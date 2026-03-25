Jarenlang was de Opel Astra de publiekslieveling van Nederland en Europa. Nu is dat anders, maar de Astra bestaat nog en krijgt een nieuwe neus en een verbeterde aandrijflijn. Toch blijkt de Astra niet degene die het meest is veranderd, want dat is de Nederlandse autokoper.

Een Opel Astra van nu is toch niet te vergelijken met de Opel Astra van de jaren 90?

Eigenlijk toch wel. De Astra is in het geval van deze Sports Tourer nog steeds een compacte, maar ruime stationwagen met efficiënte aandrijflijnen, een concurrerende prijsstelling en een Opel-logo. Ooit zou deze auto daarmee gegarandeerd een succes zijn geworden in Nederland. Zijn voorvader uit de jaren 90, de Astra F, stond gedurende zijn hele carrière op nummer 1 in Nederland en vond jaarlijks zomaar 20.000 tot 40.000 Nederlandse kopers. Tegenwoordig moet Opel moeite doen 5 procent daarvan te halen. De markt is nu eenmaal veranderd en ‘nuchter’ scoort net zo min als een lage koets zonder SUV-pretenties. Voor Ford was dat zelfs reden om de Focus helemaal te schrappen, maar de Astra mag blijven en krijgt nu een facelift.

Wat houdt die facelift precies in?

Dat lees en zie je hier, maar in het kort: de herziene Astra herken je aan zijn nieuwe voorbumper en een doorlopende led-lichtbalk voor. Het logo is nu ook verlicht en omdat dat voor alle versies en zelfs overdag geldt, pik je hem er vanuit die hoek zo uit. Aan de achterzijde herken je hem minder eenvoudig, al helpt het als de Astra in ‘Kontour White’ of ‘Clover Green’ is uitgevoerd. Die kleuren zijn nieuw, al is het opvallende groen alleen op de Sports Tourer verkrijgbaar. Behalve de twee carrosserievarianten – vijfdeurs hatchback en stationwagon – blijft er keuze uit mild-hybride, plug-in hybride en een volledig elektrische aandrijving.

Lekker gevarieerd dus!

Zeker, al is de handgeschakelde benzineversie ons ergens in het proces is ontvallen. De overbekende Hybrid 145-aandrijflijn met 1.2 driecilinder en automaat is daarmee de basismotor. Aan die aandrijflijn verandert niets, maar aan de sterker geëlektrificeerde Astra’s wel. De plug-inhybride houdt zijn 1,6-liter viercilinder, maar kreeg al net voor de facelift een nieuwe automaat met dubbele koppeling, meer vermogen (193 pk) en een grotere accu. Het elektrische bereik stijgt daardoor tot boven de 80 kilometer en tijdens een kort rondje blijkt de PHEV-Astra een lekker felle en behoorlijk soepele auto, die ook elektrisch voldoende pit heeft. Het nadeel: dit is de duurste en de krapste Astra, want bij de PHEV lever je nog meer liters in dan bij de EV. Ook daar is nieuws te melden. De accu groeit van 54 naar 58 kWh en het rijbereik van de volledig elektrische Astra gaat daarmee van 413 naar maximaal 445 kilometer in het geval van de Sports Tourer die wij rijden.

Is de Opel Astra Electric een goede EV?

Met dat extra bereik en V2L-functionaliteit voor het opladen van externe apparaten is de elektrische Astra heus verbeterd, maar voor elektrische topprestaties moet je hier nog steeds niet zijn. De NMC-accu is nog altijd bescheiden van omvang, het theoretische verbruik is met 15,6 kWh per 100 kilometer niet bijzonder en de snellaadpiek van 100 kW is dat evenmin. Toch is er wat voor de Astra te zeggen, want zijn conventionele opzet is eigenlijk best prettig. Het interieur oogt zeker na het schrappen van veel pianolak opgeruimd en strak, de bouwkwaliteit is goed en er zijn fysieke knoppen voor onder meer de climatecontrol en de stoelverwarming. De zitpositie goed voor elkaar en de stoelen zelf zijn uitstekend, zeker als je voor de optionele AGR-zetels gaat.

