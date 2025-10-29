Een Tesla Model Y voor minder dan 40.000 euro? Dankzij de nieuwe Standard-versie kan het, al gaat Tesla met deze auto dan wel helemaal ‘Back to Basics’. Letterlijk ‘back’, want deze auto grijpt in meerdere opzichten terug op de Model Y van voor de facelift.

Weer een nieuwe versie, weer een nieuwe prijs: ik houd het niet meer bij!

Begrijpelijk, want Tesla’s prijzenbeleid is lastig bij te houden. De Model Y werd ooit aangekondigd met een prijsindicatie van € 56.000, maar die versie werd voor de introductie geschrapt. Kopers van het eerste uur moesten in 2021 daarom minimaal €65.000 meenemen voor een Long Range AWD, met de belofte dat een Standard Range nooit zou komen. Die kwam er in 2022 alsnog, wat de vanafprijs voor het model naar €51.000 verlaagde. In ’23 werd dat ineens zo’n 47 mille, nog weer later verlaagde Tesla de vanafprijs naar € 45.000 en 2024 werd afgetrapt met een vanafprijs van net geen € 44.000. Met de komst van de stevig gefacelifte ‘Juniper’-versie in 2024 begon het hele feest weer van voren af aan, want ook deze auto was er aanvankelijk alleen als dure en dik aangeklede AWD en kostte minimaal € 62.000. Sinds februari is er echter weer een achterwielaangedreven instapper, die je op net geen 46 mille komt te staan. Die variant is nu echter ook alweer geschrapt, want hij maakt plaats voor een nog goedkopere versie.

Juist ja, goedkoper. Hoeveel goedkoper?

De nieuwe Tesla Model Y Standard is al voor jou voor € 39.990, maar denk niet dat je voor die lage prijs niets inlevert. De Model Y Standard wijkt optisch en technisch stevig af van de reguliere Model Y, die vanaf nu trouwens de toevoeging ‘Premium’ krijgt. Alles draait om die lage prijs en dus moest de auto vooral eenvoudiger worden, nadat de Model Y met de facelift juist een stuk complexer werd. De uit meerdere delen opgebouwde achterklep is daarom weer geschrapt, net als de led-lichtbalken voor en achter en de laag in de neus geplaatste koplampen. Het resultaat oogt weliswaar alsnog heel anders dan bij de eerste Model Y, maar grijpt qua eenvoud en opzet wel degelijk op die auto terug. De wielen zijn met 18 inch een maatje kleiner dan gebruikelijk en bovendien van staal en de ‘frunk’ is vanbinnen nauwelijks afgewerkt.

Hoe is het interieur van de Tesla Model Y Standard?

Trek een deur open en de ‘kaalslag’ gaat verder. Zo is dit de enige Tesla met (deels) stoffen bekleding, de enige zonder panoramadak en de enige waarin je het stuurwiel handmatig moet verstellen. De knoppen voor de stoelverstelling zijn trouwens ook weg, want dat gaat nu via het scherm. Daarmee hebben we het eerste serieuze nadeel meteen te pakken, hoewel de pijn wel wordt verzacht door de mogelijkheid om de stoel-instelling aan je profiel te koppelen.

Jammer, maar blijft er dan helemaal niets moois over?

Zeker wel! Los van die stoel-functies is het infotainmentsysteem bijvoorbeeld identiek aan dat in andere Model Y’s. Niets te klagen dus, en dat geldt eigenlijk ook wel voor de rest van het interieur. Het nu open ‘vak’ tussen de stoelen oogt wellicht wat kaal en het is jammer dat er geen sfeerverlichting is, maar de gebruikte materialen zijn alsnog prima. Bovendien is er ondanks al het geschrap en geschraap eigenlijk alsnog weinig te klagen over de uitrusting. Autopilot, climatecontrol en stoel- en stuurverwarming zijn bijvoorbeeld gewoon aanwezig, terwijl het nu tot 7 speakers gereduceerde audiosysteem nog altijd prima klinkt.

Is er op de aandrijflijn ook flink beknibbeld?

In technisch opzicht lijkt de Model Y Standard sterk op de achterwielaangedreven instapversies van weleer. Met een sprinttijd van 7,2 seconden naar 100 km/h is het met afstand de traagste Tesla, maar opnieuw geldt dat je nuchter beschouwd eigenlijk niets tekort komt. Wel mist die hilarische directheid in de aandrijflijn, die de auto nu gewoon lekker vlot maakt. Snelladen gaat met maximaal 175 kW en omdat de accu kleiner is dan bij een Long Range, laad je in de praktijk in dezelfde tijd ongeveer dezelfde hoeveelheid kilometers bij. Het rijbereik is met 534 kilometer nota bene groter dan die van de eerste Model Y Long Range AWD uit 2021, allemaal dankzij een extreem laag verbruik.

Hoe zuinig is de Tesla Model Y Standard dan?

Met een opgegeven verbruik van 13,1 kWh per 100 kilometer is deze auto namelijk nog efficiënter dan de (huidige) basisversie van de Model 3, en daarmee de zuinigste Tesla die er is.

Hoe is dat in de praktijk?

Dat kunnen we tijdens onze korte eerste kennismaking nog niet uitproberen, maar hoe de auto rijdt wel. Zelfs op dat gebied zijn kosten bespaard, want de Model Y Standard doet het zonder de geavanceerde, extra comfortabele schokdempers van de reguliere facelift-Y. In plaats daarvan krijgt hij een onderstel dat vermoedelijk gewoon dat van de ‘oude’ Model Y is, en daar onderweg in ieder geval sterk aan doet denken. Minder raffinement en minder comfort dus, waarbij met name korte oneffenheden soms wat lomp worden doorgegeven. Door de directe besturing, het lage zwaartepunt en de uitstekend te doseren vermogensafgifte en recuperatie rijdt de Standard alsnog wel als een hele echte Tesla, al maakt deze auto gewoon niet die stap in comfort en verfijning die de reguliere Model Y bij de facelift wel zette.

Jammer, maar is deze goedkoopste Model Y alsnog een overweging waard?

Het prijsgat tussen deze Standard en de eerstvolgende versie (Long Range RWD) is met €11.000 werkelijk gigantisch. Ten opzichte van die duurdere versies lever je comfort, verfijning, luxe en snelheid in en daarmee gaat ook een flink deel van de traditionele Tesla-pret verloren. Voor net geen 40 mille is dit echter ongelofelijk veel EV, die qua elektrische prestaties, ruimte en zelfs ook uitrusting alsnog de vloer aanveegt met wat je elders voor dit bedrag kunt krijgen.