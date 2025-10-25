De Subaru Solterra mag dan Subaru’s eerste EV zijn, potjes breken doet hij vooralsnog niet in Nederland. Subaru probeert het nu met een stevig vernieuwde variant, die meer verfijning en vooral heel veel meer vermogen biedt. Gaat dat de doorslag geven?

De Subaru Solterra is toch eigenlijk gewoon een Toyota bZ4X?

Eigenlijk wel, maar hij heeft ten opzichte van die toch al niet bijster populaire Toyota één grote handicap: hij is er alleen met vierwielaandrijving. Dat is voor wie in Zweden of Zwitserland woont natuurlijk vooral een voordeel, maar betekent voor Nederlanders een doorgaans onnodige voorziening die wel de prijs opdrijft. Dan kun je nog zo overtuigd zijn van de toegevoegde veiligheid en stabiliteit, uiteindelijk bepaalt de portemonnee.

En is die 'handicap' ook bij de gefacelifte Solterra het geval?

Ja, want ook de vernieuwde Solterra heeft altijd twee elektromotoren. Waar die twee krachtbronnen eerder samen 218 pk op de been brachten, is de nieuwe Solterra ineens maar liefst 343 pk sterk. Standaard! Daarmee knalt hij in dik 5 tellen vanuit stilstand naar 100 l,/h en kan hij zich meten met de snellere auto’s in dit segment.

Van 0 naar 100 in 5 tellen, STi-tijden herleven!

Qua sprinttijd wel, maar Subaru onthoudt zich wijselijk van associaties met het roemruchte rallyverleden. Daarmee heeft de brave en op veiligheid gerichte Solterra simpelweg niets te maken, maar de snelheid is er absoluut. Met een druk op het rechterpedaal vliegt de auto er vol enthousiasme vandoor, een groot verschil met de adequate doch beperkte versnelling van het ‘oude’ model.

Zijn er nog meer technische wijzigingen?

Zeker. De accu heeft met 73,1 kWh bruto bijvoorbeeld een wat grotere capaciteit, maar het is vooral het verlaagde energieverbruik dat het rijbereik tot riant over de 500 kilometer tilt. Over dat verbruik kunnen we nu nog niets zeggen, want we rijden de vooralsnog enige nieuwe Solterra van Europa op een kort testcircuit buiten de openbare weg.

Merk je onderweg veel van de verbeteringen?

Ten opzichte van de oude Solterra, die er ook is, is de nieuwe nog wat stabieler en trefzekerder, maar dat verschil is extreem subtiel. Wel valt op dat hij wat stiller en verfijnder is, ook een van de doelen van de facelift. Het totaalplaatje staat qua rijden nog steeds als een huis. De Solterra is comfortabel, maar trefzeker en voelt uiterst solide en voorspelbaar aan. Wel is hij wat zwaarlijvig, maar dat is in EV-land geen uitzondering. Het onderstel kan het gewicht echter goed aan en strijkt oneffenheden op een geciviliseerde manier weg. De vierwielaandrijving geeft hem uiteraard veel grip en draagt bij aan die stabiliteit, hoewel je in Nederland zelden omstandigheden treft waarin je dat echt merkt.

Mag de Subaru Solterra mijn caravan trekken?

Met de facelift verdubbelde het trekgewicht naar 1.500 kg. Dus als jouw caravan minder dan dat weegt, zeker.

Wat is er verder veranderd bij de Solterra?

De uiterlijke wijzigingen zijn best significant. De complete voorzijde is nieuw en de opvallende wielkasten zijn nu glanzend zwart in plaats van matzwart. Het interieur is in feite compleet nieuw, hoewel de basisopzet met het hooggeplaatste instrumentarium mocht blijven. Veel pianolak is gelukkig geschrapt, voor de climatecontrol zijn er nu fijne draaiknoppen en de stoffen dashboardbekleding maakt plaats voor kunstlederen afwerking. Het geheel oogt en voelt nog altijd erg degelijke en is qua vormgeving en functionaliteit ook weer helemaal actueel, waarbij dat laatste onder meer komt door een tweede draadloze telefoonlader. Het stuurwiel is aan boven- en onderkant stevig afgeplat en vormt daarmee een van de voornaamste verschillen met de bZ4X, die ‘gewoon’ een rond stuur heeft.

Hoe ruim is de Subaru Solterra?

De achterbank is riant en de bagageruimte met zo’n 450 liter redelijk. Wie er niet genoeg aan heeft, kan wachten trouwens wachten op de nieuwe E-Outback. Dat is in feite een Solterra stationwagon met een aanzienlijk groter laadruim. Het totaal aantal ‘lengtematen’ op dit platform komt daarmee op 3, want onder de Solterra plaatst Subaru een Uncharted die juist wat korter en krapper is. Opvallend genoeg is die kleinste variant ook de versie die met de grootste accu leverbaar is, namelijk maximaal 77 kWh. Dat schijnt een generatiedingetje te zijn, dus kijk niet gek op als ook de Solterra en E-Outback later die iets grotere batterij krijgen. De Uncharted is de enige die ook met voorwielaandrijving te krijgen zal zijn en dat maakt hem ongetwijfeld goedkoper, wat de succeskans voor de Solterra uiteraard niet groter maakt.

Wat kost de vernieuwde Solterra?

Prijzen van de drie nieuwe elektrische Subaru’s zijn er echter nog niet. De uitgaande Solterra ging op de valreep nog even flink in de uitverkoop en staat nu al voor €44.000 klaar, maar de nieuwe wordt ongetwijfeld weer wat (of veel) prijziger.