwarte ‘grille’ met daarin het merklogo is zowel voor als achter te zien. De achterklep loopt een stukje door in de zijkant en doet daarmee denken aan die van een Audi Q7 of Opel Insignia. Inclusief de verplichte extra lichtunits in de achterstijlen, die zichtbaar zijn zodra de klep openstaat. Deze First Edition staat op 18-inch wielen met kunststof deksels, de duurdere Comfort heeft dezelfde maat, maar dan een iets fraaier wieldesign. Opmerkelijk detail aan de carrosserie is de brede balk die de C-stijlen via het dak met elkaar verbindt. Datzelfde zien we bij de Kia Stonic. De verzonken deurklinken komen niet automatisch naar buiten.

De Firefly heeft achterwielaandrijving!

Wat je niet verwacht in dit segment is achterwielaandrijving. Of multilink achterwielophanging. De Firefly heeft beide, ontwikkeld in samenwerking met de Canadese firma Multimatic. En ook al heeft de motor niet zo gek veel vermogen en koppel, toch is het bij een EV net even prettiger als dat via de achterwielen wordt gedistribueerd. We hebben het hier over 143 pk en 200 Nm, ruim voldoende voor een auto die 1.442 kg weegt. Volgens opgave sprint de Firefly in 8,1 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h en bedraagt de topsnelheid 150 km/h. Zijn kracht put hij uit een LFP-accu met een nettocapaciteit van 41,2 kWh. Die kan laden met 11 kW en met 100 kW aan een snellader, van 10 naar 80 procent duurt 29 minuten. Stroom terugleveren kan de Firefly ook, met maximaal 3,7 kW. De actieradius bedraagt 330 km volgens de WLTP-norm.

Niets te wensen over, behalve een warmtepomp

Over de uitrusting moeten we het ook nog even hebben. Het laat zich niet zo moeilijk raden dat die bizar compleet is, zelfs in de basisversie. Zo zien we een geluidssysteem met veertien speakers, compleet met Dolby Atmos en drie subwoofers. En het hele regiment aan assistentiesystemen (24 stuks, aldus de brochure), inclusief actieve rijstrookwissel, adaptieve cruisecontrol, automatisch inparkeren en een digitale binnenspiegel. De Comfort, die misschien later dit jaar leverbaar wordt, voegt daar onder meer aan toe een panoramadak, elektrische bedienbare achterklep, stoelventilatie, massagefunctie voorin, een verlicht merklogo op de neus en de al genoemde wielen. Zoals gewoonlijk bij het merendeel van de Chinese auto’s bestaat er geen optielijst. In het interieur biedt de verlichting keuze uit 256 kleuren, voor de buitenkant zijn dat er slechts vijf. Verwacht geen rood, groen of geel, het is allemaal vrij gedekt en de gratis introductiekleur is lavender. Een warmtepomp heeft de Firefly niet.

Hoe goed rijdt de Firefly?

Oké, achterwielaandrijving, een gewichtsverdeling van 50/50 en een multilink achteras; dat zou garant moeten staan voor een mieters sturend karretje. Maakt de Firefly dat waar? De zitpositie is goed en in het interieur valt op hoe hoogwaardig de afwerking is. Mooie materialen en alles wat je beetpakt voelt solide aan. Dat laatste geldt ook voor de besturing. De Firefly heeft weliswaar niet het kwikzilverige, frivole karakter van de Renault 5, maar biedt in ruil daarvoor meer grip en tractie in bochten. Het uitblijven van aandrijfreacties in het stuur doet daarbij eveneens een duit in het zakje. Deze rijeigenschappen zorgen voor een volwassen karakter, hij wil duidelijk niet onderdoen voor zijn grotere familieleden van Nio. Ga je echt richting de limiet van zijn kunnen, dan merk je dat het onderstel meer op comfort dan op sportiviteit is ingesteld. Misschien zijn de banden van het merk Sailun daar ook debet aan. Die zijn echt niet slecht hoor, maar er is beter rubber op de markt. Bij een normale rijstijl zul je niemand horen klagen en maakt de Firefly een degelijke, veilige indruk met ruim voldoende comfort.

De Firefly First Edtion kost €29.900. Voor dat geld stap je in deze grootteklasse in auto’s als de Renault 4 of 5, Opel Corsa en Frontera Electric, de Citroën E-C3 en E-C3 Aircross. Maar verrassend genoeg ook in een - grotere - VW ID3. Kijken we naar het totaalpakket, dus uitstraling, ruimteaanbod, uitrusting, rijeigenschappen en bouwkwaliteit, dan kun je niet om de Firefly heen. We kunnen ons heel goed voorstellen dat een auto als deze voor slapeloze nachten zorgt in onder meer Wolfsburg. De Firefly is vanaf nu te bestellen en is op korte termijn leverbaar.