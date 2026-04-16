Wilt u een krappere auto voor meer geld, of toch een ruimere auto voor minder geld? Kopers van een MG4 staan nu voor die keuze en de gloednieuwe 4 Urban is de tweede en dus goedkopere optie. Maar er is meer aan de hand.

Is dit de opvolger van de MG4?

Verrassend, maar nee. De MG4 kennen we in Nederland sinds 2022. Het is een scherp gelijnde hatchback van het formaat Volkswagen ID3. Die 4 is nu wederom gefacelift en mag nog even blijven, maar krijgt ook gezelschap van de grotere, maar ook goedkopere MG4 Urban.

Is de 4 Urban dan gewoon een variant van de 4?

Nee. Ondanks die naam heeft de Urban eigenlijk niets met de bestaande MG4 te maken. De Urban is zo’n 10 centimeter langer, ruimer en vooral significant goedkoper dan de reguliere 4. Het begint al bij €25.950, en MG geeft tijdelijk zelfs nog 2 mille korting.

Is de MG4 Urban daarmee een goede deal?

Dat zijn bedragen waarvoor je elders in ieder geval aanzienlijk krappere auto’s koopt, concluderen we op de wel erg riante achterbank. Volwassenen vinden hier een ruime plek, als het moet zelfs met z’n drieën. Ook de bagageruimte mag er zijn. De door MG beloofde 577 liter is tot het dak en dus geen relevant getal, maar het laadruim is wel degelijk fors. Onder de verstelbare vloer tref je nog een diepe ‘kelder’ aan, een teken dat MG hier iedere centimeter optimaal heeft benut.

Zit je voorin de MG4 Urban ook goed?

Ook voorin is de zitpositie prettig, al is de hoofdsteun daarop een uitzondering. Die is niet verstelbaar en prikt bij lange mensen wellicht net in de bovenrug, al gaat het met het 1,84 meter lange lijf van ondergetekende nog net goed. Stuur en stoel zijn verder goed verstelbaar en de kwaliteitsindruk is in grote lijnen prima. De gebruikte materialen zijn niet overal van de hoogste kwaliteit, maar dat is gezien de genoemde vanafprijs geen schande.

Hoe zit het met het bedieningsgemak van de MG4 Urban?

De bediening van de MG4 Urban roept weinig vragen op. De ‘automaathendel’ zit aan de stuurkolom, zodat er tussen de stoelen meer ruimte overblijft voor andere zaken. Er zijn zowaar fysieke knopjes voor de meest basale functies, zoals de temperatuur en het volume. Het (standaard) 12,8-inch touchscreen werkt prima, al zijn er zeker systemen die optisch beter scoren. Fijn is dat MG heeft nagedacht over het elimineren van veelvoorkomende irritaties. Zo is het mogelijk om al te bemoeizuchtige en/of luidruchtige veiligheidssystemen in twee tikjes allemaal tegelijk uit te schakelen, vergelijkbaar met de goede manier waarop Renault dat doet.

De MG4 Urban is dus groter en goedkoper dan de reguliere MG4. Wat is dan nog de meerwaarde van die MG4?

Het antwoord daarop dient zich aan bij de aandrijflijnen, want de 4 is sneller en komt verder dan de Urban. De goedkopere auto is er in twee smaken en komt afhankelijk van die keuze dik 300 of dik 400 kilometer ver. Beide versies sprinten in zo’n 9,5 tel van 0 naar 100 dankzij vermogens van 150 en 160 pk.

Hoe rijdt de MG4 Urban?

Wij reden de sterkste versie met de grootste accu. Die is niet snel, maar absoluut vlot zat. De voorwielaangedreven EV kan zijn vermogen goed kwijt en rijdt ook in andere opzichten strak en uitgebalanceerd. De besturing biedt opvallend veel gevoel en is lekker precies, terwijl het onderstel de toch nog 1.500 kg zware auto op een comfortabele manier stabiel weet te houden. Gewoon erg prettig, we kunnen niet anders zeggen. De mate van recuperatie laat zich ook nog naar wens instellen, zij het wel via het scherm. Een echte one-pedal-optie, waarbij de auto volledig tot stilstand komt zonder de rem te gebruiken, behoort daarbij ook tot de mogelijkheden.

Is de MG4 Urban nog een beetje efficiënt?

Over het stroomverbruik van de MG4 Urban kunnen we nog niets zeggen, want daarvoor was onze eerste testrit te kort. MG belooft zo rond de 15,5 kWh per 100 kilometer, terwijl snelladen met maximaal 87 kW in een halfuurtje gepiept moet zijn (tot 80 procent). Dat is allemaal in lijn met wat we bij de concurrentie aantreffen, maar niet grensverleggend.

Hoe zit het met de uitrusting van de MG4 Urban?

De uitrusting is goed, al is het jammer dat je voor stoelverwarming (toch erg fijn in een EV) moet doorsparen voor de duurste Premium-versie van €31.950. De instapversie heeft wel al meteen automatische climatecontrol, een warmtepomp, Vehicle-to-load, keyless entry en het genoemde infotainmentsysteem met navigatie, Android Auto en Apple Carplay. De meerwaarde van de Urban zit vooral in de combinatie van prijs en ruimte. Dat maakt hem zonder meer aantrekkelijk, al is er al veel te kiezen in dit prijssegment en komt er dit jaar nog veel meer concurrentie bij, voornamelijk vanuit de Volkswagen Groep.