Hoe rijdt de vernieuwde Opel Astra?

De Astra Electric is voor een EV niet zo zwaar en stuurt en rijdt prettig en comfortabel. De besturing is bij lage snelheden erg licht, maar biedt op snelheid meer tegendruk. Het onderstel is goed opgewassen tegen het gewicht. Op slecht wegdek gaat er soms een lichte dreun door de auto, maar dat is geen ramp. De Astra werkt drempels keurig weg, maar blijkt ook een stabiele en voorspelbare auto in een snellere bocht. De voorwielen kunnen het vermogen bovendien goed kwijt, al zegt dat meer over dat vermogen dan over de wielen. De Astra Electric is namelijk als vanouds 156 pk sterk. Dat vermogen wordt ook nog geleidelijk vrijgegeven en daarmee is deze auto zeker niet snel. Jammer, want iets meer vermogen zou best prettig zijn. De mate van recuperatie regel je nu met flippers achter het stuur. Dat werkt fijn en is een goede toevoeging, al komt de Astra alsnog niet volledig tot stilstand zonder de rem te gebruiken.

Is de Opel Astra qua uitrusting en technologie nog bij de tijd?

Er zijn vier uitrustingsniveaus, maar de standaarduitrusting is ook al heel behoorlijk. Op technologisch vlak noteren we als nieuws onder meer een bestuurdersmonitor, inmiddels verplicht in de EU. Het systeem houdt met een camera in de A-stijl in de gaten of de bestuurder nog scherp is en doet dat zonder overdreven bemoeizucht. De optionele matrix-ledkoplampen zijn verbeterd en schijnen inderdaad keurig om tegenliggers heen. De infotainment-omgeving is ook wat vernieuwd, maar veel merk je daar niet van. Het systeem oogt nog altijd fraai, maar werkt eigenlijk gewoon te traag en stroperig. Dat Stellantis dit systeem nog steeds in vrijwel alle Europese auto’s gebruikt, begint in 2026 eigenlijk wel onacceptabel te worden. Zelfs de goedkoopste smartphone is immers al vele malen sneller. Aangezien de investering in iets nieuws over heel veel verschillende merken en modellen kan worden uitgesmeerd, moet dat toch eigenlijk wel de moeite waard zijn.

De prijzen zijn sinds de jaren negentig vast ook flink veranderd.

Dat klopt uiteraard, maar met de facelift wordt de Astra flink goedkoper. Het begint nu bij €35.499 voor een vijfdeurs Hybrid 145. De rest van de prijslijst is lekker overzichtelijk. Een elektrische versie kost € 1.000 euro extra, een plug-inhybride nog eens € 1.000 en wie een Sports Tourer wil, telt er in alle gevallen ook €1.000 bovenop.

Voor wie is deze vernieuwde Opel Astra?

Niet voor tech-liefhebbers, want voor hen zijn er betere opties. De aantrekkingskracht van dit model zit ook na de update niet in zijn vooruitstrevende aandrijftechniek of technologie, maar in het feit dat hij moderne aandrijflijnen biedt in een auto die verder vooral lekker gewoon is gebleven. Niet iedereen wil immers een Tesla of een Xpeng en met dat conventionele is de Astra ooit heel groot geworden.

Ik ben wel een beetje verliefd geworden op de Astra F in de video. Wat kost zo'n eerste Astra nu?

Een Opel Astra van de eerste generatie ligt anno 2o26 niet voor het oprapen. Op onze website staan er op het moment van schrijven drie te koop, ontdekken we door te zoeken naar Astra's en vervolgens te sorteren op bouwjaar. Een nette GSI kost een klein vermogen, maar een reguliere burger-Astra zit nog volop in het wat-de-gek-ervoor-geeft-segment. Geloof ons: echt leuk, en dat wordt de komende jaren zeker niet minder .