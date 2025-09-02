Chinese auto’s hebben de naam voordelig te zijn, maar in de praktijk valt dat vaak tegen. De DFSK E5 voldoet echter wel degelijk aan dit imago, en biedt bijzonder veel ruimte, flexibiliteit en luxe voor z’n geld. Maar hoe rijdt het?

De DFSK E5, dat was toch de goedkoopste PHEV van Nederland?

Daar leek het inderdaad even op, maar helaas is de goedkoopste L1-versie door de fabriek in China geschrapt. Daardoor blijft alleen de nog luxere L2 over en die is met €38.950 niet de goedkoopste PHEV van Nederland, maar alsnog wel één van de goedkoopste PHEV's en bovendien riant de goedkoopste plug-inhybride met zeven zitplaatsen.

En Nederland is dus wéér een Chinees automerk rijker.

Inderdaad! DFSK is een afkorting van Dongfeng en Sokon en is ooit ontstaan als joint venture tussen die twee Chinese autobouwers, maar inmiddels heeft Dongfeng zich teruggetrokken en heet Sokon voortaan Seres. De naam DFSK wordt echter nog gehanteerd voor exportmarkten en na verschillende andere Europese landen, waaronder België, is nu Nederland aan de beurt. Leuke anekdote: daar kwamen we toevallig achter. Ondergetekende zag een DFSK rijden, vond naar aanleiding daarvan de importeur en het resultaat is wat je nu voor je hebt.

Waar moeten we de E5 plaatsen?

Het koetswerk is een veilige mengelmoes van allerlei actuele mode-items (grote grille, doorlopende achterlichtbalk) en komt qua maatvoering aardig overeen met een Skoda Kodiaq. Terwijl je bij die auto moet kiezen tussen zeven zitplaatsen en een plug-in hybride aandrijflijn – de combinatie kan dus niet – is de DFSK altijd een plug-in hybride met een derde zitrij.

Hoe is jullie eerste indruk van de betaalbare DFSK E5?

De eerste indruk is afgezien van de uiterlijkheden niet echt top, want de zitpositie is nadrukkelijk voor verbetering vatbaar. De stoel staat nogal hoog en de zitting is kort en vlak. Zo vlak, dat we aanvankelijk het gevoel hebben dat de stoel voorover gekanteld staat in plaats van achterover. Hieraan kun je niets doen, maar na een paar dagen zijn we er enigszins aan gewend. De stoel zelf blijft een pijnpunt, want ook de rugleuning is voor onze toch niet al te uitzonderlijke posturen niet prettig.

En heeft zo'n DFSK nog een beetje een fatsoenlijk interieur?

Het interieur oogt in de combinatie van bruin (zwart kan ook) leer met hout zelfs opvallend weelderig, al is de vormgeving een beetje ongeïnspireerd. De bouwkwaliteit lijkt prima en de gebruikte materialen zijn mooi, al zijn er hier en daar wat negatieve uitschieters op dat vlak. DFSK heeft geen Tesla-achtige benadering gekozen voor het bedieningsconcept, maar houdt het vrij traditioneel. Gewoon knoppen voor de klimaatregeling dus, plus zichtbare ventilatieroosters, een automaatpook tussen de stoelen en een aan elkaar gekoppelde schermcombinatie hoger op het dashboard. De digitale omgeving ziet er vrij simpel uit en bevat (in dit stadium) allerlei rare vertalingen, maar de indeling van het scherm is prima en het reageert vlot op aanrakingen. Het bevreemdt ons dat er een enorme galm in het audiosysteem zit, wat ondanks aanpassing van de instellingen niet is weg te filteren.

Hoe rijdt de DFSK E5?

Dat valt niet tegen! De aandrijflijn houdt zich opvallend rustig en doet daarmee denken aan die van de BYD Seal U DM-i, die eveneens zo’n soepel samenwerkende hybride-aandrijflijn heeft. Die associatie is niet gek, want de aandrijflijn van de DFSK komt ‘gewoon’ van BYD. Hij verschilt hooguit op details van die van de Seal U en werkt ook hier meestal als een serie- hybride, waarbij de elektromotor van 177 pk de aandrijving verzorgt en een 1,5-liter viercilinder volledig schokvrij bijschakelt om waar nodig wat extra stroom te genereren.

Waar de BYD Seal U een nogal weke vooras heeft, blijkt de E5 goed in balans. Hij rijdt wat ongeïnspireerd en afstandelijk, maar laat verder geen steken vallen. Of het moet de matige tractie onder stevige belasting zijn, maar daarbij spelen de banden van het illustere merk Chao Yang wellicht een negatieve rol. De rust aan boord valt eveneens in positieve zin op. Dan hebben we het niet alleen over die aandrijflijn, maar ook over de afwezigheid van irritante piepjes en overbodige waarschuwingen. Dat zien we vaak anders bij nieuwe auto’s, zeker als ze uit China komen.

Hoe ver komt de DFSK puur op stroom?

Bij ons was dat in de praktijk zo'n 60 kilometer. De benzinemotor kan zelfs direct de wielen aandrijven, maar doet dat alleen op hogere en stabiele snelheden. DFSK geeft geen gecombineerd vermogen op, maar houdt het bij de losse vermogens van de elektromotor en de 110 pk sterke benzinemotor. Razendsnel wordt de auto niet daarvan, maar de prestaties zijn zeker toereikend.

En is deze DFSK E5 een volwaardige, ruime zevenzitter?

Wat betreft de bagageruimte missen we ook nog wat gegevens over de DFSK, want een officiële opgave voor de inhoud is er (nog) niet. Het ruimteaanbod lijkt echter in lijn met dat van soortgelijke auto’s als de Skoda Kodiaq en de Peugeot 5008, waarbij de derde zitrij vooral voor kinderen en/of incidenteel gebruik is bestemd en de achterbank zich handig laat omklappen om daar te komen. Op die bank zelf (op rij twee) zitten we prima, al is door de aanwezigheid van die derde zitrij de beenruimte niet echt overdadig. Ook dat is in lijn met andere zevenzits SUV’s, dus de DFSK laat nog steeds geen grote steken vallen.

Het blijft wel jammer dat die basisversie niet komt. Is de DFSK E5 evengoed een aanrader?

De standaarduitrusting is zoals gezegd riant. Toch missen we op de E5 adaptieve cruisecontrol, extra zones voor de klimaatregeling en een automatisch dimmende binnenspiegel. In zijn huidige vorm is de E5 echter nog steeds een goede deal, ook al ontwaren we hier en daar wat missertjes in de uitrusting.