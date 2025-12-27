De Fiat 500 in zijn huidige gedaante begon zijn leven als ‘e’ en bij die puur elektrische aandrijflijn zou het blijven. Totdat bleek dat de vraag zwaar tegenviel. Daarom rijden we nu in een 500 Hybrid die er hetzelfde uitziet als die 500e, maar dan met een benzinemotor, gekoppeld aan een 12-volt mild hybride systeem.

Hoe hybride is de Fiat 500?

Er staat ‘Hybrid’ op deze Fiat 500, maar de elektrische ondersteuning van het 12-volt hybride systeem is in de praktijk heel gering. In feite zie je alleen aan de relatief fors uitgevallen groene balk in het instrumentarium dat er sprake is van een starter-generator die energie kan opslaan. Tijdens het rijden ervaar je geen boost en Fiat geeft niet eens een vermogenswaarde op voor de elektrische ondersteuning. Dat deed het al niet toen deze aandrijflijn, een 1-liter driecilinder met twee kleppen per cilinder, in 2021 in de Panda debuteerde.

Hoeveel vermogen heeft de Hybrid?

Ten opzichte van die Panda levert de Fiat 500 vijf pk minder, wat het totaal op een zeer bescheiden 65 pk brengt. Dat is niet veel in deze tijden en de stap terug met deze aandrijflijn voelt extra groot als je ooit hebt ervaren hoe gemakkelijk de elektrische 500e presteert, met 95 of 118 pk. Met die aandrijflijn is het rijdende handtasje een stadsflitsertje dat lekker vlot vooruit wil. Maar hier in Turijn, waar de productie net een maand op gang is, moet de 500 Hybrid hard werken, zoals de oer-500 dat ooit eveneens moest doen. In de stad maakt het allemaal niet zo veel uit, daar heb je aan 65 pk voldoende. Pijnlijk is het gebrek aan vermogen wanneer je op de autostrada moet invoegen, of als je wegrijdt bij een tolpoort. Een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h neemt dik 16 seconden in beslag. Een acceleratietijd die we in moderne auto’s nog maar zelden meemaken.

Een hybride, dus een automaat? Nee!

Veel roeren in de zesbak luidt het devies! De pook huist onder aan de middenconsole en zit vrij dicht bij het stuur. De ronde, klassieke pookknop past goed bij de huisstijl van het retro-achtige interieur. Zoiets kun je wel aan de 500-makers overlaten. De gangwissel biedt best enig gevoel, de slagen zijn kort. Schakelen met deze Fiat is heel erg leuk, vooral omdat je het als testredacteur van moderne auto’s nog maar zelden doet. In die zin past de ‘oldskool’ aandrijflijn prima bij de 500. Zeker de zesde versnelling heeft een lange overbrenging wat ertoe leidt dat bij 100 km/h het toerental dik onder de 3.000 omwentelingen per minuut ligt. Gaat het wat harder en staat de snelheidsmeter op 120 km/h dan draait de driepitter zo’n 3.100 tpm. Dat is voor een auto in het A-segment weinig.

Maar zeker heel erg zuinig?

De 500 Hybrid moet volgens Fiat gemiddeld toekunnen met 5,2 liter euro 95 per 100 kilometer en dat lijkt ons geen erg overdreven claim. Het komt neer op een uitstoot van 117 gram CO2 per kilometer. Het is voor een auto in deze klasse met een ‘Hybrid-typeplaatje’ achterop zelfs best stevig als je kijkt naar wat een Kia Picanto met 63 pk driecilinder zonder enige vorm van elektrische ondersteuning doet. De Koreaan staat voor 5 liter per 100 kilometer in de boeken, oftewel 1 op 20 precies.

Heeft de Fiat 500 dezelfde hybride aandrijflijn als de Grande Panda?

Milder dan deze vorm van mild hybride is niet denkbaar. Het Fiat-systeem staat dan ook helemaal los van het 48-volt mild hybride systeem dat in veel andere Stellantis-producten, dus ook in de Fiat Grande Panda, de aandrijving verzorgt. Dat model zit wat hoger in de markt en schurkt tegen het B-segment aan, maar in dezelfde klasse als de Fiat 500 Hybrid moeten we zeker de nieuwe Toyota Aygo X Hybrid noemen. De Japanner maakt zijn Hybrid-badge meer dan waar met een volwaardig hybridesysteem van de grotere Toyota Yaris. De Aygo X kan dus echt flinke afstanden elektrisch afleggen en daarom zijn op papier alleen al de prestaties van de Toyota zo indrukwekkend: 116 pk en een ultralaag verbruik van 3,8 liter per 100 kilometer. Bij een rechtstreekse vergelijking moet de Fiat 500 echt al zijn charmes in de strijd gooien, zeker wanneer je bedenkt dat de hippe maar evengoed zeer nuchtere Aygo X Hybrid minder geld kost.

Hoe rijdt de 500 Hybrid verder?

De Fiat 500 Hybrid bedien je met een lichte, gevoelloze koppeling en in stadsverkeer is de besturing eveneens erg licht. De doelgroep houdt ervan, dus waarom zou je het veranderen? Vering en demping zijn stevig en door de korte wielbasis komen drempels hard aan. De configuratie zou best wat zachter mogen, zeker omdat deze ‘hybride’ 966 kilo weegt en dat is flink minder dan de 500e met de grootste accu (42 kWh). Die weegt maar liefst 1.265 kilo. Er is onderhuids veel aangepast, want er zit immers geen accupakket in de bodem van deze 500. De Hyundai i10 en de Kia Picanto laten zien dat het ook best iets softer en comfortabeler kan. Je zit hoog in de 500 en de minder dure varianten missen helaas de verstelbaarheid in hoogte van de bestuurdersstoel. Daar staat het fraaie materiaalgebruik tegenover; het ziet er allemaal smaakvol uit. De bekleding en de stijlvolle vorm van de stoelen tillen het Italiaantje zonder meer naar een soort premiumdivisie binnen het A-segment.

Wat is dan de kracht van de Fiat 500 Hybrid?

Het retro hebbedingetje is onderscheidend. De look and feel maken hem een charmeurtje, van zijn rij-eigenschappen en aandrijflijnen heeft hij het nooit moeten hebben. De huidige 500 is designtechnisch een erg goede voortzetting van de eerste ‘nieuwe’ 500 die van 2007 tot 2024 in de prijslijst heeft gestaan. Zet de anders geproportioneerde huidige generatie naast de vorige en hij is compleet anders, maar toch zo herkenbaar als Fiat 500. Een retrodesign vernieuwen geldt als een van de moeilijkste taken voor autodesigners.

Wat kost de Hybrid?

Dat de Fiat 500 Hybrid met zijn techniek een stap terug doet is goed nieuws voor wie een auto wenst van om en nabij de €25.000. De 500 Hybrid begint net daaronder en daardoor is hij veel toegankelijker dan de 500e die minimaal €4.000 meer kost. Als bestuurder moet je met deze 500 Hybrid evenwel veel harder werken. Om goed mee te kunnen komen met het verkeer moet je af en toe serieus aan de bak. Wie ook serieus aan de bak kunnen zijn de werknemers in de Fiat-fabriek. Stellantis legde de productielijn zo nu en dan stil door de matige vraag naar de 500e. Die band draait inmiddels weer op volle toeren door de komst van deze relatief betaalbare Fiat 500 Hybrid.