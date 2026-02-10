Toen Dacia in 2021 met de Spring kwam, leek de belofte van een betaalbare EV eindelijk ingelost. Toch viel dat in de praktijk een beetje tegen, er viel namelijk best wat aan te merken op het origineel. Niet in de laatste plaats het beperkte vermogen. Dat zet Dacia nu met een grote technische update recht.

Wat zijn de belangrijkste vernieuwingen aan de Dacia Spring Electric?

De Dacia Spring zette bij zijn introductie in 2021 de markt op scherp als een van de goedkoopste elektrische auto's, maar de concurrentie heeft sindsdien niet stilgezeten met rivalen zoals de Citroën ë-C3 en de Hyundai Inster. Om competitief te blijven, heeft Dacia de Spring grondig aangepakt. Waar de voorganger kritiek kreeg op het beperkte vermogen en het matige weggedrag, biedt het vernieuwde model aanzienlijk meer kracht. De basisversie beschikt nu over 70 pk en de nieuwe Extreme-versie levert zelfs 100 pk. Naast deze vermogensboost is het onderstel herzien en is de auto voorzien van een volledig nieuw type batterij, waarmee Dacia probeert de tekortkomingen van het origineel weg te werken.

Welke invloed heeft de nieuwe accutechniek op de actieradius en het laden?

Met de update heeft de Dacia Spring een primeur binnen de Renault-groep door het gebruik van een LFP-batterij. Deze Lithium-IJzer-Fosfaat accu is weliswaar zwaarder dan de gangbare NMC-varianten, maar is veiliger en beter bestand tegen laden tot de volledige honderd procent. De bruikbare capaciteit is vastgesteld op 24,3 kWh, wat lager dan voorheen. Dankzij aerodynamische aanpassingen aan de carrosserie blijft de actieradius desondanks gelijk: ongeveer 225 kilometer. In de praktijk, zeker onder koude omstandigheden en door het ontbreken van een standaard warmtepomp, kan dit bereik echter snel afnemen. Snelladen is verbeterd naar een vermogen van 40 kW DC, al blijft dit een optie waarvoor extra betaald moet worden. Regulier laden verloopt doorgaans met 3,7 kW. Tenzij je een 32 Ampère-paal vindt, dan gaat het met maximaal 7 kW.

Zorgen de extra paardenkrachten in de Dacia Spring Electric voor betere prestaties op de weg?

Het verschil in vermogen is bij de vernieuwde versies direct merkbaar, vooral wanneer er gereden wordt met de 100 pk sterke Extreme-uitvoering. Waar de oude basisversie met 45 pk moeite had om mee te komen, sprint deze Extreme nu in minder dan tien seconden naar de 100 kilometer per uur. De topsnelheid ligt op 125 kilometer per uur, wat nog steeds bescheiden is, maar het invoegen op de snelweg is hierdoor aanzienlijk veiliger en minder stressvol geworden. Je hoeft niet langer te vrezen voor vrachtwagens in je nek bij het oprijden van de rijksweg, want de auto voelt verrassend vlot aan voor zijn klasse.

Is het weggedrag en het comfort in het interieur verbeterd?

Dacia heeft getracht de wegligging te verbeteren door de batterijpositie te wijzigen en een stabilisatorstang op de vooras te monteren, maar het effect hiervan is in de praktijk beperkt voelbaar. De besturing blijft indirect en gevoelloos en de grip van de standaard Linglong-banden is matig, waardoor de auto in bochten snel de neiging heeft om naar buiten te glijden. Binnenin blijft de Spring een compacte stadsauto met beperkte ruimte achterin en een kofferbak met een hoge tildrempel. Het interieur bestaat uit harde plastics en biedt weinig ergonomische verstelmogelijkheden, al is het multimediasysteem wel overzichtelijk en eenvoudig in gebruik.

Blijft de Dacia Spring de goedkoopste elektrische auto van Nederland?

Met een verlaagde vanafprijs van zo'n achttienduizend euro claimt de Dacia Spring inderdaad de titel van goedkoopste nieuwe auto van het land. Er is echter een kanttekening, want voor dit bedrag krijg je een extreem kale uitvoering zonder airconditioning, radio of de mogelijkheid tot snelladen. Wie een beetje comfort wenst, komt uit bij de Expression-uitvoering van bijna twintigduizend euro of de nog duurdere Extreme-versie. Hoewel de concurrentie vaak nog enkele duizenden euro's duurder is, bieden die modellen vaak wel een volwassener rijgedrag en meer verfijning, waardoor de Spring ondanks zijn lage prijs hard moet werken om zijn positie in dit segment te rechtvaardigen. Maar: de enige manier om nog goedkoper EV te rijden, is tweedehands.