Ferrari heeft het doek getrokken van zijn nieuwste meesterwerk: de F80. Dit topmodel breekt met een lange traditie door de iconische V12-motor achterwege te laten. In plaats daarvan tilt een geavanceerde V6-hybride aandrijflijn de prestaties naar een buitenaards niveau. Met technologie rechtstreeks uit de Formule 1 en Le Mans, een duizelingwekkend vermogen en een recordbrekende aerodynamica roept de F80 veel vragen op. Hier beantwoorden we de vijf belangrijkste.

Waarom heeft de nieuwe Ferrari F80 geen V12-motor meer?

Het afscheid van de V12-motor in Ferrari's topmodel is een bewuste keuze, gedreven door technische innovatie en de wens om de grenzen van prestaties te verleggen. De voornaamste reden is de aanzienlijke gewichtsbesparing die een V6-motor biedt ten opzichte van een V12. Daarnaast stelde de compactere motor, samen met de lage plaatsing van het accupakket, Ferrari in staat om het zwaartepunt aanzienlijk te verlagen voor een superieure wegligging. Tot slot was de overstap cruciaal voor de technologieoverdracht vanuit de racerij, waardoor geavanceerde systemen uit de Formule 1 en de Le Mans-winnende Ferrari 499P, zoals elektrisch aangedreven turbo’s, geïmplementeerd konden worden.

Waar komt de naam F80 vandaan en wat is zijn plaats in de geschiedenis van Ferrari?

De naam F80 volgt een traditie die Ferrari eerder hanteerde voor zijn iconische jubileummodellen zoals de F40 (voor het 40-jarig bestaan) en de F50 (voor het 50-jarig bestaan). De "80" in F80 verwijst naar het feit dat Ferrari in 2027 zijn 80e verjaardag viert. In dat jaar zal ook het laatste exemplaar van de F80 van de productieband rollen. Hiermee positioneert Ferrari de F80 als de officiële, legendarische opvolger van de LaFerrari en een nieuwe mijlpaal in de rijke geschiedenis van het merk.

Wat zijn de belangrijkste specificaties van de Ferrari F80?

De Ferrari F80 is een verzameling van superlatieven op wielen, met prestatiecijfers die een nieuwe standaard zetten. De aandrijflijn levert een gecombineerd systeemvermogen van 1.200 pk en een maximumkoppel van 1.092 Nm. Dit wordt gerealiseerd door een 900 pk sterke 3.0 liter V6-motor met twee elektrische turbo's, die wordt ondersteund door drie elektromotoren. Ondanks deze complexe technologie weegt de auto rijklaar slechts 1.600 kg. De aerodynamica is recordbrekend, met een neerwaartse druk van maar liefst 1.050 kg bij 250 km/h. Ook het remvermogen is fenomenaal: de F80 heeft slechts 98 meter nodig om van 200 km/h volledig tot stilstand te komen.

Welke technologie uit de racerij gebruikt de Ferrari F80?

De F80 is in essentie een racewagen voor de openbare weg, vol met technologie die zijn oorsprong vindt in de Formule 1 en de endurance-racerij. De motor (F163CF) is een doorontwikkeling van de krachtbron uit de 296 GTB, maar deelt zijn architectuur, carter, lagers en injectoren met de motor van de Ferrari 499P Le Mans-racewagen. De meest opvallende innovaties zijn de elektrisch aangedreven turbo’s, die niet alleen een turbogat elimineren, maar ook energie kunnen terugwinnen uit de uitlaatgassen. Daarnaast heeft de F80 een e-4WD systeem met twee elektromotoren op de vooras en een derde MGU-K (Motor Generator Unit Kinetic) die de V6 ondersteunt. Zelfs het onderstel, met zijn 3D-geprinte draagarmen en adaptieve dempers van het pushrod-type, is rechtstreeks afgeleid van de autosport.

Is de Ferrari F80 ondanks zijn extreme prestaties ook bruikbaar op de openbare weg?

Verrassend genoeg wel. Hoewel de F80 is gebouwd voor het circuit, benadrukt Ferrari dat de auto geschikt is voor dagelijks gebruik. In de hybride-modus en met de dempers in de minst straffe stand, rijdt de F80 "verbazingwekkend ontspannen" over provinciale wegen. Het zicht naar voren is goed en de auto is, hoewel niet extreem comfortabel, zeker goed bruikbaar voor ritten buiten het circuit. Het interieur speelt hier ook op in: ondanks het op de bestuurder gerichte 'single-seater' design, zijn er praktische elementen zoals een telefoonhouder met laadmogelijkheid en volledige smartphone-integratie via Apple CarPlay en Android Auto.