Is de DS No4 compleet nieuw?

Na vier jaar is de DS 4 geüpdatet. Hierbij is niet alleen het uiterlijk strakgetrokken en het motorenaanbod herzien. Ook de naam heeft een update gekregen. Het is voortaan: No4, helemaal in lijn met de No8 (onlangs) en de No7 (binnenkort). Het klinkt wat chiquer, denk aan Chanel No5. Je kunt de No4 herkennen aan een compleet nieuwe neus met over de hele breedte horizontaal georiënteerde led-dagrijverlichting. Verder is de auto voorzien van nieuwe achterlichten en staat er voortaan voluit DS Automobiles op de achterklep, opdat je je niet vergist waarmee je van doen hebt.

Hoe is de No4 vanbinnen?

In beginsel is er aan het koetswerk niets veranderd: de auto deelt zijn EMP2-platform nog steeds met onder andere de Peugeot 308 en heeft ook dezelfde wielbasis van 2,68 meter als die 308. Dat betekent wederom meer dan genoeg ruimte voorin, terwijl het achterin nog steeds niet overhoudt. De inrichting van het interieur is in grote lijnen gelaten zoals het was, met mooie materialen, keurige afwerking en veel blingbling. Hierbij is de functionaliteit hier en daar nog altijd ondergeschikt aan de vormgeving. Wel is het digitale instrumentarium iets groter geworden en is het touchpad op de middentunnel verdwenen. DS meent dat 4-rijders dat amper gebruiken. We hebben nog geen kennis kunnen maken met een door DS voor eind dit jaar aangekondigde uitgebreider werkende AI-spraakbediening. Daaraan kun je straks nog meer vragen dan nu al mogelijk is. Dit lijkt een fijne en ook wel noodzakelijk aanvulling op het multimediasysteem. Het infotainmentsysteem in de auto waarmee we nu hebben gereden misstaat volledig bij een merk dat spreekt over verfijning, luxe en comfort. Het reageert traag en vraagt te veel aandacht. Inmiddels hoef je dit zelfs niet meer bij een goedkoop boodschappenautootje te accepteren; in de compacte Hyundai Inster zoals we die in onze duurtestvloot hebben zit een volwassener en gebruiksvriendelijker systeem.

Kom er ook een diesel?

In Nederland kun je voortaan kiezen uit twee aandrijfvarianten: nog altijd is er een plug-in hybride, die grondig is herzien en een grotere elektrische actieradius heeft (van 62 naar 81 km). Daarnaast is er nu voor het eerst ook een volledige elektrische versie. De overige varianten zijn uit productie of komen niet meer naar Nederland. Ook de diesel die in 2026 verschijnt gaat aan onze neus voorbij. De EV dient DS aan als de E-Tense. Die naam hanteerde het merk bij de 4 voor de PHEV-versie, toen de enige variant met een stekker, maar die luistert met zijn 225 pk voortaan naar de naam Plug-in Hybrid 225, wel zo duidelijk.

Hoe zijn de elektrische prestaties?

Hoewel de DS No4 net als de Peugeot 308 een C-segment hatchback is, heeft de DS niet diens elektrische aandrijflijn maar wordt de elektrotechniek van de grotere Peugeot e-408 gebruikt, met beduidend volwassener specificaties dan de e-308. De No4 E-Tense heeft een accupakket met een netto capaciteit van 58,3 kWh waarmee je volgens opgave 450 kilometer ver moet kunnen komen. Opladen kan aan de wisselstroomlaadpaal met maximaal 11 kW en bij de gelijkstroomsnellader met 120 kW. Het zijn geen grensverleggende waarden, maar in de dagelijkse praktijk volstaat het. De elektromotor piekt bij 213 pk en 343 Nm. Hiermee komen we tijdens onze eerste kennismaking met de DS Numéro 4 vlot met het verkeer mee. De No4 E-Tech reageert lekker spontaan op het gaspedaal. Afremmen op de motor kan in drie standen, simpel in te stellen met de flippers aan het stuur. In de meest felle stand wordt er met maximaal 2,0 m/s2 afgeremd. Prima voor in de file of in de binnenstad, al wordt het net niet one-pedal-drive. Auto’s waarbij je het wel met één pedaal afkunt, remmen doorgaans met maximaal 3,0 m/s2 af op de motor. Wel of niet one-pedal-drive, de elektrische aandrijflijn levert in elk geval volgens verwachting meer comfort op, een stokpaardje van DS.

Hoe rijdt de DS No4?

Ook voor de onderstelafstemming vaart DS nog altijd de comfortabele koers, al hebben de schokdempers soms moeite om overmatig deinen de kop in te drukken. Vooral bij remmen en optrekken zit er nog behoorlijk wat beweging in de koets. Daarentegen poetst hij korte hobbels, we reden onder andere over een weg geplaveid met kinderkopjes, keurig weg. De Active Scan Suspension die we van de 4 kennen, is er bij de DS No4 niet meer bij, dus geen elektronische interventie in de schokdemping. De besturing sluit naadloos aan op het onderstel. De auto gaat koersvast die kant uit waar je hem wilt hebben. Wel is er vrij veel bekrachtiging waardoor de besturing afstandelijk aanvoelt, alle informatie over wat zich afspeelt tussen de voorbanden en het wegdek lijkt weggefilterd. Met een beetje goede wil kun je dat bestempelen als comfort zoals je dat destijds ook vond bij de oer-DS, toen nog als Citroën. Wij vinden het een beetje te veel van het goede.

Hoe zit het met garantie?

DS geeft standaard twee jaar garantie op de No4. Oprekken tot acht jaar is mogelijk wanneer je de auto altijd keurig door de dealer laat onderhouden. Voor wie over een paar jaar overweegt een tweedehands DS No4 te kopen: het kan dan lonen de onderhoudshistorie na te gaan voor die extra garantie.

DS klinkt premium, is het ook duur?

Je hebt de DS No4 al vanaf €41.090. Dat is voor zowel de BEV als de PHEV de basisprijs. Ook bij de andere uitrustingsniveaus rekent DS voor beide aandrijfvarianten een gelijke prijs. Met de E-Tense dingt DS in dit prijssegment om de gunst van de automobilist die voor hetzelfde geld ook kan shoppen bij merken die volwassener EV-prestaties bieden, maar wellicht net niet het comfort en de uitstraling hebben die je wel vindt bij de DS No4. Wat weeffoutjes, zoals het multimediasysteem en knopjes die mooier zijn dan praktisch, moet je daarbij helaas op de koop toe nemen